यूटिलिटी डेस्क. रेलवे ने 12 फरवरी को चलने वाली 464 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रद्द गाड़ियों में बड़ी संख्या इलाहाबाद से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों की है। राजस्थान में जारी गुर्जर आंदोलन की वजह से भी ट्रेनों के परिचालन में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। इसके चलते राजधानी और दूरंतो एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेनें नहीं चल रही हैं। इसके अलावा ट्रैक मेंटेनेंस की वजह से भी ट्रेनें प्रभावित हैं। मंगलवार को रद्द हुई ट्रेनों में 131 गाड़ियां मेल/एक्सप्रेस/स्पेशल कैटेगरी की हैं। इनके अलावा रेलवे ने कई ट्रेनों के रूट में परिवर्तन किया है और कई गाड़ियों को आंशिक रूप से रद्द किया है। रद्द गाड़ियों में पहले से टिकट बुक करा चुके यात्रियों को रेलवे की तरफ से पूरा अमाउंट रिफंड किया जाएगा।

Passengers to please note the cancellation & diversion of trains for 11th, 12th, 13th, 14th & 15th February, 2019. #WRUpdates pic.twitter.com/L0FqQVg03l