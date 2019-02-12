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रेलवे / गुर्जर आंदोलन के कारण राजधानी जैसी कई ट्रेनें रद्द, इलाहाबाद से नहीं चलेंगी कई स्पेशल गाड़ियां

Dainik Bhaskar

Feb 12, 2019, 11:54 AM IST


नीचे देखें रद्द और डायवर्टेड गाड़ियों की पूरी लिस्ट। नीचे देखें रद्द और डायवर्टेड गाड़ियों की पूरी लिस्ट।
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  • 12 फरवरी को रद्द 464 ट्रेनों में 131 गाड़ियां हैं मेल/एक्सप्रेस/स्पेशल कैटेगरी की
  • पहले से टिकट बुक करा चुके यात्रियों का पूरा टिकट अमाउंट रिफंड किया जाएगा

यूटिलिटी डेस्क. रेलवे ने 12 फरवरी को चलने वाली 464 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रद्द गाड़ियों में बड़ी संख्या इलाहाबाद से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों की है। राजस्थान में जारी गुर्जर आंदोलन की वजह से भी ट्रेनों के परिचालन में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। इसके चलते राजधानी और दूरंतो एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेनें नहीं चल रही हैं। इसके अलावा ट्रैक मेंटेनेंस की वजह से भी ट्रेनें प्रभावित हैं। मंगलवार को रद्द हुई ट्रेनों में 131 गाड़ियां मेल/एक्सप्रेस/स्पेशल कैटेगरी की हैं। इनके अलावा रेलवे ने कई ट्रेनों के रूट में परिवर्तन किया है और कई गाड़ियों को आंशिक रूप से रद्द किया है। रद्द गाड़ियों में पहले से टिकट बुक करा चुके यात्रियों को रेलवे की तरफ से पूरा अमाउंट रिफंड किया जाएगा।

ऐसे ले सकते हैं पूरा रिफंड

  1. रेलवे के मुताबिक, जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है, पहले से उनमें रिजर्वेशन करा चुके यात्रियों को पूरा किराया रिफंड किया जाएगा। यात्रियों को उसी रूट पर जाने वाली दूसरी ट्रेनों में यात्रा करने का भी विकल्प दिया जाएगा। टिकट का रिफंड पाने के लिए यात्रियों को अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन पर जाना होगा। इसके अलावा यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर टीडीआर फाइल करके भी रिफंड पा सकते हैं।

  2. ऑनलाइन बुक टिकट खुद हो जाएंगे कैंसल

    अगर यूजर ने रद्द हुईं ट्रेनों में से किसी भी रेलगाड़ी का टिकट ऑनलाइन बुक कराया है तो उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। ट्रेन रद्द होने की स्थिति में आईआरसीटीसी खुद ही टिकट को कैंसल कर देगा और पूरा पैसा रिफंड कर देगा। यह रकम 5-7 दिन में यूजर के उसी बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड में वापस पहुंच जाएगी, जिससे उसने पेमेंट किया होगा।

  3. नजदीकी रेलवे स्टेशन से कैंसल होगा विंडो टिकट

    अगर यूजर ने रिजर्वेशन विंडो से टिकट खरीदा है तो ऐसे टिकट को कैंसल कराने के लिए उसे किसी भी नजदीकी रेलवे स्टेशन तक जाना होगा। कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के चलते यूजर किसी भी रेलवे स्टेशन से अपना टिकट कैंसल करा सकते हैं, लेकिन यह स्टेशन बोर्डिंग पॉइंट वाले स्टेशन के 5-10 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। साथ ही, वह स्टेशन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से जुड़ा भी होना चाहिए।

  4. ऐसे फाइल होगा टीडीआर

    विंडो से कराए गए रिजर्वेशन टिकट से संबंधित ट्रेन कैंसल हो गई है तो यात्रा के दिन सहित तीन दिन के भीतर टिकट कैंसल कराया जा सकता है। इसमें भी कोई कैंसलेशन चार्ज नहीं लगेगा। वहीं, तत्काल टिकट चाहे ऑनलाइन लिया हो या विंडो से, उसके लिए टीडीआर ही फाइल करना होगा।

  5. ये गाड़ियां हैं रद्द

  6. ये गाड़ियां हैं आंशिक रूप से रद्द

    7. गाड़ी संख्या गाड़ी का नाम गाड़ी टाइप कहां से कहां तक
    00101 FTP SPL SPECIAL ALD FTP
    00102 CNB SPL SPECIAL ALD CNB
    00103 FTP SPL SPECIAL ALD FTP
    00104 CNB SPL SPECIAL ALD CNB
    00105 CNB SPL SPECIAL ALD CNB
    00106 CNB SPL SPECIAL ALD CNB
    00201 DDU SPL SPECIAL ALD DDU
    00202 DDU SPL SPECIAL ALD DDU
    00203 DDU SPL SPECIAL ALD DDU
    00204 CPU SPL SPECIAL ALD CPU
    00205 DDU SPL SPECIAL ALD DDU
    00206 DDU SPL SPECIAL ALD DDU
    00301 JHS SPL SPECIAL ALD JHS
    00302 STA SPL SPECIAL ALD STA
    00303 STA SPL SPECIAL NYN STA
    00304 BNDA SPL SPECIAL ALD BNDA
    00305 JHS SPL SPECIAL ACOI JHS
    00306 JHS SPL SPECIAL NYN JHS
    00307 ET SPL SPECIAL ACOI ET
    06007 MAS-NCJ SPL SPECIAL MAS NCJ
    06012 SCT-MS WEEKLY SPL SPECIAL SCT MS
    11109 JHS LJN INT EXP MAIL EXP JHS LJN
    11110 LJN JHS INT EXP MAIL EXP LJN JHS
    11123 GWL BJU MAIL MAIL EXP BJU GWL
    11423 SUR HUBLI EXP MAIL EXP SUR UBL
    11424 GDG-SUR EXPRESS MAIL EXP UBL SUR
    12059 NZM JAN SHATABDI JANSHATABDI KOTA NZM
    12060 KOTA JANSHTBDI JANSHATABDI NZM KOTA
    12179 LJN AF INTERCIT SUPERFAST LJN AF
    12180 LJN INTERCITY SUPERFAST AF LJN
    12241 CDG-ASR SUPERFAST SUPERFAST CDG ASR
    12242 ASR-CDG SUPERFAST SUPERFAST ASR CDG
    12263 NZM DURANTO EXP SUPERFAST PUNE NZM
    12323 HWH ANVT BI-WKLY EXPRES SUPERFAST HWH ANVT
    12329 SAMPARK KRANTI EXP SUPERFAST SDAH ANVT
    12331 HIMGIRI EXPRESS SUPERFAST HWH JAT
    12333 VIBHUTI EXPRESS SUPERFAST HWH ALY
    12398 MAHABODHI EXP SUPERFAST NDLS GAYA
    12415 IND NZM EXPRESS SUPERFAST INDB NDLS
    12416 INTERCITY EXP SUPERFAST NDLS INDB
    12419 GOMTI EXP SUPERFAST LKO NDLS
    12420 GOMTI EXPRESS SUPERFAST NDLS LKO
    12449 GOA SMPRK K EXP SUPERFAST MAO CDG
    12472 SWARAJ EXPRESS SUPERFAST SVDK BDTS
    12477 JAM SVDK EXPRESS SUPERFAST JAM SVDK
    12536 R LJN GARIB RATH SUPERFAST R LJN
    12583 LJN ANVT DOUBLE DACKER AC SUPERFAST LJN ANVT
    12584 ANVT LJN DOUBLE DACKER AC SUPERFAST ANVT LJN
    12596 ANVT-GKP HAMSAFAR EXP SUPERFAST ANVT GKP
    12873 HTE-ANVT EXPRESS SUPERFAST HTE ANVT
    12874 ANVT HTE EXPRESS SUPERFAST ANVT HTE
    12911 BL HARIDWAR EXP SUPERFAST BL HW
    12918 GUJRAT S KRANTI SUPERFAST NZM ADI
    12925 PASCHIM EXPRESS SUPERFAST BDTS ASR
    12926 PASCHIM EXPRESS SUPERFAST ASR BDTS
    12954 AG KRANTI RJDHN RAJDHANI NZM MMCT
    12963 MEWAR EXPRESS SUPERFAST NZM UDZ
    12964 MEWAR EXPRESS SUPERFAST UDZ NZM
    12988 AII SDAH SF EXP SUPERFAST AII SDAH
    13049 AMRITSAR EXPRESS MAIL EXP HWH ASR
    13120 DLI SDAH EXP MAIL EXP ANVT SDAH
    13237 PNBE- KOTA EXP MAIL EXP PNBE KOTA
    13240 KOTA - PNBE EXPRESS MAIL EXP KOTA PNBE
    13257 JAN SADHARAN EXP MAIL EXP DNR ANVT
    13258 JAN SADHARAN EXP MAIL EXP ANVT DNR
    13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP MAIL EXP BSB SGRL
    13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP MAIL EXP SGRL BSB
    14003 MLDT-NDLS EXPRESS MAIL EXP MLDT NDLS
    14211 AGC INTERCITY EXPRESS MAIL EXP AGC NDLS
    14212 AGC INTERCITY EXPRESS MAIL EXP NDLS AGC
    14213 BSB-GD INTERCITY MAIL EXP BSB GD
    14214 BSB-GD INTERCITY MAIL EXP GD BSB
    14221 FD-CPA EXPRESS TRAIN MAIL EXP FD CPA
    14222 CPA-FD EXPRESS TRAIN MAIL EXP CPA FD
    14235 VARANASI-BAREILLY EXPRES MAIL EXP BSB BE
    14236 BERELLY VARANASI EXPRESS MAIL EXP BE BSB
    14265 BSB DDN EXP MAIL EXP BSB DDN
    14266 DDN BSB EXPRESS MAIL EXP DDN BSB
    14310 UJJAIYANI EXP MAIL EXP DDN UJN
    14323 ROK INTERCITY EXP MAIL EXP NDLS ROK
    14324 NDLS INTERCITY EXP MAIL EXP ROK NDLS
    14524 UMB-MFP HARIHAR EXPRESS MAIL EXP UMB BJU
    14674 SHAHEED EXP MAIL EXP ASR JYG
    15019 GKP-NTV-EXP MAIL EXP GKP NTV
    15020 GKP-NTV-EXP MAIL EXP NTV GKP
    15101 JANSADHARAN EXP MAIL EXP CPR CSMT
    15203 BARAUNI LUCKNOW EXP MAIL EXP BJU LJN
    15209 SHC-ASR JANSEWA EXP MAIL EXP SHC ASR
    15210 ASR-SHC JANSEWA EXP MAIL EXP ASR SHC
    15483 SIKKIM MAHANANDA EXPRESS MAIL EXP APDJ DLI
    15484 SIKKIM MAHANANDA EXPRESS MAIL EXP DLI APDJ
    15707 KIR-ASR EXPRESS MAIL EXP KIR ASR
    15708 ASR-KIR EXPRESS MAIL EXP ASR KIR
    15715 GAREEB NAWAJ EXPRESS MAIL EXP KNE AII
    15716 GAREEB NAWAJ EXPRESS MAIL EXP AII KNE
    18211 DURG JDB EXP MAIL EXP DURG JDB
    18233 INDB-BSP NARMADA EXP MAIL EXP INDB BSP
    18234 BSP-INDB NARMADA EXP MAIL EXP BSP INDB
    18235 BPL-BSP EXP CUM PASS MAIL EXP BPL BSP
    18236 BSP-BPL PASS CUM EXP MAIL EXP BSP BPL
    18247 BSP-REWA MAIL EXP BSP REWA
    18248 REWA-BSP MAIL EXP REWA BSP
    18511 KRPU-VSKP BI-WEEKLY INTER MAIL EXP KRPU VSKP
    19019 DEHRADUN EXP MAIL EXP BDTS DDN
    19020 DEHRADUN EXP MAIL EXP DDN BDTS
    19023 FZR JANATA EXP MAIL EXP MMCT FZR
    19024 FZR BCT JANTA MAIL EXP FZR MMCT
    19037 AVADH EXPRESS MAIL EXP BDTS GKP
    19411 AJMER INTERCITY MAIL EXP ADI AII
    19412 INTERCITY EXP MAIL EXP AII ADI
    19574 JP OKHA EXP MAIL EXP JP OKHA
    22441 CKTD-CNB-INTERCITY SUPERFAST CKTD CNB
    22442 CNB-CKTD-INTERCITY SUPERFAST CNB CKTD
    22453 RAJYA RANI EXP SUPERFAST LJN MTC
    22454 RAJYA RANI EXP SUPERFAST MTC LJN
    22813 SRC-PRDP WEEKLY SF EXP SUPERFAST SRC PRDP
    22867 DURG NZM HUMSAFAR SUPERFAST DURG NZM
    22885 LTT-TATA ANTYODAYA EXP SUPERFAST LTT TATA
    22896 FZR DURG ANTYODAYA EXP SUPERFAST FZR DURG
    22922 GKP BDTS ANTYODAYA EXP SUPERFAST GKP BDTS
    22926 KLK - UMB LINK EXP SUPERFAST KLK UMB
    23345 BSB-SKTN LINK INTERCITY MAIL EXP CPU SKTN
    23346 SKTN-BSB LINK INTERCITY MAIL EXP SKTN CPU
    29019 NMH - KOTA EXP MAIL EXP MDS KOTA
    30111 BLN- BP LOCAL PASSENGER BLN BP
    30211 BBDB - DDJ LOCAL PASSENGER BBDB DDJ
    30353 MJT-DTK LOCAL PASSENGER MJT DTK
    30411 BBDB - SDAH LOCAL PASSENGER BBDB SDAH
    30412 SDAH - BBDB LOCAL PASSENGER SDAH BBDB
    30413 BBDB - SDAH LOCAL PASSENGER BBDB SDAH
    30414 SDAH - BBDB LOCAL PASSENGER SDAH BBDB
    30416 SDAH - BBDB LOCAL PASSENGER SDAH BBDB
    30451 KOAA-SDAH LOCAL PASSENGER BBDB SDAH
    30452 SDAH-KOAA LOCAL PASSENGER SDAH KOAA
    30511 CHT - MJT LOCAL PASSENGER CHT MJT
    30552 MJT - GOF LOCAL PASSENGER MJT GOF
    30612 KOAA - BRP LOCAL PASSENGER KOAA BRP
    30712 MJT - LKPR PASSENGER MJT LKPR
    31237 SDAH BP LOCAL PASSENGER SDAH BP
    31240 BP-SDAH PASSENGER BP SDAH
    34125 BGB - SDAH LOCAL PASSENGER BGB SDAH
    34128 SDAH-BGB LOCAL PASSENGER SDAH BGB
    34131 BGB - SDAH LOCAL PASSENGER BGB SDAH
    34134 SDAH-BGB LOCAL PASSENGER SDAH BGB
    34135 BGB - SDAH LOCAL PASSENGER BGB SDAH
    34138 SDAH-BGB LOCAL PASSENGER SDAH BGB
    34139 BGB - SDAH LOCAL PASSENGER BGB SDAH
    34142 SDAH-BGB LOCAL PASSENGER SDAH BGB
    34145 BGB - SDAH LOCAL PASSENGER BGB SDAH
    34146 SDAH-BGB LOCAL PASSENGER SDAH BGB
    36071 HWH-GRAE LOCAL PASSENGER HWH GRAE
    36072 HOWRAH-GURAP LOCAL PASSENGER GRAE HWH
    36085 HWH-MSAE LOCAL PASSENGER HWH MSAE
    36086 MSAE HWH LOCAL PASSENGER MSAE HWH
    37017 HWH-SHRIRAMPUR LOCAL PASSENGER HWH SRP
    37018 SRP-HWH LOCAL PASSENGER SRP HWH
    37061 HWH-SHE LOCAL PASSENGER HWH SHE
    37062 SHE-HWH LOCAL PASSENGER SHE HWH
    37063 HWH-SHE LOCAL PASSENGER HWH SHE
    37064 SHE-HWH LOCAL PASSENGER SHE HWH
    37113 HWH-BRMH LOCAL PASSENGER HWH BRMH
    37114 BRMH - HWH LOCAL PASSENGER BRMH HWH
    37115 HWH-BRMH LOCAL PASSENGER HWH BRMH
    37116 BRMH - HWH LOCAL PASSENGER BRMH HWH
    37241 HWH - BDC LOCAL PASSENGER HWH BDC
    37248 BDC-HWH LOCAL PASSENGER BDC HWH
    37250 BDC-HWH LOCAL PASSENGER BDC HWH
    37251 HWH-BDC LOCAL PASSENGER HWH BDC
    37555 NH - BDC LOCAL PASSENGER NH BDC
    51114 DHI CSN MIX PAS PASSENGER DHI CSN
    51115 CSN DHI MIX PAS PASSENGER CSN DHI
    51285 BSL NGP PASSENG PASSENGER BSL NGP
    51286 NGP BSL PASS PASSENGER NGP BSL
    51405 MRJ-CLR PASSENGER PASSENGER MRJ CLR
    51406 CLR-MRJ PASSENGER PASSENGER CLR MRJ
    51461 MRJ-BGM PASSENGER PASSENGER MRJ BGM
    51464 BGM-MRJ PASSENGER PASSENGER BGM MRJ
    51605 KMZ-CHRM PASSANGER PASSENGER KMZ CHRM
    51811 BIN-JHS PASS PASSENGER BINA JHS
    51812 JHS-BIN PASS PASSENGER JHS BINA
    51813 JHS-LKO PASS PASSENGER JHS LKO
    51814 LKO-JHS PASS PASSENGER LKO JHS
    51829 NGP-ET PASS PASSENGER NGP ET
    51830 ET-NGP PASS PASSENGER ET NGP
    51861 AIT-KNH MIX ED PASS PASSENGER AIT KNH
    51862 KNH-AIT PASS PASSENGER KNH AIT
    51863 AIT-KNH PASS PASSENGER AIT KNH
    51864 KNH-AIT PASS PASSENGER KNH AIT
    51865 AIT-KNH PASS PASSENGER AIT KNH
    51866 KNH-AIT PASS PASSENGER KNH AIT
    51867 AIT-KNH PASS PASSENGER AIT KNH
    51868 KNH-AIT PASS PASSENGER KNH AIT
    51869 AIT-KNH PASS PASSENGER AIT KNH
    51870 KNH-AIT PASS PASSENGER KNH AIT
    51881 GWL-AGC PASS PASSENGER GWL AGC
    51882 AGC-GWL PASS PASSENGER AGC GWL
    51915 DLI-FN PASSENGER PASSENGER DLI FN
    51916 FN-DLI PASSENGER PASSENGER FN DLI
    51971 MTJ-AWR PASS PASSENGER MTJ AWR
    52443 KLK-SML HSP SPL PASSENGER KLK SML
    52444 SML-KLK HSP SPL PASSENGER SML KLK
    52445 KLK-SML HSP PASSENGER KLK SML
    52446 SML-KLK HSP PASSENGER SML KLK
    52953 KODR - VRLF MG PASS PASSENGER KODR VRL
    52954 VRLF - KODR MG PASS PASSENGER VRL KODR
    53037 SBG-BGP PASSENGER PASSENGER SBG BGP
    53038 BGP-SBG PASSENGER PASSENGER BGP SBG
    53049 HWH-MKA PASSENGER PASSENGER HWH MKA
    53403 RPH-GAYA PASSENGER PASSENGER RPH GAYA
    53408 JMP-RPH PASSENGER PASSENGER JMP RPH
    53444 BGP - MDLE PGR PASSENGER BGP HSDA
    53449 BAKA - BGP PGR PASSENGER BAKA BGP
    53450 BGP - BAKA PGR PASSENGER BGP BAKA
    53479 JMP-KIUL PASS PASSENGER JMP KIUL
    54211 RBL-CNB PASS PASSENGER RBL CNB
    54212 KANPUR RAI BARELI PASSENG PASSENGER CNB RBL
    54227 UCR-RBL PASS PASSENGER UCR RBL
    54228 RBL-UCR PASS PASSENGER RBL UCR
    54232 LKO-FD PASSENGER PASSENGER LKO FD
    54233 FD - LKO PASS PASSENGER FD LKO
    54251 LKO-SRE PASS PASSENGER LKO SRE
    54252 SRE - LKO PASS. PASSENGER SRE LKO
    54255 BSB-LKO PASS PASSENGER BSB LKO
    54256 LKO-BSB PASS PASSENGER LKO BSB
    54281 SLN-LKO PAS PASSENGER SLN LKO
    54282 LKO-SLN PASS. PASSENGER LKO SLN
    54283 SLN-LKO PASS. PASSENGER SLN LKO
    54284 LKO-SLN PASS PASSENGER LKO SLN
    54293 PBH-LKO PASSENGER PASSENGER PBH LKO
    54294 LKO-PBH PASS PASSENGER LKO PBH
    54311 BAREILLY MORADABAD PASSE PASSENGER BE MB
    54312 MORADABAD CHANDAUSI PASSE PASSENGER MB BE
    54313 CHANDAUSI MORADABAD PASSE PASSENGER CH MB
    54314 MORADABAD CHANDAUSI PASSE PASSENGER MB CH
    54354 BARELLY ALIGARH PASSENGER PASSENGER BE ALJN
    54371 PRG-BE PASS. PASSENGER PRG FD
    54372 FD-PRG PASSENGER PASSENGER FD PRG
    54377 PRAYAG- BAREILLY PASS PASSENGER PRG BE
    54378 BE-PRG PASSENGER PASSENGER BE PRG
    54387 NBD KTW PASSENGER PASSENGER NBD KTW
    54388 KOTDEWAR NBD PASS PASSENGER KTW NBD
    54397 SHTS-MB PASSENGER PASSENGER SHTS MB
    54398 MB-SHTS PASSENGER PASSENGER MB SHTS
    54467 TDL-ETH PASS PASSENGER TDL ETAH
    54468 ETH-TDL PASSENGER ETAH TDL
    54481 HW-RKSH PAS PASSENGER HW RKSH
    54641 DLI-FZR PASS PASSENGER DLI FZR
    54642 FZR - DLI PASS. PASSENGER FZR DLI
    54765 DUI-BTI PASSENGER PASSENGER DUI BTI
    54766 BTI-DUI PASSENGER PASSENGER BTI DUI
    54793 SWM-MTJ PASS PASSENGER SWM MTJ
    55017 PR-MAU PASSANGER PASSENGER CPR MAU
    55018 MAU-CPR PASSANGER PASSENGER MAU CPR
    55042 GKP-BTH PASSENGER PASSENGER GKP BTH
    55074 GKP-NKE PASSENGER PASSENGER GKP NKE
    55080 GKP-NKE PASSENGER PASSENGER GKP NKE
    55082 GKP-NKE PASSENGER PASSENGER GKP NKE
    55164 ARJ-MAU-SHG PASSENGER PASSENGER ARJ SHG
    55541 HJP-BHBR PASSEBGER PASSENGER HJP BHBR
    55549 BJU-HJP PASSENGER PASSENGER BJU HJP
    55550 HJP-BJU PASSENGER PASSENGER HJP BJU
    55711 MLDT - NJP PASSENGER PASSENGER MLDT NJP
    55712 NJP - MLDT PASSENGER PASSENGER NJP MLDT
    56035 TCN-TEN PASSR PASSENGER TCN TEN
    56036 TEN-TCN PASSR PASSENGER TEN TCN
    56102 SA-MTDM PASSR PASSENGER SA MTDM
    56103 MTDM-SA PASSR PASSENGER MTDM SA
    56105 SA-KRR PASSR. PASSENGER SA KRR
    56108 KRR-SA PASSR. PASSENGER KRR SA
    56377 ALLP-KYJ PASSR PASSENGER ALLP KYJ
    56378 KYJ-ALLP PASSR PASSENGER KYJ ALLP
    56387 ERS-KYJ PASSR PASSENGER ERS KYJ
    56388 KYJ-ERS PASSR PASSENGER KYJ ERS
    56501 BZA-UBL PASS PASSENGER BZA UBL
    56502 UBL-BZA PASS PASSENGER UBL BZA
    56503 YPR-BZA PASS PASSENGER BNC BZA
    56504 BZA-YPR PASS PASSENGER BZA BNC
    56741 TN-TEN PASSENGER PASSENGER TN TEN
    56742 TEN-TN PASSENGER PASSENGER TEN TN
    56921 UBL-BGM FAST PASS PASSENGER UBL BGM
    56922 BGM-UBL FAST PASS PASSENGER BGM UBL
    56927 UBL-CKBK FAST PASS PASSENGER UBL CKBK
    56928 CKBK-UBL FAST PASS PASSENGER CKBK UBL
    56963 QLM-VSG PASSR PASSENGER QLM VSG
    56964 VSG-QLM PASSENGER VSG QLM
    57239 PASS PASSENGER MAS GDR
    57240 MASPASS PASSENGER BTTR MAS
    57327 GNT PASS PASSENGER DHNE GNT
    57328 DHNE PASS PASSENGER GNT DHNE
    57501 PASS PASSENGER NZB BDHN
    57502 BDHN-MZL PASS PASSENGER BDHN MZL
    57503 MZL-BDHN PASS PASSENGER MZL BDHN
    57504 PASS PASSENGER BDHN NZB
    58113 TATA BSP PASS PASSENGER TATA BSP
    58114 BSP TATA PASSENGER PASSENGER BSP TATA
    58117 JSG GONDIA PASSENGER PASSENGER JSG G
    58118 GONDIA JSG PASSENGER PASSENGER G JSG
    58203 GAD-R PASSENGER PASSENGER GAD R
    58204 R-GAD PASSENGER PASSENGER R GAD
    58217 TIG-R PASS PASSENGER TIG R
    58218 R-TIG PASS PASSENGER R TIG
    58301 SBP-KRPU PASS PASSENGER SBP KRPU
    58302 KRPU-SBP PASS PASSENGER KRPU SBP
    58303 SBP-LJR-JNRD PASS PASSENGER LJR JNRD
    58304 JNR-LJR-SBP PASSENGER PASSENGER JNRD LJR
    58405 CTC-PRDPPASSENGER PASSENGER CTC PRDP
    58406 PRDP-CTCPASSENGER PASSENGER PRDP CTC
    58435 BHC-CTC PASSENGER BHC CTC
    58436 CTC-BHC PASSENGER PASSENGER CTC BHC
    58527 R-VSKP PASS PASSENGER R VSKP
    58528 VSKP-R PASSENGER PASSENGER VSKP R
    58529 DURG-VSKP PASSENGER DURG VSKP
    58530 VSKP-DURG PASSENGER VSKP DURG
    59385 PANCHVALLEY PASS PASSENGER INDB BDKD
    59386 PANCHVALLEY PAS PASSENGER CWA INDB
    59395 BZU- CWA PASSENGER PASSENGER BZU CWA
    59396 BDKD- BZU PASSENGER PASSENGER BDKD BZU
    59813 KOTA-JAB PASSENGER PASSENGER KOTA JAB
    59814 JAB-KOTA PASSENGER PASSENGER AF KOTA
    64032 SSB-GZB 12CAR EMU PASSENGER SSB GZB
    64034 SSB-GZB 10 CAR EMU PASSENGER SSB GZB
    64036 SSB-GZB 12CAR EMU PASSENGER SSB GZB
    64087 NZM-NDLS 10 CAR EMU PASSENGER NZM NDLS
    64090 NZM-NZM EMU PASSENGER NZM HNZM
    64091 HNZM-HNZM EMU PASSENGER NZM HNZM
    64092 NZM-NZM EMU PASSENGER NZM HNZM
    64093 NZM-NDLS 10 CAR EMU PASSENGER NZM SSB
    64096 SSB-NZM PASSENGER SSB NZM
    64097 NDLS-SSB 10 CAR EMU PASSENGER NDLS SSB
    64098 SSB-NZM EMU PASSENGER SSB NZM
    64205 LKO-CNB MEMU PASSENGER LJN CNB
    64207 LKO-CNB MEMU PASSENGER LKO CNB
    64210 CNB-BBK MEMU PASSENGER CNB LJN
    64212 CNB-LKO MEMU PASSENGER CNB LJN
    64213 LKO-CNB MEMU PASSENGER LJN CNB
    64221 LKO-HRI-LKO MEMU PASSENGER LKO SPN
    64222 HRI-LKO-HRI MEMU PASSENGER SPN LKO
    64232 LJN-BBK MEMU PASSENGER LJN BBK
    64235 BBK-CNB MEMU PASSENGER BBK CNB
    64236 CNB-BBK MEMU PASSENGER CNB BBK
    64254 CNB-LJN MEMU PASSENGER CNB LJN
    64271 BBK-ASH MEMU PASSENGER BBK ASH
    64274 LJN-BBK MEMU PASSENGER LJN BBK
    64275 BBK-LJN MEMU PASSENGER BBK LJN
    64403 GZB-DLI 12CAR EMU PASSENGER GZB DLI
    64428 NDLS-GZB EMU PASSENGER NDLS GZB
    64431 GZB-NDLS EMU PASSENGER GZB NDLS
    64483 KKDE-UMB MEMU PASSENGER KKDE UMB
    64553 MB-ANVT MEMU PASSENGER MB ANVT
    64554 ANVT-MB MEMU PASSENGER ANVT MB
    64555 ANVT-MTC MEMU PASSENGER ANVT MTC
    64556 MTC-ANVT MEMU PASSENGER MTC ANVT
    64913 DLI-ROK MEMU PASSENGER DLI ROK
    64916 ROK-DLI MEMU PASSENGER ROK DLI
    64952 AGC-BXN PASSENGER AGC BXN
    67237 GDR PASS PASSENGER TPTY GDR
    67238 TPTY PASS PASSENGER GDR TPTY
    67239 TPTY-GDR PASSENGER PASSENGER RU GDR
    67240 TPTY PASS PASSENGER GDR RU
    67275 FM-BHONGIR MEMU TRAIN PASSENGER FM BG
    67276 BHONGIR-FM MEMU PASSENGER BG FM
    67277 FM-JANGAON MEMU TRAIN PASSENGER FM ZN
    67278 JANGOAN-FM MEMU TRAIN PASSENGER ZN FM
    68643 KGP-HIJ LOCAL PASSENGER KGP HIJ
    68644 HIJ-KGP LOCAL PASSENGER HIJ KGP
    68645 KGP-HIJ LOCAL PASSENGER KGP HIJ
    68646 HIJ-KGP LOCAL PASSENGER HIJ KGP
    68709 R DGG MEMU PASSENGER R DGG
    68710 DGG R MEMU PASSENGER DGG R
    68729 R DGG MEMU PASSENGER R DGG
    68730 DGG R MEMU PASSENGER DGG R
    68731 GAD-BSP MEMU PASSENGER GAD BSP
    68732 BSP GAD MEMU PASSENGER BSP GAD
    68733 GAD BSP MEMU PASSENGER GAD BSP
    68734 BSP GAD MEMU PASSENGER BSP GAD
    68737 RIG-BSP MEMU PASSENGER RIG BSP
    68738 BSP RIG MEMU PASSENGER BSP RIG
    68739 PND BSP MEMU PASSENGER PND BSP
    68740 BSP-PND MEMU PASSENGER BSP PND
    68743 DURG-G MEMU PASSENGER G ITR
    68744 ITR-G MEMU PASSENGER ITR G
    68749 SDL - ABKP MEMU PASSENGER SDL ABKP
    68750 ABKP - SDL MEMU PASSENGER ABKP SDL
    69131 ADI - GNC MEMU PASSENGER ADI GNC
    69132 GNC - ADI MEMU PASSENGER GNC ADI
    69156 MTJ RATLAM PASS PASSENGER MTJ RTM
    69157 BXN-JAB MEMU PASSENGER PASSENGER BXN JAB
    69158 JAB-BXN MEMU PASSENGER PASSENGER JAB BXN
    69160 MTJ-BXN MEMU PASSENGER PASSENGER MTJ BXN
    69191 ANND-GNC MEMU PASSENGER ANND GNC
    69192 GNC-ANND MEMU PASSENGER GNC ANND
    71303 SUR-GDG PASS PASSENGER SUR GDG
    71304 GDG-SUR PASS PASSENGER GDG SUR
    71903 IDH-BKI SHUTTLE PASSENGER IDH BKI
    71904 BKI-IDH SHUTTLE PASSENGER BKI IDH
    74201 PBH-LKO DMU PASSENGER PBH LKO
    74202 LKO PBH DMU PASSENGER LKO PBH
    74301 SHTS-MB DMU PASSENGER SHTS MB
    74302 MB-SHTS DMU
    गाड़ी संख्या गाड़ी का नाम गाड़ी टाइप कहां से कहां तक यहां से रद्द यहां तक रद्द
    11301 UDYAN EXPRESS MAIL EXP CSMT SBC YNK SBC
    11302 UDYAN EXP MAIL EXP SBC CSMT SBC YNK
    12279 TAJ EXPRESS SUPERFAST JHS NDLS JHS GWL
    12280 TAJ EXPRESS SUPERFAST NDLS JHS GWL JHS
    12403 ALD JP EXPRESS SUPERFAST ALD JP MTJ JP
    13007 U ABHATOOFAN EXP MAIL EXP HWH SGNR HWH AGC
    13235 SBG - DNR INTERCIT.. MAIL EXP SBG DNR SBG SGG
    13236 DNR - SBG INTERCIT.. MAIL EXP DNR SBG SGG SBG
    16347 TVC-MAQ EXPRESS MAIL EXP TVC MAQ TVC CRY
    16348 MAQ-TVC EXPRESS MAIL EXP MAQ TVC CRY TVC
    16618 CBE-RMM WKLY EXP. MAIL EXP CBE RMM MMM RMM
    16734 OKHA-RMM EXP MAIL EXP OKHA RMM MMM RMM
    16851 MS-RMM EXPRESS MAIL EXP MS RMM MMM RMM
    16852 RMM MS EXPRESS MAIL EXP RMM MS RMM MMM
    17481 BSP-TPTY EXP MAIL EXP BSP TPTY BSP R
    18008 BPO-SHM SIMLIPAL E.. MAIL EXP VZR SHM SRC SHM
    19604 RMM AII HUMSAFAR EXP MAIL EXP RMM AII RMM MNM
    22622 CAPE-RMM SUPER FAST SUPERFAST CAPE RMM RMD RMM
    22661 MS-RMM SUPERFAST EXP SUPERFAST MS RMM MMM RMM
    22662 RMM-MS SUPERFAST EXP SUPERFAST RMM MS RMM MMM
    30112 BP - MJT LOCAL PASSENGER BP MJT PPGT MJT
    30122 NH - MJT LOCAL PASSENGER NH BLN BBR BLN
    30128 KLYM - MJT LOCAL PASSENGER KLYM NACC PPGT NACC
    30135 MJT-RHA LOCAL PASSENGER MJT RHA MJT DDJ
    30152 NH - MJT LOCAL PASSENGER NH MJT BNXR MJT
    30154 NH-MJT LOCAL PASSENGER NH MJT BNXR MJT
    30312 BT -PPGT LOCAL PASSENGER BT MJT KOAA MJT
    30313 MJT-BT LOCAL PASSENGER MJT BT MJT KOAA
    30314 DTK-MJT LOCAL PASSENGER DTK MJT KOAA MJT
    30317 MJT-DTK LOCAL PASSENGER MJT DTK MJT DDJ
    30331 MJT- HB LOCAL PASSENGER MJT HB MJT KOAA
    30711 LKPR - MJT LOCAL PASSENGER LKPR MJT BLN MJT
    38103 HWH ULB LOCAL PASSENGER HWH ULB HWH SRC
    38312 MCA HWH LOCAL PASSENGER MCA HWH SRC HWH
    38401 HWH PKU LOCAL PASSENGER HWH PKU HWH SRC
    38404 PKU HWH LOCAL PASSENGER PKU HWH SRC HWH
    38410 PKU HWH LOCAL PASSENGER PKU HWH SRC HWH
    38416 PKU HWH LOCAL PASSENGER PKU HWH SRC HWH
    38441 HWH PKU LOCAL PASSENGER HWH PKU HWH SRC
    38452 PKU HWH LOCAL PASSENGER PKU HWH SRC HWH
    38726 KGP HWH LOCAL PASSENGER KGP HWH SRC HWH
    51189 ET ALD PASS PASSENGER ET ACOI MKP ACOI
    51433 NZB-PVR PASSENGER PASSENGER NZB PVR NZB PBN
    51817 KURJ JHANSI PASS PASSENGER KURJ JHS LAR JHS
    51818 JHANSI KURJ PASS PASSENGER JHS KURJ JHS LAR
    51883 GWL-BIN PASS PASSENGER BINA GWL BINA GUNA
    51884 BIN-GWL PASS PASSENGER GWL BINA GUNA BINA
    53132 MFP-SDAH PASS PASSENGER MFP SDAH MFP BJU
    53139 KOAA JSME PGS PASSENGER KOAA JSME ASN JSME
    53327 SNDT-GMO PASSENGER PASSENGER SNDT GMO DHN GMO
    53328 GMO-SNDT PASSENGER PASSENGER GMO SNDT GMO DHN
    53345 CPU-ALD PASS PASSENGER CPU ALD CAR ALD
    54058 SMQL DLI PASS PASSENGER SMQL DLI DSA DLI
    54075 SHAJANPUR DELHI PA.. PASSENGER SPC DLI SPC MB
    54472 RKSH-DLI PASSENGER PASSENGER RKSH DLI RKSH HW
    54803 JU - ADI PASSENGER PASSENGER JU ADI ABR ADI
    54804 ADI - JU PASS PASSENGER ADI JU ADI ABR
    54805 JAIPUR PASSENGER PASSENGER ADI JP ADI ABR
    54806 JP ADI PASSNGER PASSENGER JP ADI ABR ADI
    55539 KIR-HJP PASSENGER PASSENGER KIR HJP AYRN HJP
    55540 HJP-KIR PASSENGER PASSENGER HJP KIR HJP AYRN
    56268 MYS-ASK PASS PASSENGER MYS ASK MYS BLGA
    56269 SMET-MYS PASS PASSENGER SMET MYS KRNR MYS
    56513 NCR-SBC PASS PASSENGER KIK SBC BYPL SBC
    56514 SBC-KIK PASS PASSENGER SBC KIK SBC BYPL
    56721 MDU-RMM PASS. PASSENGER MDU RMM MMM RMM
    56722 RMM-MDU PASS. PASSENGER RMM MDU RMM RMD
    56723 MDU-RMM PASSR PASSENGER MDU RMM RMD RMM
    56724 RMM-MDU PASS PASSENGER RMM MDU RMM MMM
    56725 MDU-RMM PASS PASSENGER MDU RMM MMM RMM
    56726 RMM - MDU PASS. PASSENGER RMM MDU RMM MMM
    56821 MV-TEN PASSENGER PASSENGER MV DG TJ DG
    56822 TEN-MV PASSENGER PASSENGER DG MV DG TJ
    56829 TPJ-RMM PASSENGER PASSENGER TPJ RMM MMM RMM
    56830 RMM-TPJ PASSENGER PASSENGER RMM TPJ RMM MMM
    56873 VM MV PASSR PASSENGER VM MV VM CUPJ
    57277 PASS PASSENGER GDR BZA BTTR BZA
    57307 KCG-MED PASS PASSENGER KCG MED BMO MED
    57308 MED-KCG PASS PASSENGER MED KCG MED BMO
    57456 MBNR-KCG PASS PASSENGER MBNR KCG MBNR SHNR
    57474 BDHN-MBNR PASS PASSENGER BDHN MBNR SHNR MBNR
    57477 TPTY-KRYP PASS PASSENGER TPTY KRYP GTL KRYP
    57478 KYND-TPTY PASS PASSENGER KRYP TPTY KRYP GTL
    63283 BJU-PNBE MEMU PASSENGER BJU PNBE BJU HJP
    63284 PNBE-BJU MEMU PASSENGER PNBE BJU HJP BJU
    64017 PWL-SSB 12CAREMU PASSENGER PWL SSB NZM SSB
    64113 KRJ-SSB 12CAR EMU PASSENGER KRJ SSB GZB SSB
    64168 TDL-PWL EMU PASSENGER TDL PWL ALJN PWL
    64596 SFG-DDU MEMU PASSENGER SFG DDU SFG ALD
    66608 PGTN-ED MEMU PASSR. PASSENGER PGTN ED PGTN CBE
    66609 ED-PGTN MEMU PASSR. PASSENGER ED PGTN CBE PGTN
    68092 JGM-MDN JANGALMAHA.. PASSENGER JGM MDN KGP MDN
    69101 BRC-ADI MEMU PASSENGER BRC ADI VTA ADI
    69102 ADI - BRC MEMU PASSENGER ADI BRC ADI VTA
    69113 BRC-ADI MEMU PASSENGER BRC ADI VTA ADI
    69115 BRC-ADI MEMU PASSENGER BRC ADI VTA ADI
    74027 DLI-KPKI DEMU PASSENGER DLI KPKI DLI DSA
    75002 GD-BNY-GKP-DMU PASSENGER GD GKP SUBR GKP
    75005 GKP-BNY-DMU PASSENGER GKP GD SUBR GD
    75007 GKP-BNY-GD DMU PASSENGER GKP GD SUBR GD
    75008 GD-BNY-GKP-DMU PASSENGER GD GKP GD SUBR
    75227 SPJ-RXL-DEMU PASSENGER SPJ RXL SPJ DBG
    75230 RXL-SPJ DEMU PASSENGER RXL SPJ DBG SPJ
    75237 MFP-NKE DEMU PASSENGER MFP NKE SGL NKE
    75238 NKE-MFP DEMU PASSENGER NKE MFP NKE SGL
    77281 GNT-KCG PASS PASSENGER GNT KCG GNT DHNE
    79303 RTM -COR- RTM DMU PASSENGER RTM COR NBH COR
    79304 RTM - COR - RTM DMU PASSENGER COR RTM COR NBH
    79431 ADI-MSH DMU PASSENGER ADI MSH ADI SBIB
    79432 MSH-ADI DMU PASSENGER MSH ADI SBIB ADI
    79433 ADI- PTN DEMU DAILY PASSENGER ADI PTN ADI SBIB
    79434 PTN - ADI DEMU DAILY PASSENGER PTN ADI SBIB ADI
    79435 ADI- PTN DEMU EXCE.. PASSENGER ADI PTN ADI SBIB
    79436 PTN-ADI DEMU EXCEP.. PASSENGER PTN ADI SBIB ADI

  7. ये गाड़ियां हैं डायवर्टेड

    गाड़ी संख्या गाड़ी का नाम गाड़ी टाइप कहां से कहां तक यहां से डायवर्टेड यहां तक डायवर्टेड
    12283 ERS-NZM DURONTO EXPRESS SUPERFAST ERS NZM PNVL NZM
    12431 TVC-NZM RAJDHANI EXP RAJDHANI TVC NZM PNVL NZM
    12432 NZM-TVC RAJDHANI EXP RAJDHANI NZM TVC NZM PNVL
    12904 GOLDN TEMPLE ML SUPERFAST ASR MMCT NZM SWM
    12952 MUMBAI RAJDHANI RAJDHANI NDLS MMCT NDLS NAD
    13028 AZ HWH KAVI GURU EXP MAIL EXP AZ HWH BWN HWH
    19031 HARIDWAR MAIL MAIL EXP ADI HW SBIB KLL
    22210 BCT DURONTO SUPERFAST NDLS MMCT NDLS RTM
    30357 MJT-MMG LOCAL PASSENGER MJT MMG MJT DDJ
    30358 MMG-MJT LOCAL PASSENGER MMG MJT DDJ MJT
    63501 HWH- BWN M LOCAL PASSENGER HWH BWN HWH BWN

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