Dainik Bhaskar Jul 19, 2019, 07:26 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. गरीब रथ ट्रेन को बंद करने की खबरों पर रेलवे मंत्रालय ने गलत बताया है। रेलवे मंत्रालय ने शुक्रवार को एक नोट जारी कर कहा है कि रेलवे का गरीब रथ को बंद करने का कोई इरादा नहीं है। 2005 में इस ट्रेन की शुरुआत की थी। इसे खास तौर पर गरीबों और लोअर मिडिल क्लास को सस्ते में AC का सफर कराने के लिए चलाया गया था। पहले खबर आई थी कि रेल मंत्रालय इस ट्रेन को बंद कर सकता है। काठगोदाम-जम्मू और काठगोदाम-कानपुर सेंट्रल गरीब रथ ट्रेन को मेल एक्सप्रेस में तब्दील करने के बाद गरीब रथ ट्रेन को बंद करने की खबरें सामने आई थीं। रेलवे के अनुसार जिन दो जोड़ी गरीब रथ ट्रेनों को मेल एक्सप्रेस में बदला गया था, उन्हें दोबारा पुरानी श्रेणी में 4 अगस्त से चलाया जाएगा।

Services of Train no. 12207/08 Garibrath Express between Kathgodam and Jammu Tawi and Train no. 12209/10 Garibrath Express between Kanpur and Kathgodam restored with effect from 4th August 2019. pic.twitter.com/FJnYapqMf6