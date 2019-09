Dainik Bhaskar Sep 17, 2019, 07:30 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन जल्द ही दिल्ली-कटरा मार्ग पर किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद यादव ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली से कटरा के बीच वंदे भारत ट्रेन की ट्रायल पूरी हो चुकी है, इसकी शुरुआत नवरात्रि से पहले ही होगी। उन्होंने कहा कि इस समय वैष्णो देवी मंदिर की तीर्थयात्रा के कारण इस रूट पर काफी भीड़ रहती है। यही कारण है कि हमने इस रूट को वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए चुना है।

Indian Railway Board chairman Vinod Kumar Yadav : Delhi-Katra Vande Bharat train trials have been finished. It will be a gift to pilgrims and it will ply in Navratras. We are trying to upgrade our busy routes. Delhi-Mumbai and Delhi-Howrah will be ready by December 2021. pic.twitter.com/ovgHKKNIJq