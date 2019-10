Dainik Bhaskar Oct 14, 2019, 06:11 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. रेलवे 15 अक्टूबर से 10 नई 'सेवा ट्रेनें' चलाएगा। इसकी शुरूआत रेल मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। रेलवे ने ट्वीट कर बताया कि इन 10 ट्रेनों में से 5 ट्रेनें रोजाना चलेंगी, वहीं बाकी 5 ट्रेनें सप्ताह में 6 दिन चलाई जाएंगी। आपको बता दें कि ये सेवा ट्रेनें छोटे शहरों को बड़े शहरों से जोड़ने का काम करेंगी।

10 'Seva Service' trains will be flagged off on 15th October, 2019 by Hon’ble MR @PiyushGoyal. These trains will benefit the commuters in establishing connectivity between the small towns of the country with major cities. pic.twitter.com/oxiLgxh1Ji