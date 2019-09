S.No. Train No and Name Augmented by Coach (Type & Number of coach) Period of Temporary Augmentation

1 12015/12016 New Delhi-Daurai-New Delhi Shatabdi Express One A.C. Chair Car From 01.10.2019 to 31.10.2019 from New Delhi and Daurai.

2 12029/12030 New Delhi-Amritsar- New Delhi Swarna Shatabdi Express One A.C. Chair Car From 01.10.2019 to 30.10.2019 from New Delhi and Amritsar.

3 12040/12039 New Delhi-Kathgodam -New Delhi Shatabdi Express One A.C. Chair Car From 01.10.2019 to 31.10.2019 from New Delhi and Kathgodam

4 12046/12045 Chandigarh-New Delhi- Chandigarh Shatabdi Express One A.C. Chair Car From 01.10.2019 to 31.10.2019 from New Delhi and Chandigarh.

5 12231/12232 Lucknow-Chandigarh- Lucknow Express One A.C. three tier From 01.10.2019 to 31.10.2019 from Lucknow and From 04.10.2019 to 03.11.2019 from Chandigarh

6 14218/14217 Chandigarh - Prayag Chandigarh Unchahar Express train One A.C. three tier From 02.10.2019 to 01.11.2019 from Chandigarh and from 03.10.2019 to 02.11.2019 from Prayag

7 12265/12266 Delhi Sarai Rohilla-Jammu Tawi- Delhi Sarai Rohilla Duronto Express One sleeper car From 01.10.2019 to 29.10.2019 from Delhi Sarai Rohilla and from 02.10.2019 to 03.10.2019 from Jammu Tawi

8 12284/12283 Hazrat Nizammuddin - Ernakulam -Hazrat Nizammuddin Duronto Express One A.C. three tier & Two sleeper car From 05.10.2019 to 26.10.2019 from Hazrat Nizammuddin - and from 08.10.2019 to 29.10.2019 from Ernakulam

9 12424/12423 New Delhi – Dibrugarh Town - New Delhi Rajdhani Express One A.C. three tier From 01.10.2019 to 31.10.2019 from New Delhi and from 03.10.2019 to 02.11.2019 from Dibrugarh Town

10 12425/12426 New Delhi – Jammu Tawi - New Delhi Rajdhani Express One A.C. three tier From 01.10.2019 to 31.10.2019 from New Delhi and from 02.10.2019 to 01.11.2019 from Jammu Tawi

11 12448/12447 Hazrat Nizammuddin - Manikpur -Hazrat Nizammuddin U.P.Sampark Kranti Express One A.C. three tier From 01.10.2019 to 31.10.2019 from Hazrat Nizammuddin and from 02.10.2019 to 01.11.2019 from Manikpur

12 12455/12456 Delhi Sarai Rohilla-Bikaner- Delhi Sarai Rohilla Express One sleeper car From 01.10.2019 to 31.10.2019 from Delhi Sarai Rohilla and from 04.10.2019 to 03.11.2019 from Bikaner

13 14205/14206 Faizabad-Delhi Jn. - Faizabad- Express One sleeper car From 01.10.2019 to 31.10.2019 from Faizabad and from 04.10.2019 to 03.11.2019 from Delhi Jn.

14 14208/14207 Delhi Jn. – Pratapgarh-Delhi Jn. Padmavat Express One sleeper car From 02.10.2019 to 01.11.2019 from Delhi Jn. and from 03.10.2019 to 02.11.2019 from Pratapgarh

15 14314/14313 Bareilly –Lokmanya Tilak Terminus Express One A.C. three tier From 05.10.2019 to 26.10.2019 from Bareilly and from 07.10.2019 to 28.10.2019 from Lokmanya Tilak Terminus

16 14320/14319 Bareilly-Indore- Bareilly Express One A.C. three tier From 09.10.2019 to 23.10.2019 from Bareilly and from 10.10.2019 to 24.10.2019 from Indore

17 22401/22402 Delhi Sarai Rohilla-Udhampur - Delhi Sarai Rohilla A.C. Express One A.C. three tier From 02.10.2019 to 30.10.2019 from Delhi Sarai Rohilla and from 03.10.2019 to 31.10.2019 from Delhi Udhampur

18 22420/22419 Anand Vihar Terminal - Ghazipur City-– Anand Vihar Terminal Suhaildev Express One sleeper car From 01.10.2019 to 31.10.2019 from Anand Vihar Terminal and from 02.10.2019 to 01.11.2019 from Ghazipur City

19 22434/22433 Anand Vihar Terminal - Ghazipur City-– Anand Vihar Terminal Express One sleeper car From 04.10.2019 to 28.10.2019 from Anand Vihar Terminal and from 05.10.2019 to 29.10.2019 from Ghazipur City