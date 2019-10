Dainik Bhaskar Oct 03, 2019, 03:37 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. इंडियन रेलवे लगातार अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहा है। 15 अगस्त 2022 से पहले रेलवे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश को जोड़गा। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली से कटरा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन समारोह में कहा कि कटरा से बनिहार को जोड़ने का सेक्शन पर तेजी से काम जारी है और चिनाब ब्रिज भी तैयार हो रहा है। आपको बता दें कि गुरूवार को गृहमंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस की दिल्ली से शुरूआत की।

Union Minister of Railways Piyush Goyal: Indian Railways will connect the country from Kashmir to Kanyakumari before 15th August, 2022. pic.twitter.com/FShtbFGhsN