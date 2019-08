Dainik Bhaskar Aug 09, 2019, 03:22 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. अब नई दिल्ली से हावड़ा जंक्शन का सफर 12 घंटों में ही तय किया जा सकेगा। सरकार ने नई दिल्ली-हावड़ा रेल रूट पर ट्रेन की 130 किलोमीटर की टॉप स्पीड को बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रतिघंटा तक करने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार नए रूट बनाने की योजना पर काम कर रही है।



अभी लगता है 17 घंटे का समय

नई दिल्ली से हावड़ा जंक्शन के बीच की दूरी 1525 किलोमीटर है ये दूरी तय करने में फिलहाल 17 घंटे का समय लगता है। इस रूट में ट्रेन पांच राज्यों- दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए गुजरेगी, जिसमें बीच में कानपुर और लखनऊ रूट भी शामिल होंगे। रेलवे के इन नए रूट पर 6685 करोड़ रुपये की लागत आएगी। एक अुनमान के मुताबिक नई दिल्ली से हावड़ा के बीच इस रूट को तैयार करने में करीब चार साल का समय लगेगा।

The 1,525 Kms long Delhi-Howrah Route passes through 5 states, namely Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, and West Bengal. The travel time between New Delhi and Howrah will be reduced by 5 hours, now making it a fully overnight journey. #MissionRaftaar pic.twitter.com/bR6uRAfOJl