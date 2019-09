Dainik Bhaskar Sep 06, 2019, 03:57 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. इंडियन रेलवे ने देश के 46 रेलवे स्टेशनों पर फ्री Wi-Fi सुविधा शुरू की है। भारतीय रेल के अनुसार अभी तक देश भर में अब तक 4262 रेलवे स्टेशन मुफ्त वाई-फाई इंटरनेट से जोड़े जा चुके हैं। इनमें कई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो दूर-दराज के इलाकों में हैं और वहां इंटरनेट की पर्याप्त सुविधा नहीं है। आपको बता दें भारतीय रेल स्टेशनों पर मुफ्त वाई-फाई इंटरनेट सुविधा देने के लिए गूगल से भी सहयोग ले रहा है।

4262 railway stations across the country now have access to fast internet service. These stations include far-flung areas where locals are benefitting a lot from this free service.



Yesterday, 46 stations were connected to Wi-Fi. Check out the new list: https://t.co/bcrEcWGOt5 pic.twitter.com/RvhCjaL0DF