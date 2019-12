Dainik Bhaskar Dec 23, 2019, 03:11 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. एयरलाइंस कंपनी इंडिगो (IndiGo) ने नए ऑफर का ऐलान किया है, जिसमें घरेलू यात्रा के लिए टिकट की कीमत सिर्फ 899 रुपए में बुक किए जा सकेंगे। तीन दिनों की यह सेल 26 दिसंबर को रात 11:59 बजे तक चलेगी। इस सेल के तहत इंटरनेशनल टिकिट की बुकिंग कराने के लिए आपको 2999 रुपए देने होंगे। इस ऑफर के तहत 15 जनवरी 2020 से लेकर 15 अप्रैल 2020 तक यात्रा की जा सकेगी।

Sale alert! Grab the most affordable fares starting at ₹899 at zero convenience fee along with additional cashback up to ₹2,000. Book now https://t.co/I0axoBNADQ #LetsIndiGo pic.twitter.com/hrkyO67eAg