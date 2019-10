Dainik Bhaskar Oct 01, 2019, 04:45 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. बिहार में लगातार बारिश से हाल बेहाल है। जलभराव के चलते बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर नावें उतर गई हैं। बाढ़ की वजह से यातायात व्यवस्था ठप हो गई है। इसी वजह से गोएयर, स्पाइसजेट और इंडिगो सहित कई प्रमुख एयरलाइनों ने यात्रियों को यात्रा सलाह जारी की है कि हवाई अड्डे के लिए जाने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति के बारे में एक बार जरूर चेक कर लें। इंडिगो ने ट्वीट कर कहा है कि बाढ़ के कारण अगर कोई यात्री 2 अक्टूबर तक अपनी फ्लाइट टिकट कैंसिल करता है या रिशैड्यूल करता है तो उससे कैंसिलेशन चार्जेज नहीं लिए जाएंगे।

#6ETravelAdvisory: Due to #Patnaflood, we're offering rescheduling/cancellation fee waiver (fare difference, if any is applicable) to passengers travelling to/fro Patna till Oct 02 nd, 2019.

Stay safe and keep a tab on your flight status here- https://t.co/F83aKzKjyO.