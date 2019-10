Dainik Bhaskar Oct 30, 2019, 01:31 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. टिकट बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और इसे आसान बनाने के लिए आईआरसीटीसी वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित प्रणाली लेकर आया है। इसके जरिए यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने और आईआरसीटीसी द्वारा दिए गए पासवर्ड का इस्तेमाल कर रिफंड पाने की सुविधा देगा। आईआरसीटीसी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह प्रणाली केवल उसके अधिकृत एजेंटों के माध्यम से बुक कराई गई ई-टिकटों पर लागू होगी।

Transparent & Customer Friendly Refund System: Now get OTP based refund against cancelled ticket or fully waitlisted dropped ticket.https://t.co/QYAFAfc3bW pic.twitter.com/gEBdmyrD8N