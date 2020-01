Dainik Bhaskar Jan 30, 2020, 04:24 PM IST

#IRCTC users can now avail #train #travel #insurance worth Rs 10 Lac* at a premium of just 49 paise including GST per person. *T&C Apply. For details, visit: https://t.co/e14vjdPrzt #NayaDashakNayiDisha #IRCTCOfficial