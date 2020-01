Dainik Bhaskar Jan 08, 2020, 01:50 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. दिल्ली-कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस में कॉक्रोच वाली चाय वितरित करने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं ये घटिया चाय इंडियन रेलवे कैटरिंग ऐंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) के वेंडर द्वारा ही सर्व की जा रही थी। यात्रियों ने इसका वीडियो बनाकर 5 जनवरी को रेलमंत्री, ईस्टर्न रेलवे और IRCTC को टैग करके ट्विटर पर डाला। यह वीडियो मयुख रंजन घोष ने शेयर किया है। इसके बाद IRCTC ने सेवा प्रदाता (ठेकेदार) पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना लगाए जाने की जानकारी 7 जनवरी को ट्विटर के माध्यम से IRCTC ने दी।

Got this on WhatsApp. No doubt it's Delhi Kolkata Rajdhani Express. Cockroaches in flasks! @IRCTCofficial @EasternRailway @PiyushGoyalOffc should keep a tab on quality standards time to time. Passengers are paying for the service. Can't you give them clean flasks for tea? pic.twitter.com/jyNgVaHgPx