Dainik Bhaskar Sep 19, 2019, 05:02 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. पश्चिम रेलवे ने पहली बार मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में एक पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट (पीईटी) बॉटल क्रशिंग मशीन लगाई है। यह मशीन प्रति दिन 3,000 बोतलों को कुचल सकती है। ये मशीन भारतीय रेलवे के स्वच्छ भारत और गो ग्रीन मिशन के तहत लगाई गई है। बता दें कि केंद्र सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमान बंद कराना चाहती है।

First time in the country, Indian Railways has installed a PET bottle crushing machine in the LHB pantry car (03840 WR). Capacity 3000 bottles/day enable recycling of 90% PET waste bottles from 200 ml-2.5 litre size. Carbon footprint reduced by 100% recycling & avoids littering pic.twitter.com/FejzuPbGsX