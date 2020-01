Dainik Bhaskar Jan 22, 2020, 02:08 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने प्रोविडेंट फंड (PF) खाताधारकों के लिए नियम में बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद पीएफ का पैसा निकालना या ट्रांसफर करना और आसान हो गया है। नई सुविधा के तहत EPF के पोर्टल पर 'Date of exit' का नया फीचर जोड़ा गया है। इसके चलते अब खाताधारक, कर्मचारी अपनी नौकरी बदलने पर इसकी जानकारी पोर्टल पर खुद ही अपडेट कर सकेंगे। उन्हे इसके लिए पिछले एम्प्लॉयर पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रहेगी। हालांकि, पैसा निकालने या ट्रांसफर क्लेम के लिए दो महीने तक का इंतजार करना होगा। अभी तक नौकरी छोड़ने के बाद डेट ऑफ एग्जिट को दर्ज कराने के लिए कर्मचारी को एम्प्लॉयर पर निर्भर रहना होता था।

