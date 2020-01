Dainik Bhaskar Jan 21, 2020, 07:03 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और ज्यादा सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के लिए पीएनबी वेरिफाई (PNB Verify) ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शन के लिए रहेगा। यह OTP की जगह काम करेगा और ट्रांजैक्शन को इन-ऐप नोटिफिकेशन के जरिए ट्रांजैक्शन का वेरीफाई करेगा। इसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा।

Give your digital banking the touch of greater security. Now transactions performed through Internet Banking and Debit Card can be authenticated through in-app notification using #PNB Verify. Know more: https://t.co/Eks21ygz3O #PNBVerify pic.twitter.com/HbawAJdaWe