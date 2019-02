यूटिलिटी डेस्क. पासपोर्ट सेवा को उमंग ऐप से जोड़ दिया गया है। इससे पासपोर्ट बनवाना और भी आसान हो गया है। अब उमंग ऐप के माध्यम से घर बैठे आप अपना पासपोर्ट स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा इससे नजदीकी पासपोर्ट सेंटर की भी जानकारी ले सकेंगे। पासपोर्ट सेवा के उमंग ऐप से जुड़ने के बाद आवेदकों को फीस कैकुलेटर, डॉक्यूमेंट एडवाइजर और पासपोर्ट सेवा केन्द्र, डिस्ट्रिक्ट पासपोर्ट सेल और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र की अवेलबिलिटी भी चेक कर सकते हैं।

Now you can track your passport status and other services of Passport Seva on UMANG App. This App offers 334 services from 67 departments in 17 states. #DigitalIndia pic.twitter.com/18aYebdFNd