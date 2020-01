Dainik Bhaskar Jan 06, 2020, 05:25 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. पेटीएम मनी पर जल्द ही स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सेवा भी शुरू होगी। पेटीएम इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म को स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज शुरू करने के लिए सेबी की अनुमति मिल गई है। पेटीएम मनी ने एक ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। पेटीएम मनी में इक्विटी, कैश सेगमेंट, डेरिवेटिव्स और ईटीएफ में ट्रेड करने करने की सहूलियत मिलेगी। हालांकि इस स्टार्ट-अप ने अब तक अपने प्राइसिंग प्लान का ऐलान नहीं किया है लेकिन उम्मीद है कि यह डिस्काउंट ब्रोकरेज कैटेगरी में काम करेगा।

