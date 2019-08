Dainik Bhaskar Aug 20, 2019, 01:02 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) अपने कस्टमर्स को 1 सितंबर से सस्ती दर पर होम लोन उपलब्ध कराएगा। इतना ही नहीं इस लोन पर लगने वाला ब्याज रेपो रेट से लिंक्ड होगा। यानी जब SBI अपनी नीतिगत दर यानी रेपो रेट में जितनी कमी या बढ़ोतरी करेगा तो आपके होम लोन पर भी उतना ही असर होगा। SBI ने ट्विटर पर बताया कि इस साल त्योहार में कस्टमर्स को सिर्फ 8.05 प्रतिशत पर होम लोन देने जा रहा है।

#SBI gives you an extra reason to celebrate! With the lowest interest rate of 8.05% based on the #Repo Linked Lending Rate, for your #HomeLoan this #festive season will definitely be more joyous.

