Dainik Bhaskar Nov 04, 2019, 10:51 AM IST

यूटिलिटी डेस्क. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) E-Auction शुरू करेगा। इसके तहत बैंक के पास बंधक पड़ी प्रॉपर्टी को नीलाम किया जा रहा है। यहां आपको अपनी पसंद की प्रॉपर्टी बेहद रियायती दरों पर मिल सकती है। E-Auction स्कीम के तहत निलामी में हिस्सा लेने के लिए आपको 5 नवम्बर तक आवेदन कर सकते हैं। इस नीलामी के तहत देश के किसी भी कोने में प्राॅपर्टी खरीदी जा सकती है। बैंक की ओर से नीलाम की जा रही प्रॉपर्टी में कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल सभी तरह की प्रॉपर्टी है।

Register for the SBI Mega E-Auction and get access to buy foreclosed properties and securities. To register, visit: https://t.co/MmQMFULpOI or https://t.co/L2PLGcXU3E for more information.#SBIMegaEAuction #BeABidder pic.twitter.com/iLJI7JbqjY