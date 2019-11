Dainik Bhaskar Nov 10, 2019, 02:00 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने एक बार फिर अपने ग्राहकों को फ्रॉड मैसेजों से अलर्ट किया है। एसबीआई ने ट्विटर के जरिए ग्राहको को कहा है कि वो अपने कार्ड की जानकारी खुद तक ही सीमित रखें। इसे किसी दूसरों के साथ शेयर न करें। ऐसा करना आपके पैसों का असुरक्षित कर सकता है। आपको बता दें कि एसबीआई देश का सबसे बड़ा और इसके पूरे देश में 42 करोड़ से ज्यादा से ज्या ग्राहक हैं।

