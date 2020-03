Dainik Bhaskar Mar 02, 2020, 01:14 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. हवाई यात्रा करने वाले लोग जल्द ही यात्रा के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। घरेलू विमानों में उड़ान के दौरान यात्री अब इंटरनेट की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सरकार ने विमान में उड़ान के दौरान वाई-फाई के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसके लिए एक अधिसूचना जारी कर विमान अधिनियम, 1937 में बदलाव किया है। इसके अनुसार 'पायलट इन कमांड उड़ान के दौरान वाई-फाई के माध्यम से यात्रियों को इंटरनेट के इस्तेमाल की अनुमति दे सकता है।' इस बदलाव के बाद यात्री इंटरनेट के जरिए लैपटॉप, स्मार्टफोन, ई रीडर, स्मार्टवॉच या टैबलेट जैसे उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

Ministry of Civil Aviation: The Director-General shall certify the aircraft for the usage of internet service in-flight through Wi-Fi onboard. https://t.co/ewzwekH8DB