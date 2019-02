यूटिलिटी डेस्क. केबल और डीटीएच उपभोक्ताओं को राहत देते हुए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने पसंदीदा चैनल चुनने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी है। यह फैसला सोमवार को ट्राई और डीटीएच ऑपरेटर्स तथा मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स की बैठक के बाद लिया गया। ट्राई का नया फ्रेमवर्क 1 फरवरी से लागू है लेकिन इसके बाद भी बड़ी संख्या में टीवी उपभोक्ताओं ने चैनलों का चुनाव नहीं किया है।

किसी भी समय बदल सकेंगे बेस्ट फिट प्लान: इसके साथ ही ट्राई ने केबल और डीटीएच ऑपरेटर्स से कहा है कि अभी तक जिन ग्राहकों ने चैनल का चुनाव नहीं किया है, उनके लिए उनकी भाषा और चैनल की लोकप्रियता के आधार पर बेस्ट फिट प्लान एक्टिवेट कर दें। हालांकि, ये प्लान 31 मार्च तक ही वैध रहेंगे। ग्राहक 31 मार्च या उससे पहले किसी भी समय अपने बेस्ट फिट प्लान में बदलाव कर सकेंगे। ग्राहकों के चैनल या पैक चुनने के 72 घंटों के अंदर केबल या डीटीएच ऑपरेटर को उन्हें एक्टिवेट करना होगा।

Press Release on Implementation of New Regulatory Framework for Broadcasting and Cable Serviceshttps://t.co/NDhwgZLacP