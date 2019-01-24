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केबल-डीटीएच रूल / ट्राई ने जारी की 535 फ्री टू एयर चैनलों को लिस्ट, 130 रुपए में देख सकते हैं कोई भी चैनल

Dainik Bhaskar

Jan 24, 2019, 03:26 PM IST


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यूटिलिटी डेस्क. एक फरवरी 2019 से डीटीएच और केबल टीवी उपभोक्ताओं के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) का नया नियम लागू हो रहा है। इस नियम के लागू होने के बाद डीटीएच और केबल टीवी यूजर्स को सिर्फ उन्हीं चैनलों के लिए पेमेंट करनी होगी, जो वे देखना चाहते हैं। ऑपरेटर उनसे अतिरिक्त चार्ज नहीं वसूल सकेंगे।

 

मर्जी से चुन सकते हैं 75 चैनल: ट्राई के नियम के मुताबिक, केबल और डीटीएच उपभोक्ताओं को हर महीने कम से कम 130 रुपए वाला बेसिक पैक लेना होगा। इसके बाद वे अपनी जरूरत के मुताबिक कोई भी चैनल चुन सकते हैं। बेसिक पैक में उन्हें 100 फ्री टू एयर चैनल देखने की सुविधा मिलेगी। इसमें दूरदर्शन के 25 चैनल अनिवार्य हैं। इसके अलावा बाकी के 75 चैनल टीवी उपभोक्ता अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। ऑपरेटर्स 75 फ्री टू एयर चैनल का बेसिक पैक बनाकर पेश कर रहे हैं। लेकिन उपभोक्ता चाहें तो 535 फ्री चैनल में कोई भी चुन सकते हैं। ट्राई ने 535 फ्री चैनल्स की लिस्ट जारी कर दी है।

 

ये है फ्री टू एयर चैनलों की पूरी लिस्ट:

 

क्रम संख्या ब्रॉडकास्टर का नाम चैनल का नाम चैनल कैटेगरी चैनल की भाषा
1 9X MEDIA PRIVATE LIMITED 9X NON-NEWS HINDI
2 9X JALWA (PHIR SE 9X) NON-NEWS HINDI/ENGLISH /BENGALI&ALL INDIAN INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
3 9X JHAKAAS (9X MARATHI) NON-NEWS MARATHI
4 9XM NON-NEWS HINDI/ENGLISH /BENGALI&ALL INDIAN INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
5 9XO (9XM VELVET) NON-NEWS HINDI
6 Housefull Action (earlier 9X BAJAO (Earlier 9X BAJAAO & 9X BANGLA) NON-NEWS HINDI
7 A ONE NEWS TIME BROADCASTING PRIVATE LIMITED TV 24 NEWS HINDI/ PUNJABI/ ENGLISH
8 A.R. RAIL VIKAS SERVICES PVT. LTD. BHASKAR NEWS (AP 9) NEWS HINDI, ENGLISH, MARATHI AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
9 SATYA NON-NEWS HINDI, ENGLISH, MARATHI AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
10 AADRI ENTERTAINMENT AND MEDIA WORKS PVT.LTD. Mahua Plus (earlier AGRO ROYAL TV (Earlier AADRI WELLNESS) NON-NEWS TELUGU/HINDI/ENGLISH/GUJARATI/TAMIL/KANNADA/BENGALI/MALAYALAM
11 Shiva Shakthi Sai TV (earlier BENZE TV (Earlier AADRI ENRICH) NON-NEWS TELUGU/HINDI/ENGLISH/GUJARATI/TAMIL/KANNADA/BENGALI/MALAYALAM
12 AAMODA BROADCASTING COMPANY PRIVATE LIMITED ABN ANDHRA JYOTHI NEWS TELUGU
13 AAP MEDIA PVT.LTD. ANJAN TV NON-NEWS HINDI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
14 AASTHA BROAD CASTING NETWORK LIMITED ARIHANT NON-NEWS HINDI/GUJRATI/ENGLISH
15 ABP NEWS NETWORK PVT. LTD. (Earlier MEDIA CONTENT AND COMMUNICATIONS SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED) ABP ASMITA (Earlie ABP SAMACHAR GUJARATI, ABP Sanjha) NEWS GUJARATI
16 ABP NEWS NETWORK PVT. LTD. (Earlier MEDIA CONTENT AND COMMUNICATIONS SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED) ABP NEWS (earlier STAR NEWS) NEWS HINDI/ENGLISH/MARATHI
17 AETN 18 Media Pvt. Ltd History TV 18 Tamil NON-NEWS Tamil, English and all other scheduled Indian Languages
18 Airtravel Enterprises India Limited ATE TV NEWS MALAYALAM & ENGLISH
19 AJI INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED AL JAZEERA ENGLISH NEWS ENGLISH
20 ALLIANCE BROADCASTING PRIVATE LIMITED NEWS 7 TAMIL (Earlier REAL ESTATE ) NEWS ENGLISH/ REGIONAL LANGUAGES
21 ALLIANCE STRATEGIES LIMITED K NEWS INDIA (earlier MAGIK / Bhojpuria Magic) NEWS HINDI/Bhojpuri, Kumaoni & Garhwali
22 AM Television Pvt. Ltd PRAG (earlier NEWS BANGLA) NEWS ENGLISH/ HINDI/ NORTH EASTERN LANGUAGES
23 RENGONI NON-NEWS ASSAMESE
24 AMRITA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED AMRITA NEWS MALAYALAM/ HINDI/ ENGLISH
25 ANDHRAPRABHA PUBLICATIONS LIMITED INDIA AHEAD (EARLIER BHAARAT TODAY, BHARAT TODAY (Earlier YOUR NEWS)) NEWS ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
26 Angel Admark Pvt. Ltd. XCLUSIVE TV (Anugraha Malyalam) NON-NEWS Hindi, English, All Indian Languages
27 ANGEL BROADCASTING NETWORK PVT. LTD. (Earlier TRINITY TELEVISION PRIVATE LIMITED) ANGEL TV NON-NEWS TAMIL/ ENGLISH AND OTHER INDIAN LANGUAGES
28 ANGEL MEDIA NETWORK PVT LTD GOD TV NON-NEWS ENGLISH/ HINDI/ TAMIL
29 ARADANA BROADCASTING INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED ARADANA NON-NEWS TELUGU/ ENGLISH/ HINDI
30 ARG Outlier Media Pvt. Ltd Republic TV NEWS English and Hindi
31 ARPAN MEDIA PRIVATE LIMITED IND 24 (earlier Live India Kannada, NEWS SUPER FAST) NEWS HINDI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
32 ASHIRWAD TELENETWORK PRIVATE LIMITED ASHIRWAD NON-NEWS HINDI/ ENGLISH/ OTHER NORTH INDIAN LANGUAGES
33 MOVIES HOUSE (Earleir ASHIRWAD CLASSIC) NON-NEWS HINDI ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULED LANGUAGES
34 Studio One + (earlier ASHIRWAD Gold) NON-NEWS HINDI ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULED LANGUAGES
35 ASHOKA PRODUCTIONS AND COMMUNICATION PVT LTD News 1 India (earlier High News (earlier News1 India, CEE NEWS) NEWS HINDI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
36 SUPER TV (earlier CEE VANDANA/Adhyatm) NON-NEWS HINDI,ENGLISH & ALL OTHER INDIAN LANGUAGES.
37 ASIANET NEWS NETWORK PRIVATE LIMITED ASIANET NEWS NEWS MALAYALAM
38 SUVARNA NEWS NEWS KANNADA/ ENGLISH
39 Asnani Builders & Developers Ltd Anaadi TV NEWS All Indian Languages
40 ASPIRATION MEDIA PVT. LTD. Image result for TOLLY WOOD logo
TOLLY WOOD
NON-NEWS ENGLISH/ REGIONAL LANGUAGES
41 ASSOCIATED BROADCASTING COMPANY PRIVATE LIMITED NEWS 9 NEWS GUJARATI/ MARATHI/ HINDI/ KANNADA/ MALAYALAM/ TELUGU/ TAMIL/ ENGLISH/ OTHER INDIAN LANGUAGES
42 TV 1 NEWS MARATHI/ HINDI/ TELUGU/ MALAYALAM/ KANNADA/ TAMIL/ ENGLISH/ OTHER INDIAN LANGUAGES
43 TV 9 NEWS MARATHI/ HINDI/ KANNADA/ MALAYALAM/ TELUGU/ TAMIL/ ENGLISH/ OTHER INDIAN LANGUAGES
44 TV9 AP (Earlier known as TV 9 KOLKATA) NEWS GUJARATI/ MARATHI/ HINDI/ KANNADA/ MALAYALAM/ TELUGU/ TAMIL/ ENGLISH AND OTHER INDIAN LANGUAGES
45 TV9 GUJARAT NEWS GUJARATI/ MARATHI/ HINDI/ KANNADA/ MALAYALAM/ TELUGU/ TAMIL/ ENGLISH/ OTHER INDIAN LANGUAGES
46 TV9 KANNADA NEWS MARATHI/ HINDI/ KANNADA/ MALAYALAM/ TELUGU/ TAMIL/ ENGLISH/ OTHER INDIAN LANGUAGES
47 TV9 MUMBAI NEWS MARATHI/ HINDI/ KANNADA/ MALAYALAM/ TELUGU/ TAMIL/ ENGLISH/ OTHER INDIAN LANGUAGES
48 AVANTI MEDIA LIMITED TV 100 (Earlier known as AVANTI SAMACHAR) NEWS HINDI AND OTHER DIALECT
49 AY BROADCAST FOUNDATION Athmeeyayathra (earlier AY TV) NON-NEWS MALAYALAM/ ENGLISH
50 B4U TELEVISION NETWORK I PVT. LTD. B4U MOVIES NON-NEWS ENGLISH/ HINDI
51 B4U MUSIC NON-NEWS ENGLISH/ HINDI
52 Bangla Entertainment Pvt. Ltd Sony Tec Non-NEWS All Indian Languages
53 BHARAT BROADCASTING NETWORK LIMITED JAI HIND NEWS MALAYALAM
54 BHARAT HYDEL PROJECTS PRIVATE LIMITED NETWORK 10 NEWS HINDI
55 Bhole Baba Real Estate Developers Pvt. Ltd. AHSAS (Earlier Daati Ahsas) NON-NEWS Hindi, English and All Other Indian Schedules Languages
56 INH 24x7 (earlier INDIAN CRIME (Earlier NAV JAGRITI & NSN News) NEWS Hindi, English and All Other Indian Schedules Languages
57 BIZZ NEWS PRIVATE LIMITED BIZZ NEWS NEWS GUJARATI
58 BLOOMBERG TELEVISION PRODUCTION SERVICES PVT. LTD. BLOOMBERG TELEVISION ASIA-PACIFIC FEED NEWS ENGLISH
59 BnB Entertainment Pvt. Ltd BNB NON-NEWS English, Hindi, Punjabi & all Indian Languages
60 BPL MEDIA LIMITED LIVING INDIA NEWS (Earlier FW News (REPORTER 24*7) NEWS HINDI AND OTHER INDIAN SCHEDULED LANGUAGES
61 BRAHMAPUTRA TELE-PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED DY 365 NEWS ASSAMESE/ HINDI/ ENGLISH
62 Jonack (earlier DHOOM /DY 365 ENTERTAINMENT) NON-NEWS ASSAMESE
63 NEWS 11 (Earlier DY-365 UP) NEWS HINDI/ BHOJPURI
64 BRAND VALUE COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED DHOOM MUSIC BANGLA NON-NEWS BENGALI
65 NEWS TIME ASSAM NEWS ASSAMI
66 NEWS TIME BANGLA NEWS BENGALI
67 RUPASI BANGLA NON-NEWS BENGALI & Aasam
68 BROADCAST INITIATIVES LIMITED LIVE INDIA NEWS HINDI
69 CABSAT CHANNEL PRIVATE LIMITED AUSTRALIA NETWORK NEWS ENGLISH
70 DW TV NEWS GERMAN/ ENGLISH
71 CALCUTTA TELEVISION NETWORK PRIVATE LIMITED CALCUTTA NEWS (Earlier UTTAR BANGLA AKD & C BANGLA) NEWS BENGALI
72 CTVN-AKD-PLUS NEWS BENGALI
73 CAPTAIN MEDIA PRIVATE LIMITED CAPTAIN NEWS NEWS TAMIL/ ENGLISH
74 CAPTAIN TV NEWS TAMIL/ ENGLISH
75 CATVISION LTD. (Earlier CATVISION PRODUCTS LTDatvision Ltd. Euro News NEWS French, English, German, Spanish, Italian, Portuguese, Russian, Arabic
76 FRANCE 24 NEWS FRENCH
77 TV 5 MONDE NEWS FRENCH
78 Cauvery Power Trading Chennai Pvt. Ltd Cauvery News NEWS Tamil
79 CHANNEL BHARAT ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED IMAYAM TV NEWS TAMIL ENGLISH/ OTHER REGIONAL LANGUAGES
80 CHANNEL NO 2 NEWS MEDIA PVT LTD CHANNEL 2 NEWS PUNJABI/ HINDI/ ENGLISH / ALL OTHER SCHEDULED INDIAN LANGUAGES
81 CHARHDIKALA PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED CHARDIKALA TIME TV NEWS PUNJABI/ ENGLISH/ OTHER INDIAN LANGUAGES
82 Chennai Murasu Private Limited Malai Murasu Seithikal NEWS Tamil
83 CHRISTU KRUPA BROADCASTING PVT LTD CALVARY TV NON-NEWS ALL INDIAN LANGUAGES
84 Cinema 24x7 Pvt. Ltd NT1 NON-NEWS Hindi, English and all scheduled Indian Languages
85 NT2 NON-NEWS Hindi, English and all scheduled Indian Languages
86 NT3 NON-NEWS Hindi, English and all scheduled Indian Languages
87 NT4 NON-NEWS Hindi, English and all scheduled Indian Languages
88 NT5 NON-NEWS Hindi, English and all scheduled Indian Languages
89 NT6 NON-NEWS Hindi, English and all scheduled Indian Languages
90 NT7 NON-NEWS Hindi, English and all scheduled Indian Languages
91 CITY NETWORK BROADCAST CONVERGENCE PVT LTD WOW CINEMA (Earlier TV PUNJABI) NON-NEWS ALL INDIAN LANGUAGES
92 City Pulse Media India Pvt. Ltd. ( transferred from ANOLI HOLDINGS PRIVATE LIMITED ) Paras-CITY Pulse NON-NEWS HINDI
93 Cobol Communications Pvt. Ltd. Satkar NON-NEWS English and All Indian Languages
94 COMSAT SYSTEM PRIVATE LIMITED TV 7/ TV3 HEALTH PLANET NON-NEWS ENGLISH/ TELUGU/ HINDI
95 COXSWAIN TECHNOLOGIES LIMITED KAVASAM TV (Earlier Archana, SPACETOON KIDS TV) NON-NEWS HINDI/ MARATHI
96 Music Zone (earlier 7 S MUSIC, NILCHAKARA) NON-NEWS South Indian languages and all other scheduled languages
97 RAKSHANA TV NON-NEWS TELUGU/ HINDI
98 SHOPPING ZONE NON-NEWS HINDI/ MARATHI
99 SWARA SAGAR (Earlier LAKSHYYA ENTERTAINMENT, SUPER STAR-JOSH) NON-NEWS TAMIL, TELUGU, KANNADA, MALAYALAM AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
100 CREATIVE CHANNEL ADVERTISING AND MARKETING PRIVATE MANORANJAN MOVIES (Earlier Manoranjan Music) NON-NEWS Hindi
101 MANORANJAN TV NON-NEWS HINDI, ENGLISH/ OTHER INDIAN SCHEDULED LANGUAGES
102 CSL INFOMEDIA PRIVATE LIMITED JAN TV NEWS HINDI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
103 DAKSHIN MEDIA GAMING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED TEN CRICKET (Earlier known as PLAY TV) NON-NEWS HINDI/ ENGLISH/ MARATHI/ TAMIL/ TELUGU/ MALAYALAM
104 DERA TELEVISIONS PRIVATE LIMITED MUNSIF TV NEWS URDU/ HINDI/ ENGLISH/ REGIONAL LANGUAGES
105 DEVBHUMI BROADCAST PRIVATE LIMITED KHABAR FAST NEWS HINDI, ENGLISH, AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
106 DEVKRIPA VYAPAAR PVT LTD AKHON SAMAY NEWS BENGALI AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
107 DHARM MEDIA VENTURES PRIVATE LIMITED Naaptol Malayalam (earlier DHARM SANGEET) NON-NEWS ALL INDIAN SCHEDULED LANGUAGES
108 DIKSAT TRANSWORLD LIMITED AASEERVATHAM NEWS KANNADA
109 CUSINE TV NEWS ENGLISH
110 WIN TV NEWS TAMIL
111 WIN TV - U.P. NEWS HINDI
112 DILIP BUILDCON PRIVATE LIMITED DNN NEWS HINDI
113 DIRECT NEWS PRIVATE LIMITED (Earlier INX NEWS PRIVATE LIMITED) IMN NEWS (NEWS X) NEWS ENGLISH/HINDI
114 DISCOVERY COMMUNICATION LIMITED DSPORT HD NON-NEWS ENGLISH/ HINDI OTHER LOCAL LANGUAGES IN INDIA
115 DISHA MEDIA PVT. LTD. (earlier DHALIWAL ENTERTAINMENT PVT LTD) DISHA NEWS CHANNEL (Earlier known as DHALIWAL TV) NEWS HINDI/ PUNJABI/ ENGLISH OTHER INDIAN LANGUAGES
116 DISNEY BROADCASTING INDIA LTD. (Earlier UTV ENTERTAINMENT TELEVISION LIMITED) UTV MOVIES INTERNATIONAL NON-NEWS HINDI
117 DIVYA BROADCASTING NETWORK PRIVATE LIMITED DIVYA NON-NEWS HINDI/ PUNJABI/ ENGLISH/ URDU
118 E24 Glamour Ltd. (Earlier known as B.A.G. GLAMOUR LIMITED) DARSHAN 24 (Earlier LIFE 24) NON-NEWS ENGLISH/HINDI
119 E 24 NON-NEWS ENGLISH/HINDI
120 EASTERN MEDIA LIMITED ARRA (Earlier known as MANJARI) NON-NEWS ALL INDIAN LANGUAGE
121 KANAK NEWS (Earlier KANAK TV & KANAK SAMBAD) NEWS ORIYA
122 EASWARI MEDIA PRIVATE LIMITED PENGAL NON-NEWS ALL INDIAN LANGUAGES
123 ENTER 10 TELEVISION PRIVATE LIMITED BHOJPURI CINEMA NON-NEWS ALL INDIAN LANGUAGES
124 Dangal (earlier ENTER 10 MOVIES ) NON-NEWS HINDI/ ENGLISH
125 ENTERR 10 NON-NEWS HINDI/ ENGLISH
126 Enter 10 Bangla NON-NEWS All Indian Languages
127 FAKT MARATHI (Earlier AAPLA TALKIES, It's CINEMA, (LUCK TV) NON-NEWS ALL INDIAN LANGUAGES
128 Shaandaar Cinema NON-NEWS all Indian Languages
129 ESSENCE TELEVISION PVT.LTD. GRACE TV (Earlier PHENO TV & NEWS MAKERS) NON-NEWS ALL INDIAN LANGUAGES
130 EXCLUSIVE VISION BROADCAST PVT. LTD. Lord Buddha TV (earlier LORD BUDDHA SHARNAM TV (Earlier SHARNAM) NON-NEWS HINDI, ENGLISH & ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
131 EXCLUSIVE VISION MEDIA PVT. LTD. Zingaat (earlier E AWAZ INDIA (EARLIER:AINDI (EARLIER: TULSI TV (Earlier VEDAS OM TV))) NON-NEWS ENGLISH, HINDI & ALL INDIAN SCHEDULED LANGUAGE
132 EXPRESS BROADCASTING PRIVATE LIMITED Sanskriti TV (earlier Zonet Zawlbuk , earlier EN TV) NEWS PUNJABI/ HINDI/ ENGLISH/ ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
133 F7 BROADCAST PVT. LTD. (Earlier R & AAR Communication (P) Ltd.) NEWS WORLD INDIA (earlier NAMOSTUTE INDIA, RR News ) NEWS Hindi, English and other Indian scheduled languages
134 FAME MEDIA PRIVATE LIMITED 4TV NEWS (Earlier RVS News & RUDR NEWS ) NEWS HINDI ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULED LANGUAGES
135 FUTURE VISION BROADCAT PRIVATE LIMITED India Watch (earlier INDIA NOW , Earlier INE LIVE) NEWS HINDI/ENGLISH ALL INDIAN SCHEDULED LANGUAGE
136 GLOBAL TELECASTING PVT. LTD. Naaptol telugu (earlier Cine 21, GT ENTERTAINMENT) NON-NEWS ENGLISH, HINDI AND ALL OTHER INDIAN LANGUAGES
137 GN INFOMEDIA PVT LTD MANGALAM (Earlier REPORTER 24X7, GN News, GNN NEWS) NEWS HINDI/ ENGLISH/ ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
138 WHISTLE TV (Earlier known as GN Bhakti GNN BHAKTI /GNN ENTERTAINMENT) NON-NEWS HINDI/ ENGLISH/ ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
139 G-NEXT MEDIA PRIVATE LIMITED PTC CHAK DE NON-NEWS HINDI/PUNJABI
140 PTC NEWS NEWS HINDI/PUNJABI
141 PTC PUNJABI NON-NEWS HINDI/ PUNJABI
142 God Media Pvt. Ltd. Peace of Mind NON-NEWS Hindi, English and All other Indian Scheduled & World Languages
143 Gokann International Media Pvt. Ltd 7S Music ( Earlier MAAS TV) NON-NEWS All Indian Languages
144 GOOD NEWS CHANNEL PRIVATE LIMITED Goodnews TV NON-NEWS English
145 Nambikkai Television NON-NEWS Tamil
146 SUBHA VAARTHA NON-NEWS TELUGU
147 SUBHSANDESH NON-NEWS HINDI
148 GOODNESS MEDIA PVT LTD GOODNESS TV NON-NEWS MALYALAM/ ENGLISH
149 Graphisads Private Limited PRERNA NON-NEWS Hindi, English and other Indian scheduled languages
150 GUJARAT NEWS BROADCASTING PVT.LTD. V TV NEWS GUJARATI,HINDI & ENGLISH.
151 GULISTAN TV NETWORK PRIVATE LIMITED GULISTAN NEWS NEWS HINDI, ENGLISH, PUNJABI AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
152 HARI BHOOMI COMMUNICATIONS PVT. LIMITED (EARLIER KNOWN AS LEGEND TRAVEL PVT LTD) JANTA TV NEWS HINDI/ ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
153 HBN ENTERTAINMENT AND BROADCASTING PVT LTD SADA CHANNEL NON-NEWS ENGLISH, HINDI AND ALL INDIAN REGIONAL LANGUAGES
154 HBN Network Private Limited (Earlier TELEBRANDS INDIA PRIVATE LIMITED) HBN NON-NEWS Hindi, Malayalam, Tamil & English
155 HHP BROADCASTING SERVICES PRIVATE LIMITED DABANGG NON-NEWS HINDI
156 HINDUSTAN BROADCASTING COMPANY PRIVATE LIMITED HBC NEWS NEWS HINDI/ ENGLISH OTHER NORTH INDIAN LANGUAGES
157 HORIZON SATELLITE SERVICE PVT LTD Malai Murasu (Earlier Jai Tamil TV Earlier known as HORIZON NEWS) NEWS ALL INDIAN LANGUAGE
158 HORIZON SATELLITE SERVICE PVT LTD Y TV (Earlier known as Voice 24 Tripura/Horizon News 24x7) NEWS English and any other Indian Languages
159 HYDERABAD MEDIA HOUSE LIMITED HM TV NEWS TELUGU/ HINDI/ ENGLISH/ NORTH INDIAN LANGUAGES
160 IMAGE BROADCASTING INDIA PRIVATE LIMITED CVR Health NEWS TELUGU, ENGLISH, HINDI, KANNADA, TAMIL, MALAYALAM
161 IMAGE BROADCASTING INDIA PRIVATE LIMITED CVR News NEWS TELUGU, ENGLISH, HINDI, KANNADA, TAMIL, MALAYALAM
162 CVR News English NEWS Hindi,English & ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
163 CVR Spiritual Om NON-NEWS Hindi,English & ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
164 IMPACT TELEVISION PRIVATE LIMITED RM-RUJUMARGAM FROM DARKNESS TO LIGHT (earlier MU ODIA, KATHA TV) NON-NEWS ALL INDIAN LANGUAGES
165 INDEPENDENT NEWS SERVICE PVT. LTD INDIA TV NEWS ENGLISH/ HINDI
166 INDIA TV WIZ NEWS ENGLISH/ HINDI
167 INDIRA TELEVISION LIMITED Sakshi NEWS HINDI/ ENGLISH
168 INDO ASIAN NEWS CHANNEL PVT LTD REPORTER NEWS MALAYALAM
169 INFORMATION TV PRIVATE LIMITED Free TV NON-NEWS HINDI/ ENGLISH/ NORTH INDIAN LANGUAGES
170 India News NEWS HINDI/ ENGLISH AND NORTH INDIAN REGIONAL LANGUAGES
171 India News Haryana NEWS HINDI
172 India News Madhya Pradesh Chattisgarh NEWS HINDI/ OTHER NORTH INDIAN REGIONAL LANGUAGES
173 India News Punjab NEWS HINDI/ ENGLISH/ ALL OTHER NORTH INDIAN LANGUAGES
174 India News Rajasthan NEWS HINDI/ OTHER NORTH INDIAN REGIONAL LANGUAGES
175 India News Uttar Pradesh-Uttarakhand NEWS ENGLISH/ HINDI
176 NewsX Kannada NEWS HINDI/ ENGLISH AND OTHER NORTH INDIAN LANGUAGES
177 J.S.D. DATA INFOTECH PRIVATE LIMITED EXPRESS TV NEWS ALL INDIAN LANGUAGE
178 JAIN STUDIOS LIMITED JAIN TV NEWS HINDI/ ENGLISH
179 JAINSON MEDIA PRIVATE LIMITED PBN (earlier SAMACHAR 24X7) NEWS HINDI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
180 Janam Multi Media Ltd. Janam NEWS English and all other schedule language
181 JANAPRIYA COMMUNICATION LTD. TWENTY FOUR (Earlier JANAPRIYA) NEWS MALAYALAM /ENGLISH & ALL OTHER SPECIFIED LANGUAGE
182 JANVANI BROADCASTING CORPORATION LIMITED (Earlier PEARLS BROADCASTING CORPORATION PRIVATE LIMITED) P7 GUJARATI NON-NEWS GUJRATI/ENGLISH/ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
183 SNEHA TV (EARLIER P7 NEWS BEFORE THAT PBC TV) NEWS PUNJABI, ENGLISH/ OTHER INDIAN LANGUAGES
184 JEEVAN TELECASTING CORPORATION LIMITED JEEVAN TV NEWS MALAYALAM
185 JOSH MEDIA VISION PVT LTD MBC TV (VON JANTA KI AWAAZ) NEWS HINDI/ ENGLISH/ BENGALI
186 JSK MULTI PRODUCTS PVT. LTD. (earlier KANSAN NEWS PRIVATE LIMITED) DAY N NIGHT NEWS NEWS PUNJABI/ HINDI/ ENGLISH
187 K.K. MEDIA PRODUCTION PVT.LTD. TOP(EARLIER: OM BANGLA ) NON-NEWS BENGALI,HINDI,ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
188 KALAIGNAR TV PRIVATE LIMITED KALAIGNAR CHITHIRAM NON-NEWS TAMIL
189 KALAIGNAR ISAI ARUVI NEWS TAMIL
190 KALAIGNAR MURASU NON-NEWS TAMIL
191 KALAIGNAR SEITHIGAL NEWS TAMIL
192 KALAIGNAR SIRIPPOLI NON-NEWS TAMIL
193 KALAIGNAR TV NEWS TAMIL
194 Kalinga Media & Entertainment Pvt. Ltd. Kalinga TV NEWS Hindi, English, Oriya and all other schedule Indian language
195 KAMADHENU TELEFILMS PRIVATE LIMITED Ayush TV (earlier AYURVEDA TV, SREE TV) NON-NEWS HINDI, TELUGU, KANNADA, TAMIL, MALYALAM, ENGLISH
196 KAMADHENU TELEFILMS PRIVATE LIMITED SRI SANKARA NON-NEWS HINDI/ TELUGU/ KANNADA/ TAMIL/ MALAYALAM/ ENGLISH
197 KAMYAB TELEVISION PRIVATE LIMITED ODISHA TIME (earlier KAMYAB TV) NEWS ORIYA
198 KASHISH DEVELOPERS LTD. KASHISH NEWS NEWS HINDI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES.
199 KASTHURI MEDIAS PRIVATE LIMITED Kasthuri NEWS KANNADA
200 KASTHURI MEDIAS PRIVATE LIMITED Kasthuri News 24 NEWS KANNADA
201 KCB Builders & Developers Pvt Ltd Sarthi NON-NEWS English Hindi, Punjabi & All India Languages
202 KDM MEDIA PRIVATE LIMITED I PLUS TV (Earlier SHAKTI TV) NON-NEWS HINDI/ PUNJABI/ ENGLISH
203 kerala communications cable ltd. Kerala Vision NON-NEWS Malayalam, english, punjabi, fall scheduled indian Lanuguage
204 KERELA KAUMUDI PVT LTD KAUMUDY NEWS MALAYALAM
205 KHUSBOO MULTIMEDIA PVT. LTD. KHUSBOO BANGLA NON-NEWS HINDI, ORIYA, ENGLISH, BENGALI
206 KRISHNA SHOWBIZ SERVICES PVT. LTD. DILLAGIII NON-NEWS HINDI
207 MAUJA MOSTII NON-NEWS HINDI
208 TAK DHINA DIN NON-NEWS HINDI
209 Lakshmi Gold Khazaanaa Pvt. Ltd. TV1 News 24*7 NEWS Kannada, English, Hindi, Punjabi and All Indian Language
210 LAMHAS SATELLITE SERVICES LIMITED RUSSIA TODAY NEWS ENGLISH
211 Landmark Apartment Pvt. Ltd. Hindi Khabar (Earlier I-Witness) NEWS Hindi Language
212 Landmark Infonet Pvt. Ltd. Ok India (earlier known as L-TV) NEWS Hindi Language
213 Lex Sportel Vision Pvt. Limited 1SPORTS (EARLIER ATR) NON-NEWS Hindi, english
214 LIVE NEWS INDIA NETWORK PVT LTD Lotus News (Earlier known as NATION NEWS) NEWS HINDI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
215 Live Today TV & Web Private Limited (earlier Pavitar Entertainment Pvt Ltd) LIVE TODAY NEWS PUNJABI/ HINDI/ ENGLISH
216 M.H. ONE TV NETWORK LIMITED MH 1 NON-NEWS HINDI
217 M.H. ONE TV NETWORK LIMITED MH ONE NEWS NEWS HINDI
218 M.H. ONE TV NETWORK LIMITED MH ONE SHRADDHA NON-NEWS HINDI
219 MADHA MEDIA RENAISSANCE PVT. LTD. (Earlier Krishnaswamy Associates Media Renaissance Pvt. Ltd. (Earlier known as KRISHNASWAMY ASSOCIATES MEDIA RENAISSANCE) Madha TV (earlier KRISHANA TV) NON-NEWS TAMIL & ENGLISH
220 MADHYAMAM BROADCASTING LTD MEDIA ONE LIFE NON-NEWS MALAYALAM/ ENGLISH
221 MEDIA ONE TV NEWS MALAYALAM/ ENGLISH
222 MADURAI KRISHNA NETWORK PVT. LTD. MK Six NON-NEWS All Indian Languages
223 MK TELEVISION NON-NEWS TAMIL
224 MK Tunes NON-NEWS All Indian Languages
225 MAHUAA MEDIA PRIVATE LIMITED FIRST INDIA (EARLIER KNOWN AS MAHUAA KHOBOR) NEWS BANGLA, BHOJPURI, HINDI AND ENGLISH
226 MAHUAA NEWS Bhojpuri and Hindi
227 MAHUAA MOVIES NON-NEWS Bhojpuri, hindi and English
228 MAHUAA MUSIC (MAHUAA NEWS LINE UTTAR PRADESH/UTTRAKHAND) (EARLIER MAHUAA BANGLA) NON-NEWS Bhojpuri, Hindi
229 MAHUAA NEWS NEWS Bhojpuri and Hindi
230 MAKKAL THOLAI THODARPU KUZHUMAM LIMITED MAKKAL TV NEWS TAMIL & ENGLISH
231 MALAYALAM COMMUNICATIONS LIMITED KAIRALI NEWS MALAYALAM
232 PEOPLE (earlier KALAIGNAR TV ) NEWS MALAYALAM
233 WE NON-NEWS MALAYALAM
234 Mass Telecasting pvt. Ltd. MUBU TV (EARLIER MT) NON-NEWS English, hindi, punjabi, & all indian reginal language
235 MAYAJAAL ENTERTAINMENT LIMITED VAANAVIL TV (Earlier SPLASH TV) NON-NEWS ENGLISH/ ALL INDIAN LANGUAGES
236 MCN INTERNATIONAL INDIA PVT LTD. CHANNEL NEWS ASIA INTERNATIONAL NEWS ENGLISH
237 MEDIA GURU BROADCAST PVT LTD ANANDAM (EARLIER :MY TV(MDP TV) ) NON-NEWS HINDI AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
238 EDU TV NON-NEWS ENGLISH, HINDI AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES.
239 MEDIA GURU NEWS PVT. LTD. News 30 (Earlier known as NEWS GURU) NEWS HINDI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
240 MEDIA NETWORK BROADCASTING PVT LTD HOLIDAYZ NON-NEWS HINDI, ENGLISH & ALL OTHER INDIAN LANGUAGES
241 LIFE STYLE ASIA NON-NEWS HINDI, ENGLISH & ALL OTHER INDIAN LANGUAGES
242 WOW NON-NEWS HINDI, ENGLISH & ALL OTHER INDIAN LANGUAGES
243 MEDIA WORLDWIDE LIMITED SANGEET BHOJPURI NON-NEWS MULTILINGUAL
244 SANGEET MARATHI NON-NEWS HINDI/ENGLISH/ MARATHI
245 BANGLA TALKIES NON-NEWS BENGALI, HINID, ENGLISH AND MULTILINGUAL
246 MUSIC INDIA NON-NEWS HINDI
247 SANGEET BANGLA NON-NEWS BENGALI
248 Meenakshi Networks Pvt. Ltd. Meenakshi TV NON-NEWS Tamil Langauge
249 METRONATION CHENNAI TELEVISION PVT LTD (Earlier METRONATION CHENNAI TELEVISION LTD) THANTHI TV (earlier NDTV HINDU CHENNAI) NEWS ENGLISH
250 MGK PRINTING WORKS PVT LTD AAHO MUSIC (earlier known as Vaa Movies Hindi, NAAPTOL HD before that ALL TIME) NON-NEWS ENGLISH, HINDI, PUNJABI & ALL INDIA REGIONAL LANGUAGES
251 MGK NAAPTOL TAMIL (Earlier MGK) NON-NEWS HINDI, ENGLISH, PUNJABI AND ALL OTHER INDIAN LANGUAGES
252 NAAPTOL BANGLA (Earlier MGK STAR) NON-NEWS English, Hindi, Punjabi and all Indian language
253 NAAPTOL BLUE (Earlier Blue) NON-NEWS English, Hindi, Punjabi & all indian Languages
254 MGM PROGRAMMING SERVICES INDIA PVT. LTD. THE MGM NON-NEWS ENGLISH
255 Mi Marathi Media Ltd. (Earlier:SRI ADHIKARI BROTHERS MEDIA LIMITED ) MI MARATHI NEWS MARATHI
256 MITCON INFRASPROJECT PRIVATE LIMITED ABN Network( Earlier LOKSHAHI ) NEWS ENGLISH/HINDI AND ALL OTHER REGIONAL LANGUAGES
257 KHUSHI NON-NEWS ENGLISH/HINDI AND ALL OTHER REGIONAL LANGUAGES
258 MM TV LIMITED MANORAMA NEWS CENTRAL NEWS MALAYALAM
259 MANORAMA NEWS NORTH NEWS MALAYALAM
260 MAZHAVIL MANORAMA (MANORAMA VISION) NON-NEWS MALAYALAM
261 MAZHAVIL MANORAMA HD (Earlier MANORAMA NEWS SOUTH) NEWS MALAYALAM
262 MAZHAVIL MANORAMA INTERNATIONAL (earlier MANORAMA NEWS INTERNATIONAL) NEWS MALAYALAM
263 MONICA BROADCASTING PRIVATE LIMITED MAHAA NEWS (MAHAA TV) NEWS TELUGU, HINDI & OTHER REGIONAL LANGUAGES
264 MANTAVYA NEWS (Earlier XTRA ) NEWS TELUGU
265 MOON VISION PRIVATE LIMITED MOON TV NEWS TAMIL AND ENGLISH
266 Movements Digital India Pvt. Ltd. TUNES 6 MUSIC NON-NEWS HINDI, TAMIL, ENGLISH,MALAYALAM, KANNADA, TELUGU AND ALL INDIAN LANGUAGES
267 MPCR BROADCASTING SERVICE PRIVATE LIMITED Maiboli (earlier DHAMAKAA /APNA TV) NON-NEWS HINDI
268 MUKUNDHAA NETWORK PRIVATE LIMITED THENDREL TV NEWS TAMIL
269 Munny Entertainments Pvt Ltd. Boom Music NON-NEWS PUNJABII, HINDI, ENGLISH, ALL OTHER INDAIN LANGUAGES
270 True Sports(earlier MANGAL KALASH, Oye Music) NON-NEWS PUNJABII, HINDI, ENGLISH, ALL OTHER INDAIN LANGUAGES
271 N K MEDIA VENTURES PVT LTD NAXATRA NEWS JHARKHAND BIHAR (NAXTRA BARNALII) NON-NEWS BENGALI
272 NAXATRA TV NEWS ORIYA
273 N&D COMMUNICATIONS PVT. LTD. PEPPERS NON-NEWS ENGLISH, TAMIL, MALAYALAM, KANNADA, TELUGU AND OTHER INDIAN SCHEDULED LANGUAGES
274 NAMAN BROADCASTING AND TELECOMMUNICATIONS PVT. LTD. SADHANA ARYAN NEWS (Earlier 24X7 BTV NEWS , Prabhatam LIFELINE) NEWS Hindi, English as well as few Regional Languages
275 Sadhna Bangla (earlier ISHWAR) NON-NEWS Hindi, English and All Others Indian Languages
276 VIP News (Earlier known as Prabhatam HSB) NEWS Hindi, English as well as few Regional Languages
277 NARNE NETWORKS PRIVATE LIMITED STUDIO N NEWS (Earlier STUDIO N) NEWS TELUGU/ HINDI/ ENGLISH
278 NEESA TECHNOLOGIES PVT.LTD. JANO DUNIYA NEWS HINDI & ENGLISH
279 NEO SPORTS BROADCAST PRIVATE LIMITED NEO PRIME (earlier NEO CRICKET ) NON-NEWS HINDI/ ENGLISH
280 NEO SPORTS NON-NEWS HINDI/ ENGLISH/ REGIONAL LANGUAGES
281 NEO TELEVISION LIMITED SAAM TV NEWS English, Hindi & All Other Regional Langauges
282 NEON SOLUTION PVT. LTD FTV.COM INDIA NON-NEWS ENGLISH
283 NEW ERA MEDIA CORPORATION CHENNAI PRIVATE LIMITED (earlier TRP MEDIA PRIVATE LIMITED) Puthu Yugam (earlier KALAI SARAL) NON-NEWS ALL INDIAN LANGUAGES
284 NEW GENERATION MEDIA CORPORATION PVT LTD (EARLIER KNOWN AS M/S GENERATION NOW MEDIA PVT LTD) PUTHIYA THAILAIMURAI NEWS TAMIL/ ENGLISH/ OTHER SOUTH INDIAN LANGUAGES
285 News 24 Broadcast India Ltd.(Earlier known as B.A.G. GLAMOUR LIMITED) JK 24*7 (Earlier JK CHANNEL , AAPNO 24 (BIZ 24) NEWS HINDI
286 NEWS24 THINK FIRST NEWS HINDI
287 News Nation Network Pvt. Ltd (Earlier known as ALPHA DEALCOM PRIVATE LIMITED) NEWS NATION (Earlier NATION TODAY, TULIP NEWS) NEWS ALL INDIAN LANGUAGES
288 NEWS STATE UTTARAKHAND/UTTAR PRADESH (Earlier UPASANA) NEWS ALL INDIAN LANGUAGES
289 News State Madhya Pradesh/Chhatttisgarh NEWS HINDI
290 NEWSPLUS TELEVISION PRIVATE LIMITED News Plus NEWS Tamil, English & all other Indian scheduled languages
291 Nexgen Telelinks Pvt. Ltd Khalsa Channel NON-NEWS HINDI
292 NOIDA SOFTWARE TECHNOLOGY PARK LTD. HOPE TV NON-NEWS ENGLISH, TAMIL, HINDI, TELUGU, MALAYALAM AND KANNADA
293 NHK WORLD TV NEWS ENGLISH/ JAPANESE
294 Nomad Films Ltd. Green TV NON-NEWS Hindi, English as well as few Regional Languages
295 ODISHA TELEVISION LIMITED O TV NEWS ENGLISH / REGIONAL LANGUAGES
296 OMEGA BROADCAST PVT LTD PRATINIDHI (earlier 4 REAL NEWS /DEV BHUMI) NEWS HINDI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
297 Sarv Dharm Sangam (Earlier known as 4 Real Entertainment) NEWS Hindi, English and ALL Other Indian Languages
298 OMEGA TV MEDIA PVT LTD News India 24x7 (earlier UK NEWS) NEWS HINDI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
299 ONKAR ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED ONKAR ONLY TRUTH NEWS BENGALI/ HINDI/ ENGLISH/ ALL OTHER INDIAN SCHEDULES LANGUAGES
300 OPPORTUNITY MEDIA PRIVATE LIMITED A TV NON-NEWS ENGLISH
301 OSCAR MEDIA PRIVATE LIMITED Oscar Movies Bhojpuri (earlier MARATHI MUSIC) NON-NEWS HINDI/ BHOJPURI/ ENGLISH/ MARATHI
302 Page 3 Entertainment India Pvt. Ltd. Power of God TV (Earlier known as Page 3) NON-NEWS BANGLA
303 PAL NEWS MEDIA PRIVATE LIMITED CHANNEL NO.1 NEWS PUNJABI/ HINDI/ ENGLISH
304 PALM BROADCASTING PRIVATE LIMITED PRARTHANA BHAWAN TV (GATHA TV) NON-NEWS ALL INDIAN LANGUAGES
305 PARSHAVNATH MEDIA PVT. LTD. JAI PARAS TV NON-NEWS ALL INDIAN LANGUAGES
306 Paul E Commerce Pvt. Ltd. PITAARA NON-NEWS All Indian languages
307 PAUL ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED 9X TASHAN (PURVAIYA) NON-NEWS PANJABI
308 PERFECT-OCTAVE MEDIA PROJECTS LIMITED IN- SYNC NON-NEWS HINDI AND ENGLISH
309 PIGEON INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED MOJO TV (earlier K News 24*7 (earlier NEWS & VIEWS ) NEWS ALL INDIAN LANGUAGES
310 PINKCITY JEWEL HOUSE PVT. LTD. Gemporia (earlier JEWEL ALLIANCE) NON-NEWS HINDI /ENGLISH AND OTHER REGIONAL LANGUAGES
311 PLANET E-SHOP HOLDINGS INDIA LIMITED ARIRANG TV NEWS ENGLISH
312 PLANETCAST MEDIA SERVICES LIMITED (EARLIER: ESSEL SHYAM COMMUNICATION LIMITED ) CGTN (Earlier CCTV NEWS) NEWS ENGLISH
313 POLIMER MEDIA PRIVATE LIMITED News J (earlier Polimer Kannada) NEWS KANNADA
314 POLIMER NEWS TAMIL
315 POLIMER NEWS NEWS TAMIL
316 Sahana NEWS Tamil
317 PRABHATAM ADVERTISING PVT LTD B News (earlier PRABHATAM NEWS MAHARASHTRA) NEWS HINDI/ ENGLISH/ AND OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
318 JIA News (earlier PRABHATAM NEWS GUJARAT) NEWS GUJARATI/ ENGLISH/ AND OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
319 PRAJAA KANNADA TV (Earlier PRABHATAM NEWS RAJASTHAN) NEWS HINDI/ ENGLISH/ AND OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
320 RK News (earlier PRABHATAM NEWS PUNJAB) NEWS PUNJABI/ ENGLISH/ AND OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
321 RT (earlier known as PRABHATAM NEWS NON-NEWS HINDI/ ENGLISH/ AND OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
322 PRIDE EAST ENTERTAINMENTS PRIVATE LIMITED INDRADHANU NON-NEWS HINDI, ENGLISH AND OTHER INDIA LANGUAGES
323 NEWS LIVE NEWS ENGLISH/ HINDI/ NORTH EASTERN LANGUAGES
324 NEWS LIVE ODISHA (NOURTH EAST LIVE) NEWS HINDI, ENGLISH AND OTHER INDIA LANGUAGES
325 RAMDHENU NON-NEWS ASSAMASEME, HINDI, ENGLISH AND BENGALI
326 RANG NON-NEWS HINDI/ ENGLISH/ ASSAMI
327 PRIYAMDA MEDIA & INFOTAINMENT PRIVATE LIMITED FRONTIER TV NEWS HINDI
328 RACHANA TELEVISION PRIVATE LIMITED BHAKTHI NON-NEWS TELUGU
329 N TV NEWS TELUGU
330 VANITHA TV NEWS TELUGU
331 RAFTAAR MEDIA PRIVATE LIMITED RAFTAAR MEDIA NEWS HINDI ENGLISH AND ALL INDIAN SCHEDULED LANGUAGES
332 RAHUL SPRINGS PVT LTD R PLUS NEWS BANGLA
333 R PLUS GOLD (earlier R PLUS NEWS) NEWS BANGLA
334 RAJ TELEVISION NETWORK LIMITED RAJ MUSIX MALAYALAM NON-NEWS MALAYALAM
335 RAJ MUSIX TELUGU NON-NEWS TELUGU
336 RAJ NEWS KANNADA NEWS TAMIL
337 RAJ NEWS MALAYALAM NEWS MALAYALAM
338 RAJ NEWS TELUGU NEWS TAMIL
339 RAJ PARIWAR NEWS TELUGU
340 Rajasthan Patrika Pvt. Ltd. Patrika TV Rajasthan NEWS Hindi & English and All Other Languages
341 RAYUDU VISION MEDIA LIMITED R TV NEWS TELUGU ENGLISH/ OTHER INDIAN LANGUAGES
342 RKM NEWS AND ENTERTAINMENT CHANNEL PVT LTD TUNES 6 (earlier RKM GOLD NEC PULSE) NON-NEWS HINDI/ PUNJABI/ ENNGLISH/ ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
343 ROCKLAND MEDIA AND COMMUNICATION PRIVATE LIMITED ASSAM TALKS (Earlier PRIME NEWS (ARYAN TV) NEWS HINDI/ ENGLISH/ ALL OTHER SCHEDULED LANGUAGES
344 ROYALRAJ MEDIA PRIVATE LIMITED MUSIC F (earlier M3M music..movie..masti / VARDAAN) NON-NEWS HINDI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
345 RP TECHVISION INDIA PRIVATE LIMITED KOLKATTA 24*7 NEWS BANGLA/HINDI/ENGLISH/NORTHEAST
346 R-VISION INDIA PVT. LTD. R VISION NON-NEWS ALL INDIAN LANGUAGE
347 RVS NETWORK INDIA LIMITED RVS CHANNEL NON-NEWS TELUGU
348 S.B.MULTIMEDIA PVT. LTD. IBC 24 (earlier ZEE 24 GHANTE-CHATTISGARH) NEWS HINDI
349 S.D.BANSAL IRON AND STEEL PVT. LTD. BANSAL NEWS NEWS HINDI/ ENGLISH
350 SAANVI STUDIOZ LIMITED DHEERAN TV (ARADHANA) NON-NEWS HINDI
351 SAB GLOBAL ENTERTAINMENT MEDIA PVT. LTD. DHAMMAL GUJJUU NON-NEWS GUJARATI
352 Seven (earlier SEVEN SISTERS RAINBOW) NON-NEWS ALL LANGUAGES
353 SADHNA MEDIA NETWORK PVT. LTD. SADHNA PRIME NEWS (EARLIER: POSITIVE HEALTH) NEWS HINDI, ENGLISH AND INDIAN SCHEDULED LANGUAGE
354 Aryan TV National (earlier SADHNA ORISSA) NEWS HINDI
355 Bhojpuri Dhamaka Dishum (earlier MAX VISION [CHITRA (EARLIER SADHNA)] NON-NEWS HINDI
356 SAFARI MULTIMEDIA PVT. LTD SAFARI NON-NEWS MULTILINGUAL
357 SAHANA FILMS PRIVATE LIMITED JAI MAHARASHTRA NEWS MARATHI/ ENGLISH / AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULED LANGUAGES
358 SAHANA NEWS NEWS ENGLISH/ HINDI
359 Sahara India Commercial Corporation Ltd. AALAMI SAHARA NEWS HINDI
360 SAHARA FILMY NON-NEWS HINDI
361 SAHARA FIRANGI NON-NEWS HINDI
362 SAHARA ONE NON-NEWS HINDI/ENGLISH
363 SAHARA SAMAY BIHAR NEWS HINDI
364 SAHARA SAMAY MP NEWS HINDI
365 SAHARA SAMAY MUMBAI NEWS HINDI
366 SAHARA SAMAY NCR NEWS HINDI
367 SAHARA SAMAY UP NEWS HINDI
368 SAHARA TV NEWS HINDI
369 SAMAY NEWS HINDI
370 Sai Babha Network Pvt. Ltd Sai TV NON-NEWS Tamil Malayalam, Telugu, Kannada, Hindi and English
371 SAIRAM MEDIA NETWORK PVT. LTD. SAIRAM TV NON-NEWS ALL INDIAN LANGUAGE
372 SANATAN INDIA NETWORKING PRIVATE LIMITED SANATAN TV NON-NEWS HINDI/ ENGLISH AND ALL INDIAN SCHEDULED LANGUAGES
373 SANCTUARY TELEVISION PVT LTD S. NEWS NEWS ALL INDIAN LANGUAGES
374 SINEMA NON-NEWS ALL INDIAN LANGUAGES
375 SANGEET AUDIO INDIA PRIVATE LIMITED Jan-Tantra TV (earlier A1 TEHELKA HIMACHAL-HARYANA (Earlier known as HINDUSTAN LIVE /NEWS 17) NEWS HINDI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
376 Sangeet Television Network Pvt. Ltd. Bhaktisagar2 (Initially granted as Hastey Raho then changed to iConcerts) NON-NEWS Hindi, English and all other Indian Schedule Languages
377 SANSKAR INFO TV PRIVATE LIMITED Sanskar (Initially known as Sanskar then changed to Sanskar HD) NON-NEWS HINDI
378 Satsang (earlier SANSKAR SATSANG (EARLIER: SATSANG) NON-NEWS HINDI
379 Satcom Media Broadcast Pvt. Ltd BALLE BALLE Non Stop Music (earlier Andy Haryana) NON-NEWS Hindi, English and all India Languages
380 SATHIYAM MEDIA VISION PRIVATE LIMITED SATHIYAM NEWS TAMIL/ ENGLISH/ ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
381 SATHYA DHARA COMMUNICATION PVT LTD DARSHANA NON-NEWS MALAYALAM
382 SATISH SUGARS LIMITED SAMAYA NEWS KANNADA
383 SAURABH INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED I NEWS NEWS TELUGU/ ENGLISH/ HINDI/ AND NORTH INDIAN REGIONAL LANGUAGES
384 SCAN MEDIA PVT.LTD. National Voice Uttarpradesh/Uttrakhand (earlier SHALINI TV /GURU DIKSHA NEWS/ VEDA TV) NEWS ALL INDIAN LANGUAGES
385 SEA TV NETWORK LIMITED JINVANI NON-NEWS HINDI/ ENGLISH
386 Non-Stop Samachar India (Initially Sea News then changed to Sea News Uttar Pradesh & Uttrakhand NEWS HINDI/ ENGLISH/ ALL OTHER INDIAN LANGUAGE
387 SEE MEDIA SERVICES PVT LTD Swaraj Express SMBC (earlier SMBC Insight (earlier VOICE OF CENTRAL INDIA VOICE) NEWS HINDI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
388 SENTINEL BROADCASTING PVT LTD India Voice (Earlier SENTINEL NEWS) NEWS ENGLISH/ HINDI/ ASSAMESE/ BENGALI/ KHASI/ BODO/ MANIPURI/ NAGAMIS
389 SEVEN STAR SATELLITE PRIVATE LIMITED CARE WORLD NON-NEWS HINDI
390 SHALOM COMMUNICATIONS LIMITED SHALOM TELEVISION NON-NEWS MALAYALAM, English and All Indian Langauges
391 SHARP EYE ADVERTISING PRIVATE LIMITED MAHARASHTRA 1 (Earlier SADHANA NEWS-UTTARAKHAND/HIMACHAL PRADESH) NEWS HINDI
392 SADHNA PLUS NEWS (Earlier SADHANA MADHYA PRADESH) NEWS HINDI
393 Sadhna National (R.K. NEWS/KATYAYANI) NEWS HINDI
394 Sadhna News Madhya Pradesh/ Chhatisgarh/ Rajasthan ( earlier SADHNA NEWS BIHAR ) NEWS HINDI
395 Shop CJ Network Pvt. Ltd SHOP CJ (Earlier Shop CJ alive, STAR/CJ ALIVE ) NON-NEWS ENGLISH/ HINDI/ OTHER REGIONAL LANGUAGES
396 Shop CJ Tamil NON-NEWS Hindi, english, other indian regional languages
397 Shop CJ Telugu NON-NEWS telugu/hindi/english/other indian regian languages
398 Shopping Zone India TV Pvt. Ltd Nireekshana TV Non-News Select Language
399 Shop 5 NON-NEWS Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam and all Indian Scheduled languages
400 Shreya Broadcasting Pvt. Ltd Hindu Dharmam NON-NEWS TELUGU
401 TV 5 Kannada NEWS Kannada
402 TV 5 NEWS NEWS ENGLISH/ TELUGU
403 Shreyarth Aaspas Limited (earlier Aaspas Multimedia Ltd.) GSTV (Earier AASPAS TV) NEWS GUJARATI/ MARATHI/ HINDI/ ENGLISH/ ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUGES
404 SHUBH MEDIA PVT. LTD. SHUBH TV NON-NEWS Hindi, English, all other Indian Schedule language
405 Shubh Cinema NON-NEWS Hindi, English and other scheduled indian languages
406 SIGNET COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED AP 24x7 (earlier AP Times the News HQ, KHOJ INDIA ) NEWS ALL INDIAN LANGUAGE
407 SKY B (BANGLA) PRIVATE LIMITED AKASH B NEWS BENGALI
408 SKY NEWS MEDIA PRIVATE LIMITED 99 Percent (earlier CHANNEL NO.3) NEWS PUNJABI, HINDI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
409 Sky Star Entertainment Private Limited Skystar Movies (earlier Sky Star) NON-NEWS Hindi, English, All India Scheduled Languages and world Language
410 SNEH BROADCASTING NETWORKS PRIVATE LIMITED Adhyatm (earlier ADHYATM BHAKTI) NON-NEWS HINDI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
411 SOBHAGAYA MEDIA PRIVATE LIMITED APN (Axis Press Network ) [Earlier known as SOBHAGYA MITHILA/ SOBHAGYA TV] NEWS HINDI/ ENGLISH/ NORTH INDIAN LANGUAGES
412 SOFIYA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED Shalini Plus (earlier MK NEWS) NEWS HINDI/ MARATHI
413 Soft Tele Network Pvt Ltd. Bangla Time (earlier known as Khabar Tej) NEWS Hindi, English, All Indian Languages
414 SOFTLINE CREATION PRIVATE LIMITED Cinema TV(earlier Ishwar/ Sadhna Health) NON-NEWS HINDI
415 Sony Pictures Networks India Private Limited Le Plex HD NON-NEWS ENGLISH/ HINDI/ AND OTHER INDIAN LANGUAGES
416 SAB MARATHI NON-NEWS HINDI,ENGLISH AND OTHER INDIAN LANGUAGES
417 SAB PUNJABI NON-NEWS MARATHI/HINDI/ENGLISH AND OTHER INDIAN LANGUAGES
418 SAB TAMIL NON-NEWS PUNJABI/HINDI/ENGLISH AND OTHER INDIAN LANGUAGES
419 SIX 2 NON-NEWS HINDI, ENGLISH AND OTHER INDIAN LANGUAGES
420 Sony Pix 2 HD NON-NEWS ENGLISH
421 Sony Pix-2 NON-NEWS ENGLISH
422 Sony Rox HD NON-NEWS HINDI, ENGLISH AND OTHER INDIA LANGUAGES
423 TEN GOLF HD (earlier TEN GOLF) NON-NEWS HINDI AND ENGLISH (MULTILINGUAL)
424 SOUND TELENETWORKS PRIVATE LIMITED VELICHAM PLUS (Earlier FAST 24*7) NEWS HINDI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
425 Spoorthi Communication Pvt. Ltd. 10 TV NEWS Telugu, English, All Indian Languages
426 SPV Communications India Ltd. G7 SPV (Earlier known as B TV) NON-NEWS MALAYALAM/ HINDI/ TAMIL/ KANNADA/ TELUGU
427 Squoosh Entertainment Pvt. Ltd. Dream TV (Earlier Fata Fati) NON-NEWS All Indian Languages
428 SRI SAI MEDIA PVT. LTD. SWADESH NEWS NEWS HIND, ENGLISH & ALL INDIAN SCHEDULED LANGUAGE
429 SRI VENKATESWARA BHAKTI CHANNEL PRIVATE LIMITED SRI VENKATESWARA NON-NEWS TELUGU/ OTHER LANGUAGES
430 SVBC-2 NON-NEWS TELUGU, TAMIL, KANNADA HINDI & ENGLISH
431 SRM INFOTAINMENT MEDIA PVT. LTD. KALKI KANNADA (EARLIER: KALVI ) NON-NEWS ALL INDIAN LANGUAGES
432 SST MEDIA PRIVATE LIMITED KOLKATTA TV NEWS BANGLA
433 STANDARD CORPORATION INDIA LIMITED A1TV (EARLIER: STANDARD WORLD ) NEWS PUNJABI/ ENGLISH / HINDI
434 STV ENTERPRISES LIMITED PUNJAB TODAY NEWS  
435 STV HARYANA NEWS NEWS  
436 STV JAMMU-KASHMIR NEWS (EARLIER STV-MARATHI NEWS) NEWS  
437 STV UP NEWS (STV-RAJASTHAN) (EARLIAR STV BIHAR-JHARKHAND NEWS NEWS  
438 SUB NEWS AND BROADCASTING CORPORATION LTD ROSE TV NON-NEWS HINDI, ENLISH AND OTHER INDIAN LANGUAGES
439 SUBHARTI MEDIA LIMITED SUBHARTI NON-NEWS HINDI
440 SUMMA REAL MEDIA PRIVATE LIMITED NEWS 7 (PRAMEYA NEWS) NEWS ODIYA
441 Sunny ENTERTAINMENT HOUSE PRIVATE LIMITED Naaptol Kannada (earlier Gnext Discovery) NON-NEWS PUNJABII,ENGLISH, ALL OTHER INDAIN LANGUAGES
442 Shri Navgrah Channel (earlier Harvest TV 24x7 cristian Channel (earlier Gnext) NON-NEWS PUNJABII,ENGLISH, ALL OTHER INDAIN LANGUAGES
443 Surya Processed Food Pvt. Ltd Surya Bhakti NON-NEWS ENGLISH/HINDI & All Indian Scheduled Languages
444 Surya Sagar Entertainment NON-NEWS ENGLISH/HINDI & All Indian Scheduled Languages
445 Surya Samachar NEWS ENGLISH/HINDI & All Indian Scheduled Languages
446 Suryansh Broadcasting Pvt. Ltd. FLOWERS (Suryansh Melody) NON-NEWS Hindi and English
447 T. SARKAR PVT. LTD. ORANGE TV NON-NEWS BANGLA
448 TAAZA INFOTAINMENT PRIVATE LIMITED TAAZA TV NEWS HINDI
449 TAMILAN KALAI KOODAM PRIVATE LIMITED TAMILAN TELEVISION NEWS TAMIL
450 TELANGANA BROADCASTING PRIVATE LIMITED T NEWS NEWS TELUGU
451 TELEONE CONSUMERS PRODUCT PVT. LTD. DHANSU (EARLIER MAHA CARTOON TV, EARLIER TELESHOP) NON-NEWS Hindi, English and All Others Indian Languages
452 MAHA MOVIE NON-NEWS Hindi, English and All Others Indian Schedule Languages
453 T TV NON-NEWS Hindi, English and All Others Indian Languages
454 THE MATHRUBHUMI PRINTING AND PUBLISHING COMPANY LIMITED Kappa TV (earlier MATHRUBHUMI NEWS CENTRAL) NEWS MALAYALAM
455 MATHRUBHUMI NEWS NEWS MALAYALAM
456 MATHRUBHUMI NEWS NORTH NEWS MALAYALAM
457 MATHRUBHUMI NEWS SOUTH NEWS MALAYALAM
458 THE SANDESH LIMITED SANDESH NEWS NEWS Gujarati/Hindi/English dialects
459 TIME TODAY MEDIA NETWORK PRIVATE LIMITED BHARAT SAMACHAR NEWS HINDI, ENGLISH & ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
460 Total Telefilms Pvt. Ltd 1ST NEWS (earlier known as Sobarrage, ANM News, Total Rajasthan) NEWS ALL INDIAN SCHEDULED LANGUAGES
461 TOTAL TV NEWS HINDI
462 Total Haryana NEWS ALL INDIAN SCHEDULED LANGUAGES
463 TOURISM AND TRAVEL MEDIA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED Paras Gold (earlier TRAVEL TRENDZ TV ) NON-NEWS HINDI
464 TRAC MEDIA PVT LTD VENDHAR TV (NEWS 4U) NEWS ALL INDIAN LANGUAGES
465 TRANSMEDIA SOFTWARE LIMITED 1st India Rajasthan (earlier TRANSMEDIA NEWS) NEWS MARATHI, GUJARATI, HINDI DIALECTS
466 AAMAR CINEMA (EARLIER TRANSMEDIA GUJARAT) NON-NEWS MARATHI, GUJARATI, HINDI DIALECTS
467 TRANSMEDIA SOHAM NON-NEWS MARATHI, GUJARATI, HINDI DIALECTS
468 Tulasi Broadcasting Network Ltd TULASI NEWS (earlier TULASI) NEWS TELUGU
469 TV 18 BROADCAST LTD. NEWS18 GOA NEWS ENGLISH/HINDI AND ALL SCHEDULED INDAIN LANGUAGE
470 NEWS18 J&K NEWS ENGLISH/HINDI AND ALL SCHEDULED INDAIN LANGUAGE
471 News18 Bharat (earlier NEWS18 PUNJAB) NEWS ENGLISH/HINDI AND ALL SCHEDULED INDAIN LANGUAGE
472 News18 India (earlier KHABAR 18, Earlier IBN 7 & JTV Channel-7) NEWS HINDI/ENGLISH/INDIAN LANGUAGES
473 TV 18 HOME SHOPPING NETWORK PVT LTD HOME SHOP 18 NON-NEWS HINDI AND ENGLISH
474 TV LIVE INDIA PRIVATE LIMITED NEPAL 1 (EARLIER KNOWN AS TV LIVE) NEWS HINDI, ENGLISH, BHOJPURI & NEPALI
475 TV TODAY NETWORK LIMITED AAJTAK DESH NEWS Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Oriya, Punjabi, Tamil, Telugu, Urdu
476 TV VISION PVT. LTD. MASTIII NON-NEWS HINDI
477 TWO STAR MEDIA PVT.LTD. Sakhi TV (earlier CHANNEL 5) NEWS PUNJABI, HINDI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
478 UBJ BROADCASTING PRIVATE LIMITED DHAMAAL NON-NEWS HINDI
479 UNISSION NETWORK MEDIA PVT.LTD. Tirupathi NON-NEWS HINDI
480 V S BROADCASTING PVT. LT. OK MUSIC (EARLIER V S ENTERTAINMENT) NON-NEWS HINDI & ALL INDIAN SCHEDULED LANGUAGE
481 TORAN TV (EARLIER VS TV) NON-NEWS HINDI & ALL INDIAN SCHEDULED LANGUAGE
482 VAARTHA BROADCASTING LTD NO.1 NEWS (EARLIER VAARTHA) NEWS TELUGU
483 VALUE VISION BROADCASTING PRIVATE LIMITED POWER VISION NON-NEWS MALAYALAM/ ENGLISH/ HINDI
484 VARUN MEDIA PRIVATE LIMITED BFLIX MOVIES (EARLIER ROYAL TV , GOOD LIFE ) NON-NEWS HINDI/ ENLISH/ ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
485 ISHWAR BHAKTI (EARLIER SUKH SAGAR) NON-NEWS HINDI/ ENGLISH/ ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
486 VASANTH AND CO MEDIA NETWORK PRIVATE LIMITED VASANTH NEWS TAMIL
487 VEDIC BROADCASTINGS LIMITED AASTHA NON-NEWS HINDI
488 AASTHA BHAJAN NON-NEWS HINDI , ENGLISH & ALL INDIAN LANGUAGE
489 VEDIC BROADCASTINGS LIMITED Aastha Kannada NON-NEWS HINDI , ENGLISH & ALL INDIAN LANGUAGE
490 Aastha Tamil NON-NEWS HINDI , ENGLISH & ALL INDIAN LANGUAGE
491 Aastha Telugu NON-NEWS HINDI , ENGLISH & ALL INDIAN LANGUAGE
492 VEDIC NON-NEWS HINDI/ GUJARATI/ OTHER INDIAN LANGUAGES AND ENGLISH
493 VEECON MEDIA AND BROADCASTING PVT LTD HARVEST TV (EARLIER SHRI S7 NEWS, EARLIER VEE NEWS) NEWS HINDI/ ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
494 KATYAYANI NEWS HINDI/ ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
495 VERTENT MEDIA SOFT PRIVATE LIMITED SHAGUN (EARLIER PRABHAT NEWS UTTRAKHAND) NEWS HINDI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
496 VIACOM 18 MEDIA PRIVATE LIMITED MTV INDIES (EARLIER COLORS INTERNATIONAL/ V.18 MOVIES) NON-NEWS HINDI/ ENGLISH/ TAMIL/ TELUGU
497 THE OFFICE NON-NEWS ENGLISH, HINDI AND ALL INDIAN REGIONAL LANGUAGES
498 VIKAAS TV ALLIANCE PVT LTD NIRMANA NEWS HINDI/ ENGLISH/ GUJRATI AND OTHER INDIAN LANGUAGE
499 VIKAAS TV NEWS GUJARATI/ HINDI/ ENGLISH/ OTHER INDIAN LANGUAGES
500 VIL MEDIA PVT. LTD. (EARLIER NIKIT INVESTMENT PRIVATE LIMITED) V6 NEWS TELUGU
501 V6 ENT NEWS TELUGU
502 VINMEHTA FILMS PRIVATE LIMITED (Earlier known as PPALTECH COOLING TOWERS AND EQUIPMENTS LIMITED) KHABRAIN ABHI TAK(ABHI TAK) NEWS HINDI/ DIALECTS
503 VINTAGE STUDIO PVT LTD FM NEWS (EARLIER LIVING INDIA AYUR LIVING INDIA) NEWS HINDI/ ENGLISH
504 VISION CORPORATION LIMITED HOUSEFULL MOVIES (EARLIER VISION TV, VISION TV MUSIC) NON-NEWS HINDI/ DIALECTS
505 Indian fashion TV NON-NEWS Hindi
506 MULTIPLEX (EARLIER VISION TV SHIKSHA) NON-NEWS HINDI/ DIALECTS
507 VRL MEDIA LIMITED DIGHVIJAY TV 24X 7 NEWS (EARLIER DIGHVIJAY TV) NEWS HINDI/ ENGLISH /KANNADA/ ALL INDIAN REGIONAL LANGUAGE
508 WIN TV PRIVATE LIMITED Channel win NON-NEWS HINDI,ENGLISH & ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
509 WRITEMEN MEDIA PRIVATE LIMITED Public Movies (earlier Public Comedy) NON-NEWS Kannada
510 Public Music NON-NEWS KANNADA
511 Public TV(TOP TV /KARNATAKA NEWS 24X7) NEWS KANNADA
512 YASH BROADCASTING INDUSTRIES PRIVATE LIMITED JANASRI NEWS HINDI/ ENGLISH/ PUNJABI
513 YASH SATELLITE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED Saral Jeevan (earlier GREEN / SAMACHAR 365) NEWS HINDI/ ENGLISH/ MARATHI
514 Swaraj Express (Earlier NEWS TIME 24X7, JANSANDESH PLUS, FAST NEWS) NEWS HINDI/ ENGLISH/ ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
515 TTC (earlier JANADESH) NEWS HINDI/ ENGLISH/ ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
516 YO TV (Earlier YO MUSIC) NEWS HINDI/ PUNJABI/ ENGLISH
517 YASH TECHNO MEDIA PVT.LTD. Suddhi TV(Earlier: MAHA BODHI CHANNEL (earlier REPORTER MAHARASHTRA) ) NEWS HINDI & ENGLISH
518 YASH TELE NETWORK PRIVATE LIMITED Chitrapat Marathi (Earlier PEARLS NEWS-MADHYA PRADESH- CHATITISGARH , earlier PEARLS KANNADA) NEWS HINDI/ ENGLISH/ ALL OTHER INDIAN LANGUAGES
519 YASH TV ENTERTAINEMENT PVT.LTD. PROTIDIN TIME (earlier KHABAR 365 DIN, REPORTER HARYANA) NEWS HINDI, ENGLISH & ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
520 YASH TV MEDIA PRIVATE LIMITED Pearls Haryana Express (earlier Pearls NCR-Haryana-Rajasthan /PEARLS PUNJABI) NEWS HINDI/ ENGLISH/ ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
521 YELAMANCHILI TV PVT. LTD YONE TV NON-NEWS ALL HINDI LANGUAGES
522 YOGI NETWORKS LTD.(EARLIER: BRINDAVAN TELEVISION NETWORK LIMITED) GYANA YOGI (Earlier BRINDAVAN TV) NON-NEWS TAMIL ENGLISH, HINDI, AND OTHER SOUTH INDIAN LANGUAGES
523 YPT ENTERTAINMENT HOUSE PRIVATE LIMITED BULAND NEWS SAMACHAR PLUS (earlier LPS TV/ERA NEWS) NEWS HINDI, ENGLISH, PUNJABI AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
524 HNN 24x7 (earlier Hindustan News Earlier GET PUNJABI, NEWS CHAKRA) NEWS HINDI, ENGLISH, PUNJABI AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
525 Kalki TV (earlier Satyaveeda TV, BHOJPURIA TV ,ERA CHANNEL) NON-NEWS HINDI, BHOJPURI, PUNJABI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULED LANGUAGES
526 Salvation (earlier KALASH TV /ERA MOVIES) NON-NEWS HINDI, ENGLISH, PUNJABI AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
527 Samachar Plus Rajasthan (earlier Buland News) NEWS Hindi, English, Punjabi & all other Idian scheduled languages
528 Vaa Movies (earlier GSI / ERA SPORTS then Fight Sports) NON-NEWS ENGLISH, HINDI AND IN SELECTED CASES, SUBTITLED OR DUCCED IN LOCAL LANGUAGES
529 Zee Entertainment Enterprises Limited BIG GANGA TALKIES (Earlier BIG GAURAV) NON-NEWS MARATHI
530 Big Magic HD (Earlier known as Big Magic UP /BIG BONDHON) NON-NEWS BANGLA
531 Big Magic Punjab (Earlier known Big Magic MP /BIG FAMILY) NON-NEWS HINDI
532 Big Thrill (earlier- Big RTL Thrill, Imagine Showbiz ) NON-NEWS ENGLISH/ HINDI
533 ZEUS NETWORKING PRIVATE LIMITED PLANET NEWS (earlier ZEUS NEWS) NEWS ALL INDIAN LANGUAGES
534 ZONET CABLE TV PRIVATE LIMITED ZONET NEWS ALL INDIAN SCHEDULED LANGUAGES
535 Business Broadcast News Private Limited BTVi  NEWS English 
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