यूटिलिटी डेस्क. एक फरवरी 2019 से डीटीएच और केबल टीवी उपभोक्ताओं के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) का नया नियम लागू हो रहा है। इस नियम के लागू होने के बाद डीटीएच और केबल टीवी यूजर्स को सिर्फ उन्हीं चैनलों के लिए पेमेंट करनी होगी, जो वे देखना चाहते हैं। ऑपरेटर उनसे अतिरिक्त चार्ज नहीं वसूल सकेंगे।
मर्जी से चुन सकते हैं 75 चैनल: ट्राई के नियम के मुताबिक, केबल और डीटीएच उपभोक्ताओं को हर महीने कम से कम 130 रुपए वाला बेसिक पैक लेना होगा। इसके बाद वे अपनी जरूरत के मुताबिक कोई भी चैनल चुन सकते हैं। बेसिक पैक में उन्हें 100 फ्री टू एयर चैनल देखने की सुविधा मिलेगी। इसमें दूरदर्शन के 25 चैनल अनिवार्य हैं। इसके अलावा बाकी के 75 चैनल टीवी उपभोक्ता अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। ऑपरेटर्स 75 फ्री टू एयर चैनल का बेसिक पैक बनाकर पेश कर रहे हैं। लेकिन उपभोक्ता चाहें तो 535 फ्री चैनल में कोई भी चुन सकते हैं। ट्राई ने 535 फ्री चैनल्स की लिस्ट जारी कर दी है।
ये है फ्री टू एयर चैनलों की पूरी लिस्ट:
|क्रम संख्या
|ब्रॉडकास्टर का नाम
|चैनल का नाम
|चैनल कैटेगरी
|चैनल की भाषा
|1
|9X MEDIA PRIVATE LIMITED
|9X
|NON-NEWS
|HINDI
|2
|9X JALWA (PHIR SE 9X)
|NON-NEWS
|HINDI/ENGLISH /BENGALI&ALL INDIAN INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
|3
|9X JHAKAAS (9X MARATHI)
|NON-NEWS
|MARATHI
|4
|9XM
|NON-NEWS
|HINDI/ENGLISH /BENGALI&ALL INDIAN INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
|5
|9XO (9XM VELVET)
|NON-NEWS
|HINDI
|6
|Housefull Action (earlier 9X BAJAO (Earlier 9X BAJAAO & 9X BANGLA)
|NON-NEWS
|HINDI
|7
|A ONE NEWS TIME BROADCASTING PRIVATE LIMITED
|TV 24
|NEWS
|HINDI/ PUNJABI/ ENGLISH
|8
|A.R. RAIL VIKAS SERVICES PVT. LTD.
|BHASKAR NEWS (AP 9)
|NEWS
|HINDI, ENGLISH, MARATHI AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
|9
|SATYA
|NON-NEWS
|HINDI, ENGLISH, MARATHI AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
|10
|AADRI ENTERTAINMENT AND MEDIA WORKS PVT.LTD.
|Mahua Plus (earlier AGRO ROYAL TV (Earlier AADRI WELLNESS)
|NON-NEWS
|TELUGU/HINDI/ENGLISH/GUJARATI/TAMIL/KANNADA/BENGALI/MALAYALAM
|11
|Shiva Shakthi Sai TV (earlier BENZE TV (Earlier AADRI ENRICH)
|NON-NEWS
|TELUGU/HINDI/ENGLISH/GUJARATI/TAMIL/KANNADA/BENGALI/MALAYALAM
|12
|AAMODA BROADCASTING COMPANY PRIVATE LIMITED
|ABN ANDHRA JYOTHI
|NEWS
|TELUGU
|13
|AAP MEDIA PVT.LTD.
|ANJAN TV
|NON-NEWS
|HINDI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
|14
|AASTHA BROAD CASTING NETWORK LIMITED
|ARIHANT
|NON-NEWS
|HINDI/GUJRATI/ENGLISH
|15
|ABP NEWS NETWORK PVT. LTD. (Earlier MEDIA CONTENT AND COMMUNICATIONS SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED)
|ABP ASMITA (Earlie ABP SAMACHAR GUJARATI, ABP Sanjha)
|NEWS
|GUJARATI
|16
|ABP NEWS NETWORK PVT. LTD. (Earlier MEDIA CONTENT AND COMMUNICATIONS SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED)
|ABP NEWS (earlier STAR NEWS)
|NEWS
|HINDI/ENGLISH/MARATHI
|17
|AETN 18 Media Pvt. Ltd
|History TV 18 Tamil
|NON-NEWS
|Tamil, English and all other scheduled Indian Languages
|18
|Airtravel Enterprises India Limited
|ATE TV
|NEWS
|MALAYALAM & ENGLISH
|19
|AJI INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
|AL JAZEERA ENGLISH
|NEWS
|ENGLISH
|20
|ALLIANCE BROADCASTING PRIVATE LIMITED
|NEWS 7 TAMIL (Earlier REAL ESTATE )
|NEWS
|ENGLISH/ REGIONAL LANGUAGES
|21
|ALLIANCE STRATEGIES LIMITED
|K NEWS INDIA (earlier MAGIK / Bhojpuria Magic)
|NEWS
|HINDI/Bhojpuri, Kumaoni & Garhwali
|22
|AM Television Pvt. Ltd
|PRAG (earlier NEWS BANGLA)
|NEWS
|ENGLISH/ HINDI/ NORTH EASTERN LANGUAGES
|23
|RENGONI
|NON-NEWS
|ASSAMESE
|24
|AMRITA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
|AMRITA
|NEWS
|MALAYALAM/ HINDI/ ENGLISH
|25
|ANDHRAPRABHA PUBLICATIONS LIMITED
|INDIA AHEAD (EARLIER BHAARAT TODAY, BHARAT TODAY (Earlier YOUR NEWS))
|NEWS
|ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
|26
|Angel Admark Pvt. Ltd.
|XCLUSIVE TV (Anugraha Malyalam)
|NON-NEWS
|Hindi, English, All Indian Languages
|27
|ANGEL BROADCASTING NETWORK PVT. LTD. (Earlier TRINITY TELEVISION PRIVATE LIMITED)
|ANGEL TV
|NON-NEWS
|TAMIL/ ENGLISH AND OTHER INDIAN LANGUAGES
|28
|ANGEL MEDIA NETWORK PVT LTD
|GOD TV
|NON-NEWS
|ENGLISH/ HINDI/ TAMIL
|29
|ARADANA BROADCASTING INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
|ARADANA
|NON-NEWS
|TELUGU/ ENGLISH/ HINDI
|30
|ARG Outlier Media Pvt. Ltd
|Republic TV
|NEWS
|English and Hindi
|31
|ARPAN MEDIA PRIVATE LIMITED
|IND 24 (earlier Live India Kannada, NEWS SUPER FAST)
|NEWS
|HINDI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
|32
|ASHIRWAD TELENETWORK PRIVATE LIMITED
|ASHIRWAD
|NON-NEWS
|HINDI/ ENGLISH/ OTHER NORTH INDIAN LANGUAGES
|33
|MOVIES HOUSE (Earleir ASHIRWAD CLASSIC)
|NON-NEWS
|HINDI ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULED LANGUAGES
|34
|Studio One + (earlier ASHIRWAD Gold)
|NON-NEWS
|HINDI ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULED LANGUAGES
|35
|ASHOKA PRODUCTIONS AND COMMUNICATION PVT LTD
|News 1 India (earlier High News (earlier News1 India, CEE NEWS)
|NEWS
|HINDI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
|36
|SUPER TV (earlier CEE VANDANA/Adhyatm)
|NON-NEWS
|HINDI,ENGLISH & ALL OTHER INDIAN LANGUAGES.
|37
|ASIANET NEWS NETWORK PRIVATE LIMITED
|ASIANET NEWS
|NEWS
|MALAYALAM
|38
|SUVARNA NEWS
|NEWS
|KANNADA/ ENGLISH
|39
|Asnani Builders & Developers Ltd
|Anaadi TV
|NEWS
|All Indian Languages
|40
|ASPIRATION MEDIA PVT. LTD.
|
|NON-NEWS
|ENGLISH/ REGIONAL LANGUAGES
|41
|ASSOCIATED BROADCASTING COMPANY PRIVATE LIMITED
|NEWS 9
|NEWS
|GUJARATI/ MARATHI/ HINDI/ KANNADA/ MALAYALAM/ TELUGU/ TAMIL/ ENGLISH/ OTHER INDIAN LANGUAGES
|42
|TV 1
|NEWS
|MARATHI/ HINDI/ TELUGU/ MALAYALAM/ KANNADA/ TAMIL/ ENGLISH/ OTHER INDIAN LANGUAGES
|43
|TV 9
|NEWS
|MARATHI/ HINDI/ KANNADA/ MALAYALAM/ TELUGU/ TAMIL/ ENGLISH/ OTHER INDIAN LANGUAGES
|44
|TV9 AP (Earlier known as TV 9 KOLKATA)
|NEWS
|GUJARATI/ MARATHI/ HINDI/ KANNADA/ MALAYALAM/ TELUGU/ TAMIL/ ENGLISH AND OTHER INDIAN LANGUAGES
|45
|TV9 GUJARAT
|NEWS
|GUJARATI/ MARATHI/ HINDI/ KANNADA/ MALAYALAM/ TELUGU/ TAMIL/ ENGLISH/ OTHER INDIAN LANGUAGES
|46
|TV9 KANNADA
|NEWS
|MARATHI/ HINDI/ KANNADA/ MALAYALAM/ TELUGU/ TAMIL/ ENGLISH/ OTHER INDIAN LANGUAGES
|47
|TV9 MUMBAI
|NEWS
|MARATHI/ HINDI/ KANNADA/ MALAYALAM/ TELUGU/ TAMIL/ ENGLISH/ OTHER INDIAN LANGUAGES
|48
|AVANTI MEDIA LIMITED
|TV 100 (Earlier known as AVANTI SAMACHAR)
|NEWS
|HINDI AND OTHER DIALECT
|49
|AY BROADCAST FOUNDATION
|Athmeeyayathra (earlier AY TV)
|NON-NEWS
|MALAYALAM/ ENGLISH
|50
|B4U TELEVISION NETWORK I PVT. LTD.
|B4U MOVIES
|NON-NEWS
|ENGLISH/ HINDI
|51
|B4U MUSIC
|NON-NEWS
|ENGLISH/ HINDI
|52
|Bangla Entertainment Pvt. Ltd
|Sony Tec
|Non-NEWS
|All Indian Languages
|53
|BHARAT BROADCASTING NETWORK LIMITED
|JAI HIND
|NEWS
|MALAYALAM
|54
|BHARAT HYDEL PROJECTS PRIVATE LIMITED
|NETWORK 10
|NEWS
|HINDI
|55
|Bhole Baba Real Estate Developers Pvt. Ltd.
|AHSAS (Earlier Daati Ahsas)
|NON-NEWS
|Hindi, English and All Other Indian Schedules Languages
|56
|INH 24x7 (earlier INDIAN CRIME (Earlier NAV JAGRITI & NSN News)
|NEWS
|Hindi, English and All Other Indian Schedules Languages
|57
|BIZZ NEWS PRIVATE LIMITED
|BIZZ NEWS
|NEWS
|GUJARATI
|58
|BLOOMBERG TELEVISION PRODUCTION SERVICES PVT. LTD.
|BLOOMBERG TELEVISION ASIA-PACIFIC FEED
|NEWS
|ENGLISH
|59
|BnB Entertainment Pvt. Ltd
|BNB
|NON-NEWS
|English, Hindi, Punjabi & all Indian Languages
|60
|BPL MEDIA LIMITED
|LIVING INDIA NEWS (Earlier FW News (REPORTER 24*7)
|NEWS
|HINDI AND OTHER INDIAN SCHEDULED LANGUAGES
|61
|BRAHMAPUTRA TELE-PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
|DY 365
|NEWS
|ASSAMESE/ HINDI/ ENGLISH
|62
|Jonack (earlier DHOOM /DY 365 ENTERTAINMENT)
|NON-NEWS
|ASSAMESE
|63
|NEWS 11 (Earlier DY-365 UP)
|NEWS
|HINDI/ BHOJPURI
|64
|BRAND VALUE COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
|DHOOM MUSIC BANGLA
|NON-NEWS
|BENGALI
|65
|NEWS TIME ASSAM
|NEWS
|ASSAMI
|66
|NEWS TIME BANGLA
|NEWS
|BENGALI
|67
|RUPASI BANGLA
|NON-NEWS
|BENGALI & Aasam
|68
|BROADCAST INITIATIVES LIMITED
|LIVE INDIA
|NEWS
|HINDI
|69
|CABSAT CHANNEL PRIVATE LIMITED
|AUSTRALIA NETWORK
|NEWS
|ENGLISH
|70
|DW TV
|NEWS
|GERMAN/ ENGLISH
|71
|CALCUTTA TELEVISION NETWORK PRIVATE LIMITED
|CALCUTTA NEWS (Earlier UTTAR BANGLA AKD & C BANGLA)
|NEWS
|BENGALI
|72
|CTVN-AKD-PLUS
|NEWS
|BENGALI
|73
|CAPTAIN MEDIA PRIVATE LIMITED
|CAPTAIN NEWS
|NEWS
|TAMIL/ ENGLISH
|74
|CAPTAIN TV
|NEWS
|TAMIL/ ENGLISH
|75
|CATVISION LTD. (Earlier CATVISION PRODUCTS LTDatvision Ltd.
|Euro News
|NEWS
|French, English, German, Spanish, Italian, Portuguese, Russian, Arabic
|76
|FRANCE 24
|NEWS
|FRENCH
|77
|TV 5 MONDE
|NEWS
|FRENCH
|78
|Cauvery Power Trading Chennai Pvt. Ltd
|Cauvery News
|NEWS
|Tamil
|79
|CHANNEL BHARAT ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
|IMAYAM TV
|NEWS
|TAMIL ENGLISH/ OTHER REGIONAL LANGUAGES
|80
|CHANNEL NO 2 NEWS MEDIA PVT LTD
|CHANNEL 2
|NEWS
|PUNJABI/ HINDI/ ENGLISH / ALL OTHER SCHEDULED INDIAN LANGUAGES
|81
|CHARHDIKALA PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
|CHARDIKALA TIME TV
|NEWS
|PUNJABI/ ENGLISH/ OTHER INDIAN LANGUAGES
|82
|Chennai Murasu Private Limited
|Malai Murasu Seithikal
|NEWS
|Tamil
|83
|CHRISTU KRUPA BROADCASTING PVT LTD
|CALVARY TV
|NON-NEWS
|ALL INDIAN LANGUAGES
|84
|Cinema 24x7 Pvt. Ltd
|NT1
|NON-NEWS
|Hindi, English and all scheduled Indian Languages
|85
|NT2
|NON-NEWS
|Hindi, English and all scheduled Indian Languages
|86
|NT3
|NON-NEWS
|Hindi, English and all scheduled Indian Languages
|87
|NT4
|NON-NEWS
|Hindi, English and all scheduled Indian Languages
|88
|NT5
|NON-NEWS
|Hindi, English and all scheduled Indian Languages
|89
|NT6
|NON-NEWS
|Hindi, English and all scheduled Indian Languages
|90
|NT7
|NON-NEWS
|Hindi, English and all scheduled Indian Languages
|91
|CITY NETWORK BROADCAST CONVERGENCE PVT LTD
|WOW CINEMA (Earlier TV PUNJABI)
|NON-NEWS
|ALL INDIAN LANGUAGES
|92
|City Pulse Media India Pvt. Ltd. ( transferred from ANOLI HOLDINGS PRIVATE LIMITED )
|Paras-CITY Pulse
|NON-NEWS
|HINDI
|93
|Cobol Communications Pvt. Ltd.
|Satkar
|NON-NEWS
|English and All Indian Languages
|94
|COMSAT SYSTEM PRIVATE LIMITED
|TV 7/ TV3 HEALTH PLANET
|NON-NEWS
|ENGLISH/ TELUGU/ HINDI
|95
|COXSWAIN TECHNOLOGIES LIMITED
|KAVASAM TV (Earlier Archana, SPACETOON KIDS TV)
|NON-NEWS
|HINDI/ MARATHI
|96
|Music Zone (earlier 7 S MUSIC, NILCHAKARA)
|NON-NEWS
|South Indian languages and all other scheduled languages
|97
|RAKSHANA TV
|NON-NEWS
|TELUGU/ HINDI
|98
|SHOPPING ZONE
|NON-NEWS
|HINDI/ MARATHI
|99
|SWARA SAGAR (Earlier LAKSHYYA ENTERTAINMENT, SUPER STAR-JOSH)
|NON-NEWS
|TAMIL, TELUGU, KANNADA, MALAYALAM AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
|100
|CREATIVE CHANNEL ADVERTISING AND MARKETING PRIVATE
|MANORANJAN MOVIES (Earlier Manoranjan Music)
|NON-NEWS
|Hindi
|101
|MANORANJAN TV
|NON-NEWS
|HINDI, ENGLISH/ OTHER INDIAN SCHEDULED LANGUAGES
|102
|CSL INFOMEDIA PRIVATE LIMITED
|JAN TV
|NEWS
|HINDI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
|103
|DAKSHIN MEDIA GAMING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
|TEN CRICKET (Earlier known as PLAY TV)
|NON-NEWS
|HINDI/ ENGLISH/ MARATHI/ TAMIL/ TELUGU/ MALAYALAM
|104
|DERA TELEVISIONS PRIVATE LIMITED
|MUNSIF TV
|NEWS
|URDU/ HINDI/ ENGLISH/ REGIONAL LANGUAGES
|105
|DEVBHUMI BROADCAST PRIVATE LIMITED
|KHABAR FAST
|NEWS
|HINDI, ENGLISH, AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
|106
|DEVKRIPA VYAPAAR PVT LTD
|AKHON SAMAY
|NEWS
|BENGALI AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
|107
|DHARM MEDIA VENTURES PRIVATE LIMITED
|Naaptol Malayalam (earlier DHARM SANGEET)
|NON-NEWS
|ALL INDIAN SCHEDULED LANGUAGES
|108
|DIKSAT TRANSWORLD LIMITED
|AASEERVATHAM
|NEWS
|KANNADA
|109
|CUSINE TV
|NEWS
|ENGLISH
|110
|WIN TV
|NEWS
|TAMIL
|111
|WIN TV - U.P.
|NEWS
|HINDI
|112
|DILIP BUILDCON PRIVATE LIMITED
|DNN
|NEWS
|HINDI
|113
|DIRECT NEWS PRIVATE LIMITED (Earlier INX NEWS PRIVATE LIMITED)
|IMN NEWS (NEWS X)
|NEWS
|ENGLISH/HINDI
|114
|DISCOVERY COMMUNICATION LIMITED
|DSPORT HD
|NON-NEWS
|ENGLISH/ HINDI OTHER LOCAL LANGUAGES IN INDIA
|115
|DISHA MEDIA PVT. LTD. (earlier DHALIWAL ENTERTAINMENT PVT LTD)
|DISHA NEWS CHANNEL (Earlier known as DHALIWAL TV)
|NEWS
|HINDI/ PUNJABI/ ENGLISH OTHER INDIAN LANGUAGES
|116
|DISNEY BROADCASTING INDIA LTD. (Earlier UTV ENTERTAINMENT TELEVISION LIMITED)
|UTV MOVIES INTERNATIONAL
|NON-NEWS
|HINDI
|117
|DIVYA BROADCASTING NETWORK PRIVATE LIMITED
|DIVYA
|NON-NEWS
|HINDI/ PUNJABI/ ENGLISH/ URDU
|118
|E24 Glamour Ltd. (Earlier known as B.A.G. GLAMOUR LIMITED)
|DARSHAN 24 (Earlier LIFE 24)
|NON-NEWS
|ENGLISH/HINDI
|119
|E 24
|NON-NEWS
|ENGLISH/HINDI
|120
|EASTERN MEDIA LIMITED
|ARRA (Earlier known as MANJARI)
|NON-NEWS
|ALL INDIAN LANGUAGE
|121
|KANAK NEWS (Earlier KANAK TV & KANAK SAMBAD)
|NEWS
|ORIYA
|122
|EASWARI MEDIA PRIVATE LIMITED
|PENGAL
|NON-NEWS
|ALL INDIAN LANGUAGES
|123
|ENTER 10 TELEVISION PRIVATE LIMITED
|BHOJPURI CINEMA
|NON-NEWS
|ALL INDIAN LANGUAGES
|124
|Dangal (earlier ENTER 10 MOVIES )
|NON-NEWS
|HINDI/ ENGLISH
|125
|ENTERR 10
|NON-NEWS
|HINDI/ ENGLISH
|126
|Enter 10 Bangla
|NON-NEWS
|All Indian Languages
|127
|FAKT MARATHI (Earlier AAPLA TALKIES, It's CINEMA, (LUCK TV)
|NON-NEWS
|ALL INDIAN LANGUAGES
|128
|Shaandaar Cinema
|NON-NEWS
|all Indian Languages
|129
|ESSENCE TELEVISION PVT.LTD.
|GRACE TV (Earlier PHENO TV & NEWS MAKERS)
|NON-NEWS
|ALL INDIAN LANGUAGES
|130
|EXCLUSIVE VISION BROADCAST PVT. LTD.
|Lord Buddha TV (earlier LORD BUDDHA SHARNAM TV (Earlier SHARNAM)
|NON-NEWS
|HINDI, ENGLISH & ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
|131
|EXCLUSIVE VISION MEDIA PVT. LTD.
|Zingaat (earlier E AWAZ INDIA (EARLIER:AINDI (EARLIER: TULSI TV (Earlier VEDAS OM TV)))
|NON-NEWS
|ENGLISH, HINDI & ALL INDIAN SCHEDULED LANGUAGE
|132
|EXPRESS BROADCASTING PRIVATE LIMITED
|Sanskriti TV (earlier Zonet Zawlbuk , earlier EN TV)
|NEWS
|PUNJABI/ HINDI/ ENGLISH/ ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
|133
|F7 BROADCAST PVT. LTD. (Earlier R & AAR Communication (P) Ltd.)
|NEWS WORLD INDIA (earlier NAMOSTUTE INDIA, RR News )
|NEWS
|Hindi, English and other Indian scheduled languages
|134
|FAME MEDIA PRIVATE LIMITED
|4TV NEWS (Earlier RVS News & RUDR NEWS )
|NEWS
|HINDI ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULED LANGUAGES
|135
|FUTURE VISION BROADCAT PRIVATE LIMITED
|India Watch (earlier INDIA NOW , Earlier INE LIVE)
|NEWS
|HINDI/ENGLISH ALL INDIAN SCHEDULED LANGUAGE
|136
|GLOBAL TELECASTING PVT. LTD.
|Naaptol telugu (earlier Cine 21, GT ENTERTAINMENT)
|NON-NEWS
|ENGLISH, HINDI AND ALL OTHER INDIAN LANGUAGES
|137
|GN INFOMEDIA PVT LTD
|MANGALAM (Earlier REPORTER 24X7, GN News, GNN NEWS)
|NEWS
|HINDI/ ENGLISH/ ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
|138
|WHISTLE TV (Earlier known as GN Bhakti GNN BHAKTI /GNN ENTERTAINMENT)
|NON-NEWS
|HINDI/ ENGLISH/ ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
|139
|G-NEXT MEDIA PRIVATE LIMITED
|PTC CHAK DE
|NON-NEWS
|HINDI/PUNJABI
|140
|PTC NEWS
|NEWS
|HINDI/PUNJABI
|141
|PTC PUNJABI
|NON-NEWS
|HINDI/ PUNJABI
|142
|God Media Pvt. Ltd.
|Peace of Mind
|NON-NEWS
|Hindi, English and All other Indian Scheduled & World Languages
|143
|Gokann International Media Pvt. Ltd
|7S Music ( Earlier MAAS TV)
|NON-NEWS
|All Indian Languages
|144
|GOOD NEWS CHANNEL PRIVATE LIMITED
|Goodnews TV
|NON-NEWS
|English
|145
|Nambikkai Television
|NON-NEWS
|Tamil
|146
|SUBHA VAARTHA
|NON-NEWS
|TELUGU
|147
|SUBHSANDESH
|NON-NEWS
|HINDI
|148
|GOODNESS MEDIA PVT LTD
|GOODNESS TV
|NON-NEWS
|MALYALAM/ ENGLISH
|149
|Graphisads Private Limited
|PRERNA
|NON-NEWS
|Hindi, English and other Indian scheduled languages
|150
|GUJARAT NEWS BROADCASTING PVT.LTD.
|V TV
|NEWS
|GUJARATI,HINDI & ENGLISH.
|151
|GULISTAN TV NETWORK PRIVATE LIMITED
|GULISTAN NEWS
|NEWS
|HINDI, ENGLISH, PUNJABI AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
|152
|HARI BHOOMI COMMUNICATIONS PVT. LIMITED (EARLIER KNOWN AS LEGEND TRAVEL PVT LTD)
|JANTA TV
|NEWS
|HINDI/ ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
|153
|HBN ENTERTAINMENT AND BROADCASTING PVT LTD
|SADA CHANNEL
|NON-NEWS
|ENGLISH, HINDI AND ALL INDIAN REGIONAL LANGUAGES
|154
|HBN Network Private Limited (Earlier TELEBRANDS INDIA PRIVATE LIMITED)
|HBN
|NON-NEWS
|Hindi, Malayalam, Tamil & English
|155
|HHP BROADCASTING SERVICES PRIVATE LIMITED
|DABANGG
|NON-NEWS
|HINDI
|156
|HINDUSTAN BROADCASTING COMPANY PRIVATE LIMITED
|HBC NEWS
|NEWS
|HINDI/ ENGLISH OTHER NORTH INDIAN LANGUAGES
|157
|HORIZON SATELLITE SERVICE PVT LTD
|Malai Murasu (Earlier Jai Tamil TV Earlier known as HORIZON NEWS)
|NEWS
|ALL INDIAN LANGUAGE
|158
|HORIZON SATELLITE SERVICE PVT LTD
|Y TV (Earlier known as Voice 24 Tripura/Horizon News 24x7)
|NEWS
|English and any other Indian Languages
|159
|HYDERABAD MEDIA HOUSE LIMITED
|HM TV
|NEWS
|TELUGU/ HINDI/ ENGLISH/ NORTH INDIAN LANGUAGES
|160
|IMAGE BROADCASTING INDIA PRIVATE LIMITED
|CVR Health
|NEWS
|TELUGU, ENGLISH, HINDI, KANNADA, TAMIL, MALAYALAM
|161
|IMAGE BROADCASTING INDIA PRIVATE LIMITED
|CVR News
|NEWS
|TELUGU, ENGLISH, HINDI, KANNADA, TAMIL, MALAYALAM
|162
|CVR News English
|NEWS
|Hindi,English & ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
|163
|CVR Spiritual Om
|NON-NEWS
|Hindi,English & ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
|164
|IMPACT TELEVISION PRIVATE LIMITED
|RM-RUJUMARGAM FROM DARKNESS TO LIGHT (earlier MU ODIA, KATHA TV)
|NON-NEWS
|ALL INDIAN LANGUAGES
|165
|INDEPENDENT NEWS SERVICE PVT. LTD
|INDIA TV
|NEWS
|ENGLISH/ HINDI
|166
|INDIA TV WIZ
|NEWS
|ENGLISH/ HINDI
|167
|INDIRA TELEVISION LIMITED
|Sakshi
|NEWS
|HINDI/ ENGLISH
|168
|INDO ASIAN NEWS CHANNEL PVT LTD
|REPORTER
|NEWS
|MALAYALAM
|169
|INFORMATION TV PRIVATE LIMITED
|Free TV
|NON-NEWS
|HINDI/ ENGLISH/ NORTH INDIAN LANGUAGES
|170
|India News
|NEWS
|HINDI/ ENGLISH AND NORTH INDIAN REGIONAL LANGUAGES
|171
|India News Haryana
|NEWS
|HINDI
|172
|India News Madhya Pradesh Chattisgarh
|NEWS
|HINDI/ OTHER NORTH INDIAN REGIONAL LANGUAGES
|173
|India News Punjab
|NEWS
|HINDI/ ENGLISH/ ALL OTHER NORTH INDIAN LANGUAGES
|174
|India News Rajasthan
|NEWS
|HINDI/ OTHER NORTH INDIAN REGIONAL LANGUAGES
|175
|India News Uttar Pradesh-Uttarakhand
|NEWS
|ENGLISH/ HINDI
|176
|NewsX Kannada
|NEWS
|HINDI/ ENGLISH AND OTHER NORTH INDIAN LANGUAGES
|177
|J.S.D. DATA INFOTECH PRIVATE LIMITED
|EXPRESS TV
|NEWS
|ALL INDIAN LANGUAGE
|178
|JAIN STUDIOS LIMITED
|JAIN TV
|NEWS
|HINDI/ ENGLISH
|179
|JAINSON MEDIA PRIVATE LIMITED
|PBN (earlier SAMACHAR 24X7)
|NEWS
|HINDI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
|180
|Janam Multi Media Ltd.
|Janam
|NEWS
|English and all other schedule language
|181
|JANAPRIYA COMMUNICATION LTD.
|TWENTY FOUR (Earlier JANAPRIYA)
|NEWS
|MALAYALAM /ENGLISH & ALL OTHER SPECIFIED LANGUAGE
|182
|JANVANI BROADCASTING CORPORATION LIMITED (Earlier PEARLS BROADCASTING CORPORATION PRIVATE LIMITED)
|P7 GUJARATI
|NON-NEWS
|GUJRATI/ENGLISH/ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
|183
|SNEHA TV (EARLIER P7 NEWS BEFORE THAT PBC TV)
|NEWS
|PUNJABI, ENGLISH/ OTHER INDIAN LANGUAGES
|184
|JEEVAN TELECASTING CORPORATION LIMITED
|JEEVAN TV
|NEWS
|MALAYALAM
|185
|JOSH MEDIA VISION PVT LTD
|MBC TV (VON JANTA KI AWAAZ)
|NEWS
|HINDI/ ENGLISH/ BENGALI
|186
|JSK MULTI PRODUCTS PVT. LTD. (earlier KANSAN NEWS PRIVATE LIMITED)
|DAY N NIGHT NEWS
|NEWS
|PUNJABI/ HINDI/ ENGLISH
|187
|K.K. MEDIA PRODUCTION PVT.LTD.
|TOP(EARLIER: OM BANGLA )
|NON-NEWS
|BENGALI,HINDI,ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
|188
|KALAIGNAR TV PRIVATE LIMITED
|KALAIGNAR CHITHIRAM
|NON-NEWS
|TAMIL
|189
|KALAIGNAR ISAI ARUVI
|NEWS
|TAMIL
|190
|KALAIGNAR MURASU
|NON-NEWS
|TAMIL
|191
|KALAIGNAR SEITHIGAL
|NEWS
|TAMIL
|192
|KALAIGNAR SIRIPPOLI
|NON-NEWS
|TAMIL
|193
|KALAIGNAR TV
|NEWS
|TAMIL
|194
|Kalinga Media & Entertainment Pvt. Ltd.
|Kalinga TV
|NEWS
|Hindi, English, Oriya and all other schedule Indian language
|195
|KAMADHENU TELEFILMS PRIVATE LIMITED
|Ayush TV (earlier AYURVEDA TV, SREE TV)
|NON-NEWS
|HINDI, TELUGU, KANNADA, TAMIL, MALYALAM, ENGLISH
|196
|KAMADHENU TELEFILMS PRIVATE LIMITED
|SRI SANKARA
|NON-NEWS
|HINDI/ TELUGU/ KANNADA/ TAMIL/ MALAYALAM/ ENGLISH
|197
|KAMYAB TELEVISION PRIVATE LIMITED
|ODISHA TIME (earlier KAMYAB TV)
|NEWS
|ORIYA
|198
|KASHISH DEVELOPERS LTD.
|KASHISH NEWS
|NEWS
|HINDI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES.
|199
|KASTHURI MEDIAS PRIVATE LIMITED
|Kasthuri
|NEWS
|KANNADA
|200
|KASTHURI MEDIAS PRIVATE LIMITED
|Kasthuri News 24
|NEWS
|KANNADA
|201
|KCB Builders & Developers Pvt Ltd
|Sarthi
|NON-NEWS
|English Hindi, Punjabi & All India Languages
|202
|KDM MEDIA PRIVATE LIMITED
|I PLUS TV (Earlier SHAKTI TV)
|NON-NEWS
|HINDI/ PUNJABI/ ENGLISH
|203
|kerala communications cable ltd.
|Kerala Vision
|NON-NEWS
|Malayalam, english, punjabi, fall scheduled indian Lanuguage
|204
|KERELA KAUMUDI PVT LTD
|KAUMUDY
|NEWS
|MALAYALAM
|205
|KHUSBOO MULTIMEDIA PVT. LTD.
|KHUSBOO BANGLA
|NON-NEWS
|HINDI, ORIYA, ENGLISH, BENGALI
|206
|KRISHNA SHOWBIZ SERVICES PVT. LTD.
|DILLAGIII
|NON-NEWS
|HINDI
|207
|MAUJA MOSTII
|NON-NEWS
|HINDI
|208
|TAK DHINA DIN
|NON-NEWS
|HINDI
|209
|Lakshmi Gold Khazaanaa Pvt. Ltd.
|TV1 News 24*7
|NEWS
|Kannada, English, Hindi, Punjabi and All Indian Language
|210
|LAMHAS SATELLITE SERVICES LIMITED
|RUSSIA TODAY
|NEWS
|ENGLISH
|211
|Landmark Apartment Pvt. Ltd.
|Hindi Khabar (Earlier I-Witness)
|NEWS
|Hindi Language
|212
|Landmark Infonet Pvt. Ltd.
|Ok India (earlier known as L-TV)
|NEWS
|Hindi Language
|213
|Lex Sportel Vision Pvt. Limited
|1SPORTS (EARLIER ATR)
|NON-NEWS
|Hindi, english
|214
|LIVE NEWS INDIA NETWORK PVT LTD
|Lotus News (Earlier known as NATION NEWS)
|NEWS
|HINDI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
|215
|Live Today TV & Web Private Limited (earlier Pavitar Entertainment Pvt Ltd)
|LIVE TODAY
|NEWS
|PUNJABI/ HINDI/ ENGLISH
|216
|M.H. ONE TV NETWORK LIMITED
|MH 1
|NON-NEWS
|HINDI
|217
|M.H. ONE TV NETWORK LIMITED
|MH ONE NEWS
|NEWS
|HINDI
|218
|M.H. ONE TV NETWORK LIMITED
|MH ONE SHRADDHA
|NON-NEWS
|HINDI
|219
|MADHA MEDIA RENAISSANCE PVT. LTD. (Earlier Krishnaswamy Associates Media Renaissance Pvt. Ltd. (Earlier known as KRISHNASWAMY ASSOCIATES MEDIA RENAISSANCE)
|Madha TV (earlier KRISHANA TV)
|NON-NEWS
|TAMIL & ENGLISH
|220
|MADHYAMAM BROADCASTING LTD
|MEDIA ONE LIFE
|NON-NEWS
|MALAYALAM/ ENGLISH
|221
|MEDIA ONE TV
|NEWS
|MALAYALAM/ ENGLISH
|222
|MADURAI KRISHNA NETWORK PVT. LTD.
|MK Six
|NON-NEWS
|All Indian Languages
|223
|MK TELEVISION
|NON-NEWS
|TAMIL
|224
|MK Tunes
|NON-NEWS
|All Indian Languages
|225
|MAHUAA MEDIA PRIVATE LIMITED
|FIRST INDIA (EARLIER KNOWN AS MAHUAA KHOBOR)
|NEWS
|BANGLA, BHOJPURI, HINDI AND ENGLISH
|226
|MAHUAA
|NEWS
|Bhojpuri and Hindi
|227
|MAHUAA MOVIES
|NON-NEWS
|Bhojpuri, hindi and English
|228
|MAHUAA MUSIC (MAHUAA NEWS LINE UTTAR PRADESH/UTTRAKHAND) (EARLIER MAHUAA BANGLA)
|NON-NEWS
|Bhojpuri, Hindi
|229
|MAHUAA NEWS
|NEWS
|Bhojpuri and Hindi
|230
|MAKKAL THOLAI THODARPU KUZHUMAM LIMITED
|MAKKAL TV
|NEWS
|TAMIL & ENGLISH
|231
|MALAYALAM COMMUNICATIONS LIMITED
|KAIRALI
|NEWS
|MALAYALAM
|232
|PEOPLE (earlier KALAIGNAR TV )
|NEWS
|MALAYALAM
|233
|WE
|NON-NEWS
|MALAYALAM
|234
|Mass Telecasting pvt. Ltd.
|MUBU TV (EARLIER MT)
|NON-NEWS
|English, hindi, punjabi, & all indian reginal language
|235
|MAYAJAAL ENTERTAINMENT LIMITED
|VAANAVIL TV (Earlier SPLASH TV)
|NON-NEWS
|ENGLISH/ ALL INDIAN LANGUAGES
|236
|MCN INTERNATIONAL INDIA PVT LTD.
|CHANNEL NEWS ASIA INTERNATIONAL
|NEWS
|ENGLISH
|237
|MEDIA GURU BROADCAST PVT LTD
|ANANDAM (EARLIER :MY TV(MDP TV) )
|NON-NEWS
|HINDI AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
|238
|EDU TV
|NON-NEWS
|ENGLISH, HINDI AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES.
|239
|MEDIA GURU NEWS PVT. LTD.
|News 30 (Earlier known as NEWS GURU)
|NEWS
|HINDI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
|240
|MEDIA NETWORK BROADCASTING PVT LTD
|HOLIDAYZ
|NON-NEWS
|HINDI, ENGLISH & ALL OTHER INDIAN LANGUAGES
|241
|LIFE STYLE ASIA
|NON-NEWS
|HINDI, ENGLISH & ALL OTHER INDIAN LANGUAGES
|242
|WOW
|NON-NEWS
|HINDI, ENGLISH & ALL OTHER INDIAN LANGUAGES
|243
|MEDIA WORLDWIDE LIMITED
|SANGEET BHOJPURI
|NON-NEWS
|MULTILINGUAL
|244
|SANGEET MARATHI
|NON-NEWS
|HINDI/ENGLISH/ MARATHI
|245
|BANGLA TALKIES
|NON-NEWS
|BENGALI, HINID, ENGLISH AND MULTILINGUAL
|246
|MUSIC INDIA
|NON-NEWS
|HINDI
|247
|SANGEET BANGLA
|NON-NEWS
|BENGALI
|248
|Meenakshi Networks Pvt. Ltd.
|Meenakshi TV
|NON-NEWS
|Tamil Langauge
|249
|METRONATION CHENNAI TELEVISION PVT LTD (Earlier METRONATION CHENNAI TELEVISION LTD)
|THANTHI TV (earlier NDTV HINDU CHENNAI)
|NEWS
|ENGLISH
|250
|MGK PRINTING WORKS PVT LTD
|AAHO MUSIC (earlier known as Vaa Movies Hindi, NAAPTOL HD before that ALL TIME)
|NON-NEWS
|ENGLISH, HINDI, PUNJABI & ALL INDIA REGIONAL LANGUAGES
|251
|MGK NAAPTOL TAMIL (Earlier MGK)
|NON-NEWS
|HINDI, ENGLISH, PUNJABI AND ALL OTHER INDIAN LANGUAGES
|252
|NAAPTOL BANGLA (Earlier MGK STAR)
|NON-NEWS
|English, Hindi, Punjabi and all Indian language
|253
|NAAPTOL BLUE (Earlier Blue)
|NON-NEWS
|English, Hindi, Punjabi & all indian Languages
|254
|MGM PROGRAMMING SERVICES INDIA PVT. LTD.
|THE MGM
|NON-NEWS
|ENGLISH
|255
|Mi Marathi Media Ltd. (Earlier:SRI ADHIKARI BROTHERS MEDIA LIMITED )
|MI MARATHI
|NEWS
|MARATHI
|256
|MITCON INFRASPROJECT PRIVATE LIMITED
|ABN Network( Earlier LOKSHAHI )
|NEWS
|ENGLISH/HINDI AND ALL OTHER REGIONAL LANGUAGES
|257
|KHUSHI
|NON-NEWS
|ENGLISH/HINDI AND ALL OTHER REGIONAL LANGUAGES
|258
|MM TV LIMITED
|MANORAMA NEWS CENTRAL
|NEWS
|MALAYALAM
|259
|MANORAMA NEWS NORTH
|NEWS
|MALAYALAM
|260
|MAZHAVIL MANORAMA (MANORAMA VISION)
|NON-NEWS
|MALAYALAM
|261
|MAZHAVIL MANORAMA HD (Earlier MANORAMA NEWS SOUTH)
|NEWS
|MALAYALAM
|262
|MAZHAVIL MANORAMA INTERNATIONAL (earlier MANORAMA NEWS INTERNATIONAL)
|NEWS
|MALAYALAM
|263
|MONICA BROADCASTING PRIVATE LIMITED
|MAHAA NEWS (MAHAA TV)
|NEWS
|TELUGU, HINDI & OTHER REGIONAL LANGUAGES
|264
|MANTAVYA NEWS (Earlier XTRA )
|NEWS
|TELUGU
|265
|MOON VISION PRIVATE LIMITED
|MOON TV
|NEWS
|TAMIL AND ENGLISH
|266
|Movements Digital India Pvt. Ltd.
|TUNES 6 MUSIC
|NON-NEWS
|HINDI, TAMIL, ENGLISH,MALAYALAM, KANNADA, TELUGU AND ALL INDIAN LANGUAGES
|267
|MPCR BROADCASTING SERVICE PRIVATE LIMITED
|Maiboli (earlier DHAMAKAA /APNA TV)
|NON-NEWS
|HINDI
|268
|MUKUNDHAA NETWORK PRIVATE LIMITED
|THENDREL TV
|NEWS
|TAMIL
|269
|Munny Entertainments Pvt Ltd.
|Boom Music
|NON-NEWS
|PUNJABII, HINDI, ENGLISH, ALL OTHER INDAIN LANGUAGES
|270
|True Sports(earlier MANGAL KALASH, Oye Music)
|NON-NEWS
|PUNJABII, HINDI, ENGLISH, ALL OTHER INDAIN LANGUAGES
|271
|N K MEDIA VENTURES PVT LTD
|NAXATRA NEWS JHARKHAND BIHAR (NAXTRA BARNALII)
|NON-NEWS
|BENGALI
|272
|NAXATRA TV
|NEWS
|ORIYA
|273
|N&D COMMUNICATIONS PVT. LTD.
|PEPPERS
|NON-NEWS
|ENGLISH, TAMIL, MALAYALAM, KANNADA, TELUGU AND OTHER INDIAN SCHEDULED LANGUAGES
|274
|NAMAN BROADCASTING AND TELECOMMUNICATIONS PVT. LTD.
|SADHANA ARYAN NEWS (Earlier 24X7 BTV NEWS , Prabhatam LIFELINE)
|NEWS
|Hindi, English as well as few Regional Languages
|275
|Sadhna Bangla (earlier ISHWAR)
|NON-NEWS
|Hindi, English and All Others Indian Languages
|276
|VIP News (Earlier known as Prabhatam HSB)
|NEWS
|Hindi, English as well as few Regional Languages
|277
|NARNE NETWORKS PRIVATE LIMITED
|STUDIO N NEWS (Earlier STUDIO N)
|NEWS
|TELUGU/ HINDI/ ENGLISH
|278
|NEESA TECHNOLOGIES PVT.LTD.
|JANO DUNIYA
|NEWS
|HINDI & ENGLISH
|279
|NEO SPORTS BROADCAST PRIVATE LIMITED
|NEO PRIME (earlier NEO CRICKET )
|NON-NEWS
|HINDI/ ENGLISH
|280
|NEO SPORTS
|NON-NEWS
|HINDI/ ENGLISH/ REGIONAL LANGUAGES
|281
|NEO TELEVISION LIMITED
|SAAM TV
|NEWS
|English, Hindi & All Other Regional Langauges
|282
|NEON SOLUTION PVT. LTD
|FTV.COM INDIA
|NON-NEWS
|ENGLISH
|283
|NEW ERA MEDIA CORPORATION CHENNAI PRIVATE LIMITED (earlier TRP MEDIA PRIVATE LIMITED)
|Puthu Yugam (earlier KALAI SARAL)
|NON-NEWS
|ALL INDIAN LANGUAGES
|284
|NEW GENERATION MEDIA CORPORATION PVT LTD (EARLIER KNOWN AS M/S GENERATION NOW MEDIA PVT LTD)
|PUTHIYA THAILAIMURAI
|NEWS
|TAMIL/ ENGLISH/ OTHER SOUTH INDIAN LANGUAGES
|285
|News 24 Broadcast India Ltd.(Earlier known as B.A.G. GLAMOUR LIMITED)
|JK 24*7 (Earlier JK CHANNEL , AAPNO 24 (BIZ 24)
|NEWS
|HINDI
|286
|NEWS24 THINK FIRST
|NEWS
|HINDI
|287
|News Nation Network Pvt. Ltd (Earlier known as ALPHA DEALCOM PRIVATE LIMITED)
|NEWS NATION (Earlier NATION TODAY, TULIP NEWS)
|NEWS
|ALL INDIAN LANGUAGES
|288
|NEWS STATE UTTARAKHAND/UTTAR PRADESH (Earlier UPASANA)
|NEWS
|ALL INDIAN LANGUAGES
|289
|News State Madhya Pradesh/Chhatttisgarh
|NEWS
|HINDI
|290
|NEWSPLUS TELEVISION PRIVATE LIMITED
|News Plus
|NEWS
|Tamil, English & all other Indian scheduled languages
|291
|Nexgen Telelinks Pvt. Ltd
|Khalsa Channel
|NON-NEWS
|HINDI
|292
|NOIDA SOFTWARE TECHNOLOGY PARK LTD.
|HOPE TV
|NON-NEWS
|ENGLISH, TAMIL, HINDI, TELUGU, MALAYALAM AND KANNADA
|293
|NHK WORLD TV
|NEWS
|ENGLISH/ JAPANESE
|294
|Nomad Films Ltd.
|Green TV
|NON-NEWS
|Hindi, English as well as few Regional Languages
|295
|ODISHA TELEVISION LIMITED
|O TV
|NEWS
|ENGLISH / REGIONAL LANGUAGES
|296
|OMEGA BROADCAST PVT LTD
|PRATINIDHI (earlier 4 REAL NEWS /DEV BHUMI)
|NEWS
|HINDI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
|297
|Sarv Dharm Sangam (Earlier known as 4 Real Entertainment)
|NEWS
|Hindi, English and ALL Other Indian Languages
|298
|OMEGA TV MEDIA PVT LTD
|News India 24x7 (earlier UK NEWS)
|NEWS
|HINDI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
|299
|ONKAR ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
|ONKAR ONLY TRUTH
|NEWS
|BENGALI/ HINDI/ ENGLISH/ ALL OTHER INDIAN SCHEDULES LANGUAGES
|300
|OPPORTUNITY MEDIA PRIVATE LIMITED
|A TV
|NON-NEWS
|ENGLISH
|301
|OSCAR MEDIA PRIVATE LIMITED
|Oscar Movies Bhojpuri (earlier MARATHI MUSIC)
|NON-NEWS
|HINDI/ BHOJPURI/ ENGLISH/ MARATHI
|302
|Page 3 Entertainment India Pvt. Ltd.
|Power of God TV (Earlier known as Page 3)
|NON-NEWS
|BANGLA
|303
|PAL NEWS MEDIA PRIVATE LIMITED
|CHANNEL NO.1
|NEWS
|PUNJABI/ HINDI/ ENGLISH
|304
|PALM BROADCASTING PRIVATE LIMITED
|PRARTHANA BHAWAN TV (GATHA TV)
|NON-NEWS
|ALL INDIAN LANGUAGES
|305
|PARSHAVNATH MEDIA PVT. LTD.
|JAI PARAS TV
|NON-NEWS
|ALL INDIAN LANGUAGES
|306
|Paul E Commerce Pvt. Ltd.
|PITAARA
|NON-NEWS
|All Indian languages
|307
|PAUL ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
|9X TASHAN (PURVAIYA)
|NON-NEWS
|PANJABI
|308
|PERFECT-OCTAVE MEDIA PROJECTS LIMITED
|IN- SYNC
|NON-NEWS
|HINDI AND ENGLISH
|309
|PIGEON INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
|MOJO TV (earlier K News 24*7 (earlier NEWS & VIEWS )
|NEWS
|ALL INDIAN LANGUAGES
|310
|PINKCITY JEWEL HOUSE PVT. LTD.
|Gemporia (earlier JEWEL ALLIANCE)
|NON-NEWS
|HINDI /ENGLISH AND OTHER REGIONAL LANGUAGES
|311
|PLANET E-SHOP HOLDINGS INDIA LIMITED
|ARIRANG TV
|NEWS
|ENGLISH
|312
|PLANETCAST MEDIA SERVICES LIMITED (EARLIER: ESSEL SHYAM COMMUNICATION LIMITED )
|CGTN (Earlier CCTV NEWS)
|NEWS
|ENGLISH
|313
|POLIMER MEDIA PRIVATE LIMITED
|News J (earlier Polimer Kannada)
|NEWS
|KANNADA
|314
|POLIMER
|NEWS
|TAMIL
|315
|POLIMER NEWS
|NEWS
|TAMIL
|316
|Sahana
|NEWS
|Tamil
|317
|PRABHATAM ADVERTISING PVT LTD
|B News (earlier PRABHATAM NEWS MAHARASHTRA)
|NEWS
|HINDI/ ENGLISH/ AND OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
|318
|JIA News (earlier PRABHATAM NEWS GUJARAT)
|NEWS
|GUJARATI/ ENGLISH/ AND OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
|319
|PRAJAA KANNADA TV (Earlier PRABHATAM NEWS RAJASTHAN)
|NEWS
|HINDI/ ENGLISH/ AND OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
|320
|RK News (earlier PRABHATAM NEWS PUNJAB)
|NEWS
|PUNJABI/ ENGLISH/ AND OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
|321
|RT (earlier known as PRABHATAM NEWS
|NON-NEWS
|HINDI/ ENGLISH/ AND OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
|322
|PRIDE EAST ENTERTAINMENTS PRIVATE LIMITED
|INDRADHANU
|NON-NEWS
|HINDI, ENGLISH AND OTHER INDIA LANGUAGES
|323
|NEWS LIVE
|NEWS
|ENGLISH/ HINDI/ NORTH EASTERN LANGUAGES
|324
|NEWS LIVE ODISHA (NOURTH EAST LIVE)
|NEWS
|HINDI, ENGLISH AND OTHER INDIA LANGUAGES
|325
|RAMDHENU
|NON-NEWS
|ASSAMASEME, HINDI, ENGLISH AND BENGALI
|326
|RANG
|NON-NEWS
|HINDI/ ENGLISH/ ASSAMI
|327
|PRIYAMDA MEDIA & INFOTAINMENT PRIVATE LIMITED
|FRONTIER TV
|NEWS
|HINDI
|328
|RACHANA TELEVISION PRIVATE LIMITED
|BHAKTHI
|NON-NEWS
|TELUGU
|329
|N TV
|NEWS
|TELUGU
|330
|VANITHA TV
|NEWS
|TELUGU
|331
|RAFTAAR MEDIA PRIVATE LIMITED
|RAFTAAR MEDIA
|NEWS
|HINDI ENGLISH AND ALL INDIAN SCHEDULED LANGUAGES
|332
|RAHUL SPRINGS PVT LTD
|R PLUS
|NEWS
|BANGLA
|333
|R PLUS GOLD (earlier R PLUS NEWS)
|NEWS
|BANGLA
|334
|RAJ TELEVISION NETWORK LIMITED
|RAJ MUSIX MALAYALAM
|NON-NEWS
|MALAYALAM
|335
|RAJ MUSIX TELUGU
|NON-NEWS
|TELUGU
|336
|RAJ NEWS KANNADA
|NEWS
|TAMIL
|337
|RAJ NEWS MALAYALAM
|NEWS
|MALAYALAM
|338
|RAJ NEWS TELUGU
|NEWS
|TAMIL
|339
|RAJ PARIWAR
|NEWS
|TELUGU
|340
|Rajasthan Patrika Pvt. Ltd.
|Patrika TV Rajasthan
|NEWS
|Hindi & English and All Other Languages
|341
|RAYUDU VISION MEDIA LIMITED
|R TV
|NEWS
|TELUGU ENGLISH/ OTHER INDIAN LANGUAGES
|342
|RKM NEWS AND ENTERTAINMENT CHANNEL PVT LTD
|TUNES 6 (earlier RKM GOLD NEC PULSE)
|NON-NEWS
|HINDI/ PUNJABI/ ENNGLISH/ ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
|343
|ROCKLAND MEDIA AND COMMUNICATION PRIVATE LIMITED
|ASSAM TALKS (Earlier PRIME NEWS (ARYAN TV)
|NEWS
|HINDI/ ENGLISH/ ALL OTHER SCHEDULED LANGUAGES
|344
|ROYALRAJ MEDIA PRIVATE LIMITED
|MUSIC F (earlier M3M music..movie..masti / VARDAAN)
|NON-NEWS
|HINDI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
|345
|RP TECHVISION INDIA PRIVATE LIMITED
|KOLKATTA 24*7
|NEWS
|BANGLA/HINDI/ENGLISH/NORTHEAST
|346
|R-VISION INDIA PVT. LTD.
|R VISION
|NON-NEWS
|ALL INDIAN LANGUAGE
|347
|RVS NETWORK INDIA LIMITED
|RVS CHANNEL
|NON-NEWS
|TELUGU
|348
|S.B.MULTIMEDIA PVT. LTD.
|IBC 24 (earlier ZEE 24 GHANTE-CHATTISGARH)
|NEWS
|HINDI
|349
|S.D.BANSAL IRON AND STEEL PVT. LTD.
|BANSAL NEWS
|NEWS
|HINDI/ ENGLISH
|350
|SAANVI STUDIOZ LIMITED
|DHEERAN TV (ARADHANA)
|NON-NEWS
|HINDI
|351
|SAB GLOBAL ENTERTAINMENT MEDIA PVT. LTD.
|DHAMMAL GUJJUU
|NON-NEWS
|GUJARATI
|352
|Seven (earlier SEVEN SISTERS RAINBOW)
|NON-NEWS
|ALL LANGUAGES
|353
|SADHNA MEDIA NETWORK PVT. LTD.
|SADHNA PRIME NEWS (EARLIER: POSITIVE HEALTH)
|NEWS
|HINDI, ENGLISH AND INDIAN SCHEDULED LANGUAGE
|354
|Aryan TV National (earlier SADHNA ORISSA)
|NEWS
|HINDI
|355
|Bhojpuri Dhamaka Dishum (earlier MAX VISION [CHITRA (EARLIER SADHNA)]
|NON-NEWS
|HINDI
|356
|SAFARI MULTIMEDIA PVT. LTD
|SAFARI
|NON-NEWS
|MULTILINGUAL
|357
|SAHANA FILMS PRIVATE LIMITED
|JAI MAHARASHTRA
|NEWS
|MARATHI/ ENGLISH / AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULED LANGUAGES
|358
|SAHANA NEWS
|NEWS
|ENGLISH/ HINDI
|359
|Sahara India Commercial Corporation Ltd.
|AALAMI SAHARA
|NEWS
|HINDI
|360
|SAHARA FILMY
|NON-NEWS
|HINDI
|361
|SAHARA FIRANGI
|NON-NEWS
|HINDI
|362
|SAHARA ONE
|NON-NEWS
|HINDI/ENGLISH
|363
|SAHARA SAMAY BIHAR
|NEWS
|HINDI
|364
|SAHARA SAMAY MP
|NEWS
|HINDI
|365
|SAHARA SAMAY MUMBAI
|NEWS
|HINDI
|366
|SAHARA SAMAY NCR
|NEWS
|HINDI
|367
|SAHARA SAMAY UP
|NEWS
|HINDI
|368
|SAHARA TV
|NEWS
|HINDI
|369
|SAMAY
|NEWS
|HINDI
|370
|Sai Babha Network Pvt. Ltd
|Sai TV
|NON-NEWS
|Tamil Malayalam, Telugu, Kannada, Hindi and English
|371
|SAIRAM MEDIA NETWORK PVT. LTD.
|SAIRAM TV
|NON-NEWS
|ALL INDIAN LANGUAGE
|372
|SANATAN INDIA NETWORKING PRIVATE LIMITED
|SANATAN TV
|NON-NEWS
|HINDI/ ENGLISH AND ALL INDIAN SCHEDULED LANGUAGES
|373
|SANCTUARY TELEVISION PVT LTD
|S. NEWS
|NEWS
|ALL INDIAN LANGUAGES
|374
|SINEMA
|NON-NEWS
|ALL INDIAN LANGUAGES
|375
|SANGEET AUDIO INDIA PRIVATE LIMITED
|Jan-Tantra TV (earlier A1 TEHELKA HIMACHAL-HARYANA (Earlier known as HINDUSTAN LIVE /NEWS 17)
|NEWS
|HINDI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
|376
|Sangeet Television Network Pvt. Ltd.
|Bhaktisagar2 (Initially granted as Hastey Raho then changed to iConcerts)
|NON-NEWS
|Hindi, English and all other Indian Schedule Languages
|377
|SANSKAR INFO TV PRIVATE LIMITED
|Sanskar (Initially known as Sanskar then changed to Sanskar HD)
|NON-NEWS
|HINDI
|378
|Satsang (earlier SANSKAR SATSANG (EARLIER: SATSANG)
|NON-NEWS
|HINDI
|379
|Satcom Media Broadcast Pvt. Ltd
|BALLE BALLE Non Stop Music (earlier Andy Haryana)
|NON-NEWS
|Hindi, English and all India Languages
|380
|SATHIYAM MEDIA VISION PRIVATE LIMITED
|SATHIYAM
|NEWS
|TAMIL/ ENGLISH/ ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
|381
|SATHYA DHARA COMMUNICATION PVT LTD
|DARSHANA
|NON-NEWS
|MALAYALAM
|382
|SATISH SUGARS LIMITED
|SAMAYA
|NEWS
|KANNADA
|383
|SAURABH INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
|I NEWS
|NEWS
|TELUGU/ ENGLISH/ HINDI/ AND NORTH INDIAN REGIONAL LANGUAGES
|384
|SCAN MEDIA PVT.LTD.
|National Voice Uttarpradesh/Uttrakhand (earlier SHALINI TV /GURU DIKSHA NEWS/ VEDA TV)
|NEWS
|ALL INDIAN LANGUAGES
|385
|SEA TV NETWORK LIMITED
|JINVANI
|NON-NEWS
|HINDI/ ENGLISH
|386
|Non-Stop Samachar India (Initially Sea News then changed to Sea News Uttar Pradesh & Uttrakhand
|NEWS
|HINDI/ ENGLISH/ ALL OTHER INDIAN LANGUAGE
|387
|SEE MEDIA SERVICES PVT LTD
|Swaraj Express SMBC (earlier SMBC Insight (earlier VOICE OF CENTRAL INDIA VOICE)
|NEWS
|HINDI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
|388
|SENTINEL BROADCASTING PVT LTD
|India Voice (Earlier SENTINEL NEWS)
|NEWS
|ENGLISH/ HINDI/ ASSAMESE/ BENGALI/ KHASI/ BODO/ MANIPURI/ NAGAMIS
|389
|SEVEN STAR SATELLITE PRIVATE LIMITED
|CARE WORLD
|NON-NEWS
|HINDI
|390
|SHALOM COMMUNICATIONS LIMITED
|SHALOM TELEVISION
|NON-NEWS
|MALAYALAM, English and All Indian Langauges
|391
|SHARP EYE ADVERTISING PRIVATE LIMITED
|MAHARASHTRA 1 (Earlier SADHANA NEWS-UTTARAKHAND/HIMACHAL PRADESH)
|NEWS
|HINDI
|392
|SADHNA PLUS NEWS (Earlier SADHANA MADHYA PRADESH)
|NEWS
|HINDI
|393
|Sadhna National (R.K. NEWS/KATYAYANI)
|NEWS
|HINDI
|394
|Sadhna News Madhya Pradesh/ Chhatisgarh/ Rajasthan ( earlier SADHNA NEWS BIHAR )
|NEWS
|HINDI
|395
|Shop CJ Network Pvt. Ltd
|SHOP CJ (Earlier Shop CJ alive, STAR/CJ ALIVE )
|NON-NEWS
|ENGLISH/ HINDI/ OTHER REGIONAL LANGUAGES
|396
|Shop CJ Tamil
|NON-NEWS
|Hindi, english, other indian regional languages
|397
|Shop CJ Telugu
|NON-NEWS
|telugu/hindi/english/other indian regian languages
|398
|Shopping Zone India TV Pvt. Ltd
|Nireekshana TV
|Non-News
|Select Language
|399
|Shop 5
|NON-NEWS
|Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam and all Indian Scheduled languages
|400
|Shreya Broadcasting Pvt. Ltd
|Hindu Dharmam
|NON-NEWS
|TELUGU
|401
|TV 5 Kannada
|NEWS
|Kannada
|402
|TV 5 NEWS
|NEWS
|ENGLISH/ TELUGU
|403
|Shreyarth Aaspas Limited (earlier Aaspas Multimedia Ltd.)
|GSTV (Earier AASPAS TV)
|NEWS
|GUJARATI/ MARATHI/ HINDI/ ENGLISH/ ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUGES
|404
|SHUBH MEDIA PVT. LTD.
|SHUBH TV
|NON-NEWS
|Hindi, English, all other Indian Schedule language
|405
|Shubh Cinema
|NON-NEWS
|Hindi, English and other scheduled indian languages
|406
|SIGNET COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
|AP 24x7 (earlier AP Times the News HQ, KHOJ INDIA )
|NEWS
|ALL INDIAN LANGUAGE
|407
|SKY B (BANGLA) PRIVATE LIMITED
|AKASH B
|NEWS
|BENGALI
|408
|SKY NEWS MEDIA PRIVATE LIMITED
|99 Percent (earlier CHANNEL NO.3)
|NEWS
|PUNJABI, HINDI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
|409
|Sky Star Entertainment Private Limited
|Skystar Movies (earlier Sky Star)
|NON-NEWS
|Hindi, English, All India Scheduled Languages and world Language
|410
|SNEH BROADCASTING NETWORKS PRIVATE LIMITED
|Adhyatm (earlier ADHYATM BHAKTI)
|NON-NEWS
|HINDI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
|411
|SOBHAGAYA MEDIA PRIVATE LIMITED
|APN (Axis Press Network ) [Earlier known as SOBHAGYA MITHILA/ SOBHAGYA TV]
|NEWS
|HINDI/ ENGLISH/ NORTH INDIAN LANGUAGES
|412
|SOFIYA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
|Shalini Plus (earlier MK NEWS)
|NEWS
|HINDI/ MARATHI
|413
|Soft Tele Network Pvt Ltd.
|Bangla Time (earlier known as Khabar Tej)
|NEWS
|Hindi, English, All Indian Languages
|414
|SOFTLINE CREATION PRIVATE LIMITED
|Cinema TV(earlier Ishwar/ Sadhna Health)
|NON-NEWS
|HINDI
|415
|Sony Pictures Networks India Private Limited
|Le Plex HD
|NON-NEWS
|ENGLISH/ HINDI/ AND OTHER INDIAN LANGUAGES
|416
|SAB MARATHI
|NON-NEWS
|HINDI,ENGLISH AND OTHER INDIAN LANGUAGES
|417
|SAB PUNJABI
|NON-NEWS
|MARATHI/HINDI/ENGLISH AND OTHER INDIAN LANGUAGES
|418
|SAB TAMIL
|NON-NEWS
|PUNJABI/HINDI/ENGLISH AND OTHER INDIAN LANGUAGES
|419
|SIX 2
|NON-NEWS
|HINDI, ENGLISH AND OTHER INDIAN LANGUAGES
|420
|Sony Pix 2 HD
|NON-NEWS
|ENGLISH
|421
|Sony Pix-2
|NON-NEWS
|ENGLISH
|422
|Sony Rox HD
|NON-NEWS
|HINDI, ENGLISH AND OTHER INDIA LANGUAGES
|423
|TEN GOLF HD (earlier TEN GOLF)
|NON-NEWS
|HINDI AND ENGLISH (MULTILINGUAL)
|424
|SOUND TELENETWORKS PRIVATE LIMITED
|VELICHAM PLUS (Earlier FAST 24*7)
|NEWS
|HINDI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
|425
|Spoorthi Communication Pvt. Ltd.
|10 TV
|NEWS
|Telugu, English, All Indian Languages
|426
|SPV Communications India Ltd.
|G7 SPV (Earlier known as B TV)
|NON-NEWS
|MALAYALAM/ HINDI/ TAMIL/ KANNADA/ TELUGU
|427
|Squoosh Entertainment Pvt. Ltd.
|Dream TV (Earlier Fata Fati)
|NON-NEWS
|All Indian Languages
|428
|SRI SAI MEDIA PVT. LTD.
|SWADESH NEWS
|NEWS
|HIND, ENGLISH & ALL INDIAN SCHEDULED LANGUAGE
|429
|SRI VENKATESWARA BHAKTI CHANNEL PRIVATE LIMITED
|SRI VENKATESWARA
|NON-NEWS
|TELUGU/ OTHER LANGUAGES
|430
|SVBC-2
|NON-NEWS
|TELUGU, TAMIL, KANNADA HINDI & ENGLISH
|431
|SRM INFOTAINMENT MEDIA PVT. LTD.
|KALKI KANNADA (EARLIER: KALVI )
|NON-NEWS
|ALL INDIAN LANGUAGES
|432
|SST MEDIA PRIVATE LIMITED
|KOLKATTA TV
|NEWS
|BANGLA
|433
|STANDARD CORPORATION INDIA LIMITED
|A1TV (EARLIER: STANDARD WORLD )
|NEWS
|PUNJABI/ ENGLISH / HINDI
|434
|STV ENTERPRISES LIMITED
|PUNJAB TODAY
|NEWS
|435
|STV HARYANA NEWS
|NEWS
|436
|STV JAMMU-KASHMIR NEWS (EARLIER STV-MARATHI NEWS)
|NEWS
|437
|STV UP NEWS (STV-RAJASTHAN) (EARLIAR STV BIHAR-JHARKHAND NEWS
|NEWS
|438
|SUB NEWS AND BROADCASTING CORPORATION LTD
|ROSE TV
|NON-NEWS
|HINDI, ENLISH AND OTHER INDIAN LANGUAGES
|439
|SUBHARTI MEDIA LIMITED
|SUBHARTI
|NON-NEWS
|HINDI
|440
|SUMMA REAL MEDIA PRIVATE LIMITED
|NEWS 7 (PRAMEYA NEWS)
|NEWS
|ODIYA
|441
|Sunny ENTERTAINMENT HOUSE PRIVATE LIMITED
|Naaptol Kannada (earlier Gnext Discovery)
|NON-NEWS
|PUNJABII,ENGLISH, ALL OTHER INDAIN LANGUAGES
|442
|Shri Navgrah Channel (earlier Harvest TV 24x7 cristian Channel (earlier Gnext)
|NON-NEWS
|PUNJABII,ENGLISH, ALL OTHER INDAIN LANGUAGES
|443
|Surya Processed Food Pvt. Ltd
|Surya Bhakti
|NON-NEWS
|ENGLISH/HINDI & All Indian Scheduled Languages
|444
|Surya Sagar Entertainment
|NON-NEWS
|ENGLISH/HINDI & All Indian Scheduled Languages
|445
|Surya Samachar
|NEWS
|ENGLISH/HINDI & All Indian Scheduled Languages
|446
|Suryansh Broadcasting Pvt. Ltd.
|FLOWERS (Suryansh Melody)
|NON-NEWS
|Hindi and English
|447
|T. SARKAR PVT. LTD.
|ORANGE TV
|NON-NEWS
|BANGLA
|448
|TAAZA INFOTAINMENT PRIVATE LIMITED
|TAAZA TV
|NEWS
|HINDI
|449
|TAMILAN KALAI KOODAM PRIVATE LIMITED
|TAMILAN TELEVISION
|NEWS
|TAMIL
|450
|TELANGANA BROADCASTING PRIVATE LIMITED
|T NEWS
|NEWS
|TELUGU
|451
|TELEONE CONSUMERS PRODUCT PVT. LTD.
|DHANSU (EARLIER MAHA CARTOON TV, EARLIER TELESHOP)
|NON-NEWS
|Hindi, English and All Others Indian Languages
|452
|MAHA MOVIE
|NON-NEWS
|Hindi, English and All Others Indian Schedule Languages
|453
|T TV
|NON-NEWS
|Hindi, English and All Others Indian Languages
|454
|THE MATHRUBHUMI PRINTING AND PUBLISHING COMPANY LIMITED
|Kappa TV (earlier MATHRUBHUMI NEWS CENTRAL)
|NEWS
|MALAYALAM
|455
|MATHRUBHUMI NEWS
|NEWS
|MALAYALAM
|456
|MATHRUBHUMI NEWS NORTH
|NEWS
|MALAYALAM
|457
|MATHRUBHUMI NEWS SOUTH
|NEWS
|MALAYALAM
|458
|THE SANDESH LIMITED
|SANDESH NEWS
|NEWS
|Gujarati/Hindi/English dialects
|459
|TIME TODAY MEDIA NETWORK PRIVATE LIMITED
|BHARAT SAMACHAR
|NEWS
|HINDI, ENGLISH & ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
|460
|Total Telefilms Pvt. Ltd
|1ST NEWS (earlier known as Sobarrage, ANM News, Total Rajasthan)
|NEWS
|ALL INDIAN SCHEDULED LANGUAGES
|461
|TOTAL TV
|NEWS
|HINDI
|462
|Total Haryana
|NEWS
|ALL INDIAN SCHEDULED LANGUAGES
|463
|TOURISM AND TRAVEL MEDIA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
|Paras Gold (earlier TRAVEL TRENDZ TV )
|NON-NEWS
|HINDI
|464
|TRAC MEDIA PVT LTD
|VENDHAR TV (NEWS 4U)
|NEWS
|ALL INDIAN LANGUAGES
|465
|TRANSMEDIA SOFTWARE LIMITED
|1st India Rajasthan (earlier TRANSMEDIA NEWS)
|NEWS
|MARATHI, GUJARATI, HINDI DIALECTS
|466
|AAMAR CINEMA (EARLIER TRANSMEDIA GUJARAT)
|NON-NEWS
|MARATHI, GUJARATI, HINDI DIALECTS
|467
|TRANSMEDIA SOHAM
|NON-NEWS
|MARATHI, GUJARATI, HINDI DIALECTS
|468
|Tulasi Broadcasting Network Ltd
|TULASI NEWS (earlier TULASI)
|NEWS
|TELUGU
|469
|TV 18 BROADCAST LTD.
|NEWS18 GOA
|NEWS
|ENGLISH/HINDI AND ALL SCHEDULED INDAIN LANGUAGE
|470
|NEWS18 J&K
|NEWS
|ENGLISH/HINDI AND ALL SCHEDULED INDAIN LANGUAGE
|471
|News18 Bharat (earlier NEWS18 PUNJAB)
|NEWS
|ENGLISH/HINDI AND ALL SCHEDULED INDAIN LANGUAGE
|472
|News18 India (earlier KHABAR 18, Earlier IBN 7 & JTV Channel-7)
|NEWS
|HINDI/ENGLISH/INDIAN LANGUAGES
|473
|TV 18 HOME SHOPPING NETWORK PVT LTD
|HOME SHOP 18
|NON-NEWS
|HINDI AND ENGLISH
|474
|TV LIVE INDIA PRIVATE LIMITED
|NEPAL 1 (EARLIER KNOWN AS TV LIVE)
|NEWS
|HINDI, ENGLISH, BHOJPURI & NEPALI
|475
|TV TODAY NETWORK LIMITED
|AAJTAK DESH
|NEWS
|Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Oriya, Punjabi, Tamil, Telugu, Urdu
|476
|TV VISION PVT. LTD.
|MASTIII
|NON-NEWS
|HINDI
|477
|TWO STAR MEDIA PVT.LTD.
|Sakhi TV (earlier CHANNEL 5)
|NEWS
|PUNJABI, HINDI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
|478
|UBJ BROADCASTING PRIVATE LIMITED
|DHAMAAL
|NON-NEWS
|HINDI
|479
|UNISSION NETWORK MEDIA PVT.LTD.
|Tirupathi
|NON-NEWS
|HINDI
|480
|V S BROADCASTING PVT. LT.
|OK MUSIC (EARLIER V S ENTERTAINMENT)
|NON-NEWS
|HINDI & ALL INDIAN SCHEDULED LANGUAGE
|481
|TORAN TV (EARLIER VS TV)
|NON-NEWS
|HINDI & ALL INDIAN SCHEDULED LANGUAGE
|482
|VAARTHA BROADCASTING LTD
|NO.1 NEWS (EARLIER VAARTHA)
|NEWS
|TELUGU
|483
|VALUE VISION BROADCASTING PRIVATE LIMITED
|POWER VISION
|NON-NEWS
|MALAYALAM/ ENGLISH/ HINDI
|484
|VARUN MEDIA PRIVATE LIMITED
|BFLIX MOVIES (EARLIER ROYAL TV , GOOD LIFE )
|NON-NEWS
|HINDI/ ENLISH/ ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
|485
|ISHWAR BHAKTI (EARLIER SUKH SAGAR)
|NON-NEWS
|HINDI/ ENGLISH/ ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
|486
|VASANTH AND CO MEDIA NETWORK PRIVATE LIMITED
|VASANTH
|NEWS
|TAMIL
|487
|VEDIC BROADCASTINGS LIMITED
|AASTHA
|NON-NEWS
|HINDI
|488
|AASTHA BHAJAN
|NON-NEWS
|HINDI , ENGLISH & ALL INDIAN LANGUAGE
|489
|VEDIC BROADCASTINGS LIMITED
|Aastha Kannada
|NON-NEWS
|HINDI , ENGLISH & ALL INDIAN LANGUAGE
|490
|Aastha Tamil
|NON-NEWS
|HINDI , ENGLISH & ALL INDIAN LANGUAGE
|491
|Aastha Telugu
|NON-NEWS
|HINDI , ENGLISH & ALL INDIAN LANGUAGE
|492
|VEDIC
|NON-NEWS
|HINDI/ GUJARATI/ OTHER INDIAN LANGUAGES AND ENGLISH
|493
|VEECON MEDIA AND BROADCASTING PVT LTD
|HARVEST TV (EARLIER SHRI S7 NEWS, EARLIER VEE NEWS)
|NEWS
|HINDI/ ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
|494
|KATYAYANI
|NEWS
|HINDI/ ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
|495
|VERTENT MEDIA SOFT PRIVATE LIMITED
|SHAGUN (EARLIER PRABHAT NEWS UTTRAKHAND)
|NEWS
|HINDI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
|496
|VIACOM 18 MEDIA PRIVATE LIMITED
|MTV INDIES (EARLIER COLORS INTERNATIONAL/ V.18 MOVIES)
|NON-NEWS
|HINDI/ ENGLISH/ TAMIL/ TELUGU
|497
|THE OFFICE
|NON-NEWS
|ENGLISH, HINDI AND ALL INDIAN REGIONAL LANGUAGES
|498
|VIKAAS TV ALLIANCE PVT LTD
|NIRMANA
|NEWS
|HINDI/ ENGLISH/ GUJRATI AND OTHER INDIAN LANGUAGE
|499
|VIKAAS TV
|NEWS
|GUJARATI/ HINDI/ ENGLISH/ OTHER INDIAN LANGUAGES
|500
|VIL MEDIA PVT. LTD. (EARLIER NIKIT INVESTMENT PRIVATE LIMITED)
|V6
|NEWS
|TELUGU
|501
|V6 ENT
|NEWS
|TELUGU
|502
|VINMEHTA FILMS PRIVATE LIMITED (Earlier known as PPALTECH COOLING TOWERS AND EQUIPMENTS LIMITED)
|KHABRAIN ABHI TAK(ABHI TAK)
|NEWS
|HINDI/ DIALECTS
|503
|VINTAGE STUDIO PVT LTD
|FM NEWS (EARLIER LIVING INDIA AYUR LIVING INDIA)
|NEWS
|HINDI/ ENGLISH
|504
|VISION CORPORATION LIMITED
|HOUSEFULL MOVIES (EARLIER VISION TV, VISION TV MUSIC)
|NON-NEWS
|HINDI/ DIALECTS
|505
|Indian fashion TV
|NON-NEWS
|Hindi
|506
|MULTIPLEX (EARLIER VISION TV SHIKSHA)
|NON-NEWS
|HINDI/ DIALECTS
|507
|VRL MEDIA LIMITED
|DIGHVIJAY TV 24X 7 NEWS (EARLIER DIGHVIJAY TV)
|NEWS
|HINDI/ ENGLISH /KANNADA/ ALL INDIAN REGIONAL LANGUAGE
|508
|WIN TV PRIVATE LIMITED
|Channel win
|NON-NEWS
|HINDI,ENGLISH & ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
|509
|WRITEMEN MEDIA PRIVATE LIMITED
|Public Movies (earlier Public Comedy)
|NON-NEWS
|Kannada
|510
|Public Music
|NON-NEWS
|KANNADA
|511
|Public TV(TOP TV /KARNATAKA NEWS 24X7)
|NEWS
|KANNADA
|512
|YASH BROADCASTING INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
|JANASRI
|NEWS
|HINDI/ ENGLISH/ PUNJABI
|513
|YASH SATELLITE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
|Saral Jeevan (earlier GREEN / SAMACHAR 365)
|NEWS
|HINDI/ ENGLISH/ MARATHI
|514
|Swaraj Express (Earlier NEWS TIME 24X7, JANSANDESH PLUS, FAST NEWS)
|NEWS
|HINDI/ ENGLISH/ ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
|515
|TTC (earlier JANADESH)
|NEWS
|HINDI/ ENGLISH/ ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
|516
|YO TV (Earlier YO MUSIC)
|NEWS
|HINDI/ PUNJABI/ ENGLISH
|517
|YASH TECHNO MEDIA PVT.LTD.
|Suddhi TV(Earlier: MAHA BODHI CHANNEL (earlier REPORTER MAHARASHTRA) )
|NEWS
|HINDI & ENGLISH
|518
|YASH TELE NETWORK PRIVATE LIMITED
|Chitrapat Marathi (Earlier PEARLS NEWS-MADHYA PRADESH- CHATITISGARH , earlier PEARLS KANNADA)
|NEWS
|HINDI/ ENGLISH/ ALL OTHER INDIAN LANGUAGES
|519
|YASH TV ENTERTAINEMENT PVT.LTD.
|PROTIDIN TIME (earlier KHABAR 365 DIN, REPORTER HARYANA)
|NEWS
|HINDI, ENGLISH & ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGE
|520
|YASH TV MEDIA PRIVATE LIMITED
|Pearls Haryana Express (earlier Pearls NCR-Haryana-Rajasthan /PEARLS PUNJABI)
|NEWS
|HINDI/ ENGLISH/ ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
|521
|YELAMANCHILI TV PVT. LTD
|YONE TV
|NON-NEWS
|ALL HINDI LANGUAGES
|522
|YOGI NETWORKS LTD.(EARLIER: BRINDAVAN TELEVISION NETWORK LIMITED)
|GYANA YOGI (Earlier BRINDAVAN TV)
|NON-NEWS
|TAMIL ENGLISH, HINDI, AND OTHER SOUTH INDIAN LANGUAGES
|523
|YPT ENTERTAINMENT HOUSE PRIVATE LIMITED
|BULAND NEWS SAMACHAR PLUS (earlier LPS TV/ERA NEWS)
|NEWS
|HINDI, ENGLISH, PUNJABI AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
|524
|HNN 24x7 (earlier Hindustan News Earlier GET PUNJABI, NEWS CHAKRA)
|NEWS
|HINDI, ENGLISH, PUNJABI AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
|525
|Kalki TV (earlier Satyaveeda TV, BHOJPURIA TV ,ERA CHANNEL)
|NON-NEWS
|HINDI, BHOJPURI, PUNJABI, ENGLISH AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULED LANGUAGES
|526
|Salvation (earlier KALASH TV /ERA MOVIES)
|NON-NEWS
|HINDI, ENGLISH, PUNJABI AND ALL OTHER INDIAN SCHEDULE LANGUAGES
|527
|Samachar Plus Rajasthan (earlier Buland News)
|NEWS
|Hindi, English, Punjabi & all other Idian scheduled languages
|528
|Vaa Movies (earlier GSI / ERA SPORTS then Fight Sports)
|NON-NEWS
|ENGLISH, HINDI AND IN SELECTED CASES, SUBTITLED OR DUCCED IN LOCAL LANGUAGES
|529
|Zee Entertainment Enterprises Limited
|BIG GANGA TALKIES (Earlier BIG GAURAV)
|NON-NEWS
|MARATHI
|530
|Big Magic HD (Earlier known as Big Magic UP /BIG BONDHON)
|NON-NEWS
|BANGLA
|531
|Big Magic Punjab (Earlier known Big Magic MP /BIG FAMILY)
|NON-NEWS
|HINDI
|532
|Big Thrill (earlier- Big RTL Thrill, Imagine Showbiz )
|NON-NEWS
|ENGLISH/ HINDI
|533
|ZEUS NETWORKING PRIVATE LIMITED
|PLANET NEWS (earlier ZEUS NEWS)
|NEWS
|ALL INDIAN LANGUAGES
|534
|ZONET CABLE TV PRIVATE LIMITED
|ZONET
|NEWS
|ALL INDIAN SCHEDULED LANGUAGES
|535
|Business Broadcast News Private Limited
|BTVi
|NEWS
|English