Dainik Bhaskar Jan 09, 2020, 06:49 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. एयरलाइन कंपनी विस्तारा ने अपनी 5वीं सालगिरह पर खास सेल शुरू की है। सेल के तहत सिर्फ 995 रुपए की शुरुआती कीमत पर टिकिट बुक करा सकते हैं। ये सेल 10 जनवरी को आधी रात तक चलेगी। विस्तारा की तरफ से कहा गया है कि विस्तारा अपने शानदार 5 वर्षों को सेलिब्रेट करने के लिए 48 घंटे की खास सेल लायी है, जिसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क पर उड़ान भरने के लिए सभी तीनों क्लासों के लिए सस्ते टिकट मिलेंगे। विस्तारा की सेल में सबसे सस्ता टिकट सिर्फ 995 रुपये का है। ऑफ़र के तहत 25 जनवरी से 30 सितंबर 2020 के बीच यात्रा वैध होगी। सेल के लिए रखी गई सीटें सीमित हैं जो आपको पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेंगी।

Book under Vistara's 5th Anniversary Sale and enjoy great fares across all 3 cabin classes! Explore the list of discounted fares and book your tickets now: https://t.co/lipD0Lc6gm#Sensational5 pic.twitter.com/hZb0xv2Flf