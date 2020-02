Dainik Bhaskar Feb 11, 2020, 07:15 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. विमानन कंपनी इंडिगो और एयर एडिया ने वैलेंटाइन डे पर खास ऑफर निकाला है। इंडिगो की 'वैलेंटाइन डे' सेल के तहत घरेलू मार्गों पर 999 रुपए (सभी करों और शुल्कों सहित) में हवाई यात्रा करने का मौका मिलेगा। इस सेल में 1 मार्च से 30 सितंबर तक की यात्रा के लिए 14 फरवरी तक इंडिगो की वेबसाइट से टिकट बुक कराए जा सकेंगे। वहीं एयर एशिया के ऑफर के तहत यात्री 14 फरवरी तक 1014 रूपए में टिकिट बुक कर सकेंगे। इसमें घरेलू उड़ानों के लिए 30 सितंबर तक के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग की जा सकेगी।

Pick your Valentine's date and destination with 140,000+ seats on promotional fares!



Book on https://t.co/R2LDqS3gzV and get BIG member discounts, 25% off @AmaPlantations and a chance to win free stays in Goa, Coorg, Chikmagalur, and Kerala. T&C apply. #Valentinesday @tajhotels pic.twitter.com/KGoDbCnAmu