Dainik Bhaskar Sep 22, 2019, 06:26 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. विस्तारा एयरलाइन में अब कस्टमर अपने बच्चे के साथ 7 किलोग्राम तक अतिरिक्त बैगेज सफर में साथ ले जा सकेंगे। विस्तारा एयरलाइन ने इस सर्विस को Baby-On-Board नाम दिया है। एक्सेस बैगेज को साथ में फ्लाइट के अंदर या चेक-इन लगेज में भी ले जा सकते हैं। यह पूरी तरह से पैसेंजर पर निर्भर करेगा कि वह कैसे ले जाना चाहते हैं। यह सर्विस सिर्फ घरेलू फ्लाइट्स के लिए है। यहां ध्यान रखना होगा कि बच्चे की उम्र फ्लाइट डिपार्चर के समय तक दो साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।यह ऑफर ग्रुप बुकिंग में वैलिड नहीं होगा। सिंगल पीस लगेज का वजन 32 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।

With Vistara’s “Baby-On-Board”, we allow 7 kg baggage allowance (check-in or cabin) for the baby too, along with the peace of mind that you and your baby are in good hands. Visit https://t.co/xwiEiYMWz1 to know more. pic.twitter.com/7YhtxlEZkU