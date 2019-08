Dainik Bhaskar Aug 02, 2019, 06:42 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. विस्तारा (vistara) एयरलाइन ने मुंबई से दुबई के लिए अपने इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत करने जा रही है। विस्तारा के मुताबिक, 21 अगस्त 2019 से मुंबई से दुबई के लिए डायरेक्ट डेली फ्लाइट शुरू होगी। इसके लिए एयरलाइन ने शुरुआती रिटर्न फेयर 17820 रुपये रखा है। यात्री अभी से उस तारीख के लिए बुकिंग कर सकते हैं। विस्तारा का यह दूसरा इंटरनेशनल डेस्टिनेशन होगा।

We are happy to announce our 2nd international destination #Dubai. Starting 21st August 2019, we will be operating direct daily flights to Dubai from #Mumbai, with introductory return fares starting at INR 17,820/- all-in. Book now https://t.co/Os3CP9jPzK pic.twitter.com/uFTqVPMGGg