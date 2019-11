Dainik Bhaskar Nov 24, 2019, 05:18 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. विस्तारा एयरलाइंस 25 नवम्बर से मुंबई से कोलम्बो के बीच एक सीधी फ्लाइट शुरू करने जा रही है। ये फ्लाइट Airbus A320neo विमान के जरिए चलाई जा रही है। इस एयरक्राफ्ट में बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास और प्रीमियम क्लास उपलब्ध रहेंगी।

Our inaugural flight to the beautiful city of #Colombo is all set to take off in 2 days from #Mumbai! Are you as excited as we are? #ColomboOnVistara pic.twitter.com/5RiBpvlTkC