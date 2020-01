Dainik Bhaskar Jan 22, 2020, 11:11 AM IST

यूटिलिटी डेस्क. आधार कार्ड से आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है। ऐसे में अगर आपने अपना मोबाइल नंबर बदल लिया है और इसे आधार में अपडेट नहीं कराया है तो जल्द से जल्द करा लें। आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI ने अपने आधार नंबर डेटाबेस में इसे अपडेट करने के बारे में जानकारी दी है। UIDAI ने इसको लेकर एक ट्वीट कर कहा है कि आपको मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाने होंगे। इसके लिए आपको केवल 50 रुपए शुल्क देना होगा।

#AadhaarUpdateChecklist

No document required to update mobile number in Aadhaar. Just carry your Aadhaar to any nearby Aadhaar Kendra and place an update request.

(Charges: Rs. 50). Get details of nearby Aadhaar Kendra from: https://t.co/oCJ66DD0fK pic.twitter.com/39HBo0netQ