Dec 17, 2018

यूटिलिटी डेस्क. दिल्ली-एनसीआर की सीएनजी फिलिंग कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) एक अनू‌‌ठा वेलकम ऑफर लेकर आई है। ऑफर के तहत आईजीएल दिल्ली-एनसीआर के सीएनजी उपभोक्ताओं को 4000 रुपए का रिवॉर्ड दे रही है। आईजीएल की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, अपनी गाड़ी में सीएनजी किट लगवाने वाले या सीएनजी किट लगी हुई नई गाड़ी खरीदने वाले उपभोक्ता इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। हालांकि, इस ऑफर का लाभ पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।



ये है ऑफर: इस ऑफर का लाभ पहले 2000 ग्राहकों को दिया जाएगा। ऑफर का लाभ लेने के लिए ग्राहकों को सीएनजी किट लगवाने के बाद या सीएनजी किट के साथ खरीदी गई गाड़ी की आरसी की फोटोकॉपी और टेस्टिंग सर्टिफिकेट आईजीएल के फिलिंग स्टेशन पर देना होगा। इसके बाद आईजीएल आपको 2000 रुपए का एक प्री-लोडेड स्मार्ट कार्ड देगी। इस कार्ड का इस्तेमाल करके उपभोक्ता कभी भी सीएनजी ले सकते हैं। इसके अलावा 2000 रुपए की कीमत वाले उबर कैब के कूपन दिए जाएंगे।

When you do good, you get better offer! Get #IGL Smart Card preloaded with ₹2000* and an additional gift coupon worth ₹2000 from #Uber. Offer valid from 1st December 2018 to 5th Feb, 2019

*Offer valid for first 2000 customers. pic.twitter.com/H4AknqcRvz