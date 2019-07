दिल्ली के बाहर से भी लोग कर सकेंगे ऑर्डर

सौरभ कुमार ने बताया कि, दिल्ली के अलावा अन्य क्षेत्रों के लोग भी इन एसी को ऑर्डर कर सकेंगे, अगर उनके क्षेत्र में वोल्टास की मौजूदगी होगी।



- हालांकि कस्टमर सिर्फ EESL के डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ही अपने ऑर्डर दे पाएंगे। सस्ते दाम पर एसी बेचने का काम दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के माध्यम से किया जा रहा है।



- ईईएसएल ने दिल्ली के तीनों डिस्कॉम BSES Rajdhani Power Ltd (BRPL), BSES Yamuna Power Ltd (BYPL) और Tata Power Delhi Distribution Ltd (Tata Power-DDL) के साथ करार किया है।



- इस साल दिल्ली में एसी बेचे जा रहे हैं, अगले साल से देश भर के लिए इस प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा। अगले साल 2 लाख लोगों को सस्ते दाम पर एसी देने का लक्ष्य रखा गया है।