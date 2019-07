Dainik Bhaskar Jul 26, 2019, 06:18 PM IST

यूटीलिटी डेस्क. केंद्र सरकार ने शहरी इलाकों में रहने वाले गरीब वर्ग के लोगों को मकान उपलब्ध कराने के मकसद से करीब 1.4 लाख नए मकानों को बनाने की मंजूरी दे दी है। इस बारे में आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया। ये मकान प्रधानमंत्री आवास योजना-हाउसिंग फोर ऑल (शहरी) के तहत 8 राज्यों में बनाए जाएंगे। जिसके बाद इस योजना के तहत बनाए जाने वाले मकानों की संख्या 85 लाख से ज्यादा हो जाएगी। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की ओर से किए गए ट्वीट के मुताबिक विभाग की केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 45वीं बैठक के बाद 1,40,134 नए मकानों को बनने की अनुमति दी गई। ये बैठक नई दिल्ली में HUA (आवास एवं शहरी विकास) सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा की अध्यक्षता में हुई थी। इसके तहत 8 राज्यों में इन मकानों को बनाया जाएगा।

1,40,134 houses have been approved across 8 states in the 45th CSMC meeting chaired by @Secretary_MoHUA, Shri D S Mishra in New Delhi today.



With this, the cumulative number of houses approved under #PMAYUrban so far is now more than 85 lakhs.#HousingForAll pic.twitter.com/hpiAsLrgE5