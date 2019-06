Each One Teach One प्रस्ताव

सरकार ईच वन टीच वन (Each One Teach One) के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट को कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा और सरकार के शुरुआती 100 दिनी कार्यकाल में इसे लागू कर दिया जाएगा।

इसके तहत हर परिवार से गुजारिश की जाएगी कि वे कम से कम एक छात्र की पढ़ाई को सपोर्ट करें। यह डोनेशन मूवमेंट नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑपरेट किया जाएगा, जो दान देने के इच्छुक लोगों को छात्रों और संस्थानों से जोड़ेगा। सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना से 10 लाख से ज्यादा स्टूडेट्स के लिए 25 हजार करोड़ रुपए जुटाए जा सकें।