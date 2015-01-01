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मिठाई और ड्राई फ्रूट्स से इम्युनिटी बढ़ाएं:सोंठ, तिल और गुड़ को मिलाकर लड्‌डू बनाएं, एक दिन में 150 ग्राम से ज्यादा मिठाई न खाएं

नई दिल्ली2 घंटे पहलेलेखक: गौरव पांडेय
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  • फेस्टिव सीजन में इम्युनिटी को बूस्ट करने के लिए काजू, बादाम, पिस्ता और चिरौंजी को जरूर खाएं
  • गुझिया बनाने में मैदे की जगह आटे का इस्तेमाल करें, खोया बाजार से न खरीदें, बल्कि घर पर ही बनाएं

त्योहारों का मौसम चल रहा है। मिठाई और ड्राई फ्रूट्स हम पहले से ज्यादा खरीद रहे हैं। लेकिन क्या मिठाई और ड्राई फ्रूट्स खाने से हमारी इम्युनिटी स्ट्रांग होती है? कौन सी मिठाई और ड्राईफ्रूट्स से ज्यादा इम्युनिटी बूस्ट होती है? ये जानना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। तमाम रिसर्च में यह बात साबित भी हो चुकी है कि जिसकी इम्युनिटी जितनी स्ट्रांग होगी, उसे कोरोना का खतरा उतना कम होगा।

डायटीशियन और फूड एक्सपर्ट डॉक्टर निधि पांडेय कहती हैं कि फेस्टिव सीजन में इम्युनिटी को बूस्ट करने के लिए काजू, बादाम, पिस्ता और चिरौंजी जरूर खाएं। इन्हें हम दो तरीके से खा सकते हैं। पहला- रोस्ट करके, दूसरा- अंजीर की कोटिंग करके। हम इनसे बनी मिठाई भी खा सकते हैं।

इसके अलावा गुड़, तिल और सोंठ को ज्यादा से ज्यादा खाएं, ये चीजें आयरन की अच्छे सोर्स हैं, इन्हें ठंड में खाने से सर्दी-जुकाम होने का खतरा भी कम हो जाता है।

अलग-अलग कॉम्बिनेशन के लड्डू बनाएं
डॉक्टर निधि कहती हैं कि चूंकि ठंड के साथ फेस्टिव सीजन भी है तो हम इस समय अलग-अलग कॉम्बिनेशन के लड्डू बनाकर घर में रख सकते हैं। ये अन्य मिठाइयों से ज्यादा हेल्दी होती हैं। इन्हें बनाने के लिए सोंठ, ड्राईफ्रूट्स, गुड़, आटा का इस्तेमाल करेंगे तो और बेहतर होगा। इसके अलावा दाल, तिल और बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं।

आटे और खोए से बनाएं गुझिया
डॉक्टर निधि कहती हैं कि त्योहारों में सबसे ज्यादा गुझिया बनती है, खासकर दिवाली के दिन तो हर घर में गुझिया बनती है। लेकिन यदि गुझिया बनाने के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखें तो हम अपनी इम्युनिटी बूस्ट कर सकते हैं।

इन 4 बातों का ध्यान रखें-

  1. गुझिया बनाने में मैदे की जगह आटे का इस्तेमाल करें।
  2. खोया बाजार से न खरीदें, बल्कि घर पर ही बनाएं।
  3. यदि मैदा इस्तेमाल कर रहे हैं तो लेअर पतली बनाएं, इससे कैलोरी कम बनती है।
  4. प्योर खोए से बने पेड़े पेस्ट करके भी गुझिया बना सकते हैं।

गुड़ की मिठाइयां बनाएं
मिठाई बनाने में हो सके तो गुड़ और बूरा का ज्यादा इस्तेमाल करें। ये ज्यादा हेल्दी और आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल मिठाई बनाने में बिल्कुल न करें। सूखे नारियल और खोए की बर्फी भी बना सकते हैं, ये भी हेल्दी मिठाई होती है और पूरे हफ्ते खा सकते हैं।

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