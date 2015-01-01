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सोशल मीडिया से बिजनेस:लोकल बिजनेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर कारोबार को रफ्तार दें, जानें इसके तरीके और फायदे?

एक घंटा पहले
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एमपी की राजधानी भोपाल के अनिल कुमार मिश्रा अवधपुरी में रहते हैं। यहीं पर उन्होंने एक गोडाउन तैयार किया। जहां वे मंडी से सब्जियां खरीदकर लाते हैं और स्टोर करते हैं। इसी गोडाउन में उनका ऑफिस है। लॉकडाउन के समय लोगों को सब्जियों की दिक्कत का सामना करना पड़ा था। इसी को देखते हुए उन्हें सब्जियों की होम डिलीवरी का आइडिया आया। उन्होंने लोगों के घरों तक सब्जियों की डिलीवरी करने के बारे में सोचा।

इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया मार्केटप्लेस का सहारा लिया। आज उनकी रोजाना की कमाई 20 हजार रुपए के आसपास है। उनके साथ 14 लोगों की टीम है। सभी लोगों को 10 हजार महीने की सैलेरी देते हैं। जल्द ही वह सोशल मीडिया की मदद से ही ग्रॉसरी की डिलीवरी भी शुरू करने वाले हैं।

क्या होता है सोशल मीडिया मार्केटप्लेस?

आजकल फेसबुक , इंस्टाग्राम, वॉट्सऐप और गूगल पर मार्केटप्लेस के नाम से एक टूल उपलब्ध है, जहां पर आप अपने ग्रॉसरी, लॉन्ड्री, सब्जियां और फल और तमाम तरह के लोकल बिजनेस को आसानी से जोड़ सकते हैं। बस आपको इतना बताना है कि आप क्या बेचते हैं, कहां बेचते हैं और आपका फोन नंबर क्या है? उस एरिया में जो लोग आपके प्रोडक्ट से जुड़ी चीजों को सर्च करेंगे, तो उसमें आपका बिजनेस भी शो होगा। कस्टमर वहीं से ऑर्डर प्लेस कर सकता है, या आपको कॉल कर सकता है।

इसी तरह से भोपाल के रमेश ने अपने लोकल बिजनेस को वोकल किया। ऐसे ही भारत में करीब 10 लाख लोकल बिजनेस कोरोना के बाद से सोशल मीडिया मार्केटप्लेस से जुड़कर लोकल को वोकल कर रहे हैं।

अगर आप भी किसी तरह का लोकल बिजनेस करते हैं, और उसे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अपने बिजनेस को इन प्लेटफॉर्म से जोड़ें ?

इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़कर कर सकते हैं लोकल बिजनेस को प्रमोट

लोग गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप पर अपने पेज बनाकर प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके लिए सभी प्लेटफॉर्म ने बिजनेस अकाउंट की सुविधा दी है। इन पर जाकर आप प्रोडक्ट की पूरी जानकारी दे सकते हैं। अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसे पूरी जानकारी मिल सकेगी। तो आइए 5 स्लाइड्स से जानते हैं कि कैसे हम सोशल मीडिया की मदद से प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं?

फेसबुक पर मार्केटिंग और ब्रांडिंग

फेसबुक दो तरह की सुविधा उपलब्ध कराता है। एक तो आप इसकी एप पर बिजनेस पेज बनाकर खुद के लोकल बिजनेस की मार्केटिंग और ब्रांडिंग कर सकते हैं और दूसरा फेसबुक मार्केटप्लेस, जो एक तरह का मार्केट टूल है।

मार्केटप्लेस में आप उस एरिया के उन सभी दुकानों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, जो ऑनलाइन सेवाएं दे रही हैं। दोनों करें तो ज्यादा बेहतर है।

वॉट्सऐप बिजनेस भी बड़े काम की चीज

आजकल वॉट्सऐप के जरिए भी आप अपनी लोकलिटी में अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। इसके लिए बस कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है।

इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है यह सुविधा

इंस्टाग्राम भी फेसबुक की तरह मार्केटप्लेस ऑफर करता है। इसपर भी कमोबेश फेसबुक जैसा ही प्रॉसेस अपनाना है।

गूगल एड से करें लोकल बिजनेस को प्रमोट

गूगल एड का इस्तेमाल कर आप अपने लोकलिटी में खुद के बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। गूगल एड ज्यादा लोगों को कवर करता है और आपको आसानी से अपना पोटेंशियल कस्टमर मिल जाता है।

कस्टमर और सेलर दोनों प्राइवेसी को लेकर सतर्क रहें

  • सीनियर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ललित मिश्र कहते हैं कि कंपनी ब्रांड की ब्रांडिंग और मार्केटिंग की पहुंच बढ़ाने के लिए इन डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है। लेकिन कंपनी के ब्रांड की असल पहचान या उसे चेक करने के लिए किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग आसानी से फोन नंबर या फर्जी फेसबुक आईडी की मदद से नकली पेज बनाकर प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते है। इसकी शिकायत आईटी कानून के तहत की जाती है, जिसके बाद इस तरह के पेज डिएक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी को सोशल मीडिया पर नजर रखनी चाहिए।
  • एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सोशल मीडिया कंपनी चाहें, तो AI टेक्नोलॉजी की मदद से ओरिजनल ब्रांड इमेज की पहचान कर इस तरह के फ्रॉड पर रोक लगा सकती है। दूसरा सोशल मीडिया कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस से कंपनियों का अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी जारी करवा सकती है।
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