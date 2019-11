Dainik Bhaskar Nov 27, 2019, 11:30 PM IST

कन्नौज. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बुधवार रात बस दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल पर जिले की पुलिस और प्रशासन की टीम बचाव कार्य में जुटी है। इस हादसे में 30 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं।

