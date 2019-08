मथुरा जिले के गोविंदनगर थाना इलाके का मामला

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पिटाई का वीडियो

Dainik Bhaskar Aug 06, 2019, 04:51 PM IST

मथुरा. थाना गोविंद नगर के बंगाली कॉलोनी निवासी एक पिता को बेटी के साथ हो रही छेड़खानी मामले की शिकायत करना भारी पड़ गया। आरोपियों ने पिता की बेरहमी से पिटाई की। बचाव में आए लड़की के भाई को भी आरोपियों ने पीटा। दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। एसपी सिटी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है।

बंगाली कॉलोनी के रहने वाले एक शख्स की बेटी को मोहल्ले के कुछ लड़के छेड़ते थे। यह बात बेटी ने घर वालों से बताई तो पिता ने आरोपी लड़कों को चेताया। लेकिन आरोपी नाराज हो उठे। उन लोगों ने एकजुट होकर पिता पर हमला कर दिया। पिटाई में पीड़िता का पिता जमीन पर गिर गया। बावजूद इसके उसे जमकर पीटा गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि, गिरने के बाद वह अपने आप को बचाकर उठने का प्रयास करता है, लेकिन उस सख्स को पीटने वाले लोग लगातार जमीन पर पटक पटक पर लात घूंसों से वार कर रहे थे।

