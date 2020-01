Dainik Bhaskar Jan 26, 2020, 12:59 PM IST

अलीगढ़. जेएनयू छात्र शरजील इमाम के भारत के टुकड़े वाले बयान की एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि भारत कोई मुर्गी की गर्दन नहीं है जो टूट जाए या अलग हो जाए। ये एक राष्ट्र है। कोई भी भारत या किसी भी क्षेत्र को नहीं तोड़ सकता है। ऐसे निरर्थक बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मैं ऐसे बयानों को स्वीकार नहीं करता।

16 को शरजील ने की थी एएमयू में जनसभा

शरजील इमाम ने 16 जनवरी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नागरिकता कानून के विरोध में सभा की थी। इस सभा का एक वीडियो वायरल है। इसमें शरजील इमाम छात्रों से कहते नजर आ रहे हैं कि- हम भारत से पूर्वोत्तर को अलग कर सकते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत से असम को काटे। जब ऐसा होता है। उसके बाद ही सरकार हमारी बात सुनेगी। शरजील दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के आयोजक भी है।

अलीगढ़ में शरजील के खिलाफ केस दर्ज

वीडियो वायरल होने के बाद अलीगढ़ में शरजील के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। अलीगढ़ एसएसपी आकाश कुलहरि ने बताया कि जेएनयू में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के छात्र शरजील ने 16 जनवरी को एएमयू में सभा की। इसमें छात्रों के बीच राष्ट्र विरोधी बयान दिए। उसके भाषण के वीडियो के आधार पर केस दर्ज किया। टीम उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही है। गिरफ्तारी के लिए दो टीमों को रवाना किया गया है। अलीगढ़ के अलावा शरजील पर असम में भी राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है।

गिरिराज सिंह का ट्वीट- कैसे मान लूं कि, इनका खून शामिल है, यहां की मिट्टी में?

शरजील के असम को भारत से अगल करने वाले वीडियो को ट्वीट करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लिखा- इन गद्दारों की बात सुनकर कैसे मान लूं कि, इनका खून शामिल है, यहां की मिट्टी में? वहीं, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा- शाहीन बाग में प्रदर्शन के नाम पर भारत के टुकड़े करने की साजिश चल रही है।

दोस्तों शाहीन बाग़ की असलियत देखें:

१)असम को इंडिया से काट कर अलग करना हमारी ज़िम्मेदारी

२)”Chicken Neck” मुसलमानो का है

३)इतना मवाद डालो पटरी पे की इंडिया की फ़ौज Assam जा ना सके

४)सारे ग़ैर मुसलमानो को मुसलमानों के शर्त पर ही आना होगा

If this is not ANTI NATIONAL then what is? pic.twitter.com/kgxl3GLwx1