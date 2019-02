बढ़ी दाढ़ी-सिर पर साफा ये हैं 'पत्थर वाले बाबा', 21 किलो का खास पत्थर सामने रखकर करते हैं कई दावे, दर्शन करने वालों को दिलाते हैं बस एक संकल्प

(इलाहाबाद)। कुंभ 2019 (Kumbh 2019) में कई बाबाओं के बारे में आपने सुना और पढ़ा है। इस बार जूना अखाड़े में एक ऐसे बाबा भी इन दिनों कुंभ में आए हुए हैं जिन्हें लोग पत्थर वाले बाबा के नाम से पुकारने लगे हैं। इनके पास एक खास तरह का पत्थर है, जिसके बारे में वे कई दावे भी करते हैं। वहीं वे खुद को बिग बी यानि बॉलीवुड के शहंशाह का बड़ा फैन भी बताते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ रोचक बातें....

कौन हैं ये 'पत्थर वाले बाबा' (Know Who Is Patthar Wale Baba)

- श्री पंचायती जूना अखाड़ा में आपको एक से एक बाबाओं के दर्शन करने को मिलेंगे। इनमें से एक पत्थर वाले बाबा भी हैं। दरअसल, ये नाम बाबा को कुंभ में ही मिला है। यहां बाबा एक 21 किलोग्राम का ऐसा पत्थर लाए हैं, जो पानी में तैरता (Floating Stone) रहता है।

- प्रयाग गिरी महाराज उर्फ पत्थर वाले बाबा बताते हैं कि उनके गुरुजी 4 या 5 पीढ़ी पहले ये पत्थर लाए थे। इसे वह रामसेतु में प्रयोग होने का दावा करते हैं। वे कहते हैं रामसेतु (Ram Setu) में वही पत्थर प्रयोग हुए थे जो कि पानी में तैरते थे। इन पत्थर में कई भाषाओं में लिखावट भी है।

- बाबा का कहना है कि उन्हें अब तक ऐसा कोई नहीं मिला, जो इस पत्थर की लिखावट पढ़ सके। इन्हीं पत्थरों से नल-नील ने रामसेतु बनाया, जिस पर राम का नाम लिखा था। उन्होंने बताया, जो भी भक्त इसके दर्शन करता है उसे वे राममंदिर (Ram Mandir) बनाने का संकल्प दिलाते हैं।

खुद को बातते हैं बिग बी के बड़ा फैन

- बिग बी भले ही दिव्य कुंभ में न आए हों, लेकिन उनके प्रशंसक यहां मौजूद हैं। प्रयाग गिरि महाराज उर्फ पत्थर वाले बाबा खुद को अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) का बड़ा फैन बताते हैं। हीरो के तौर पर बेहद प्रिय हैं।

- बाबा ने नागा साधु की शिक्षा-दीक्षा प्रयागराज से ही प्राप्त की है। 13 साल की उम्र में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। नागापंथ धारण किए इन्हें 18 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। धर्म-अध्यात्म के अलावा उनकी बॉलीवुड (Bollywood) में भी रुचि रही है।