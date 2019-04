गोरखपुर. लोकसभा चुनाव में एक दूसरे को शह और मात देने के लिए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अब समाजवादी पार्टी के गोरखपुर सीट से लोकसभा उम्मीदवार रामभुआल निषाद ने कहा है कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भाजपा से 50 करोड़ रुपए लिए हैं। उनकी यह डील सीएम योगी के साथ हुई है। इससे पहले संजय ने अखिलेश पर सम्मान न देने का आरोप लगाते हुए गठबंधन से अलग होने का ऐलान किया था। इसके कुछ घंटों के बाद ही उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात की थी। बाद में उन्होंने कहा था कि योगी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी।

एनडीए में शमिल होने की थी घोषणा

सपा बसपा गठबंधन को समर्थन देने वाली निषाद पार्टी के एनडीए में शामिल होने के बाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमें भरोसा दिया है हमारी समस्याओं को सुनकर निपटाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव किस सीट से लड़ना है इसका फैसला एनडीए ही तय करेगा।

निषाद पार्टी के अध्यक्ष ने लगाए थे अखिलेश पर आरोप

कुछ दिनों पहले ही सपा-बसपा और रालोद के गठबंधन में शामिल होने वाली निषाद पार्टी ने अब अपने आपको गठबंधन से अलग कर लिया है। इसकी घोषणा करते हुए संजय निषाद ने कहा, ''अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वह हमारी सीटों की घोंषणा करेंगे। लेकिन वह हमारी पार्टी का नाम पोस्टर और पत्रों में शामिल नहीं कर रहे हैं। इससे पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और कोर कमेटी के लोग काफी आहत हैं।''

उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं। हम स्वतंत्र हैं और हमारे लिए दूसरे विकल्प खुले हुए हैं। पार्टी अब इस गठबंधन से स्वतंत्र है।



