Dainik Bhaskar Aug 27, 2019, 04:54 PM IST

गोरखपुर. भाजपा विधायक ने रेलवे अधिकारियों को उनकी ड्यूटी याद दिलाया तो अधिकारी हरकत में आए और ट्रेन में ही विधायक की समस्‍या का समाधान कराया। अधिकारियों ने विधायक से माफी भी मांगी।

दरअसल ट्रेन से गोरखपुर से लखनऊ की यात्रा कर रहे गोरखपुर नगर से भाजपा के विधायक डाक्‍टर राधा मोहन दास अग्रवाल को ट्रेन में असुविधा हुई तो उन्‍होंने टि्वटर के माध्यम से रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और पूर्वोत्तर रेलवे के उच्‍च अधिकारियों से सवाल किया कि क्या कोच अटेंडेंट एसी प्रथम श्रेणी के यात्रियों का बेडशीट आदि नहीं लगाते ?

नगर विधायक ने अधिकारियों से शिकायत किया कि कृषक एक्सप्रेस के एसी प्रथम श्रेणी में कहने पर भी कोच अटेंडेंट ने उनकी बर्थ पर चादर नहीं बिछाया। उनकी शिकायत पर डीआरएम ने खेद जताते हुए वरिष्ठ कोचिंग डिपो से रिपोर्ट तलब किया।

कृषक एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे विधायक

नगर विधायक डा. राधा मोहन दास अग्रवाल 25 अगस्त को कृषक एक्सप्रेस में एसी प्रथम श्रेणी में गोरखपुर से लखनऊ तक की यात्रा कर रहे थे। कोच अटेंडेंट बेडरोल रखकर चला गया। जब उससे बिछाने के लिए कहा तो पहचानने के बाद भी उसने अनसुना कर दिया। जबकि कोच अटेंडेंट की जिम्मेदारी है कि वह एसी कूप में चादर रिसीव करे और उसे बिछाकर रखे। अगर नियम बदला है तो रेलवे इसकी जानकारी दे।

More so ,scheduled time of arrival of train is 10•40 pm ,But it reached at 12•35 pm. https://t.co/l44vckpTtf