Dainik Bhaskar Jul 04, 2019, 07:27 PM IST

गोरखपुर. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर से छह दिन पहले गुमशुदा हुईं दो लड़कियों की बरामदगी में सोशल प्लेटफार्म टि्वटर ने अहम भूमिका निभाई है। गोरखपुर सोशल मीडिया में तैनात पुलिसकर्मियों ने गुमशुदा लड़कियों की तलाश के लिए टि्वटर का सहारा लिया। मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन पर एक शख्स ने पुलिस के ट्विटर हैंडिल पर पोस्ट की गई फोटो से मिलती जुलती दो लड़कियों को वहीं बेंच पर बैठा देखा। जानकारी मिलने के बाद गोरखपुर पुलिस ने दोनों लड़कियों को गोरखपुर वापस लाकर उन्हें उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। डीजीपी ने पुलिसकर्मियों व नागरिक को सम्मानित करने का निर्णय लिया है।

यह है पूरा मामला

दरअसल, चौरीचौरा थाने में 28 जून को दो लड़कियों की गुमशुदगी की खबर उनके परिजनों द्वारा दी गई। लड़कियों की तलाश के लिए गोरखपुर पुलिस की सोशल मीडिया सेल ने ट्विटर का सहारा लिया। जिसे यूपी पुलिस के ट्विटर हैंडिल से भी इस पोस्ट को रिट्वीट किया गया और लोगों से तलाश में मदद की अपील की गई। पुलिस के इस ट्वीट पर मुंबई में प्रदीप विश्वकर्मा की नजर पड़ी। दो जुलाई को प्रदीप कुर्ला रेलवे स्टेशन पर थे। उन्होंने वहां पर पुलिस के ट्विटर हैंडिल पर पोस्ट की गई फोटो से मिलती जुलती दो लड़कियों को वहीं बेंच पर बैठा देखा।

रंग लाई गोरखपुर पुलिस की मुहिम

प्रदीप ने इसकी सूचना तत्काल आरपीएफ को दी और दोनों लड़कियों को आरपीएफ की सुपुर्दगी में दे दिया। कुर्ला आरपीएफ ने लड़कियों से पूछताछ करने के बाद इसकी जानकारी गोरखपुर पुलिस को दी। गोरखपुर पुलिस ने दोनों लड़कियों को वापस उनके घर लाकर उनके परिजनों के हवाले कर दिया है। यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने प्रदीप और गोरखपुर सोशल मीडिया सेल में नियुक्त पुलिस कर्मियों को प्रशंसा चिह्न देकर सम्मानित करने का निर्णय किया है।

2 girls went missing from Gorakhpur whose pictures were tweeted by @gorakhpurpolice & @Uppolice appealing to trace them

We compliment alert citizen Pradeep Vishwakarma who saw them at Kurla terminus Mumbai & responded to the tweet leading to their recovery #SocialMedia #Twitter https://t.co/BKQN4SQrzp pic.twitter.com/v0Bln6pSsZ