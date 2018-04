विवादों में आई 'मणिकर्णिका', मौत से पहले दिए थे जिंदगी जीने के ये TIPS

मौत से पहले लड़ो (Do before you die)

- रानी लक्ष्मी बाई के सामने 'सती' और 'जौहर' जैसे कई उदाहरण थे, जिन्हें उनसे पहले की वीरांगनाएं फॉलो करती आई थीं।

- मणिकर्णिका ने इन प्रथाओं को अपनाने की जगह Do before you die का कॉन्सेप्ट अपनाया। वो एक योद्धा की तरह अंग्रेजों से टकराईं और मैदान-ए-जंग में शहीद हुईं।