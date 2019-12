Dainik Bhaskar Dec 07, 2019, 05:24 PM IST

उन्नाव. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में गुरुवार तड़के जलाई गई दुष्कर्म पीड़िता ने शुक्रवार रात 11:40 बजे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। उसने मरने से पहले अपने भाई से कहा था- मेरे गुनहगारों को मत छोड़ना, मैं जिंदा रहना चाहती हूं। यह उन्नाव जिले का इकलौता मामला नहीं है। 2019 में जनवरी से नवंबर तक 11 माह में दुष्कर्म के 86 और महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के 185 मामले उन्नाव जिले में दर्ज हुए हैं। ये वे मामले हैं, जो पुलिस तक पहुंचे हैं। तमाम मामले घर की दहलीज के भीतर ही दफन हो गए, तो कई पुलिस ने दर्ज ही नहीं किए।

उन्नाव, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटा हुआ जिला है। जो लखनऊ से 63 किलोमीटर दूर और कानपुर से करीब 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। उन्नाव की जनसंख्या 31 लाख है। जिले के एक भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर भी दुष्कर्म का आरोप है। अब एक अन्य दुष्कर्म पीड़िता को आरोपियों द्वारा जलाए जाने के बाद उन्नाव जिला पूरे देश में चर्चा में है। उन्नाव में दुष्कर्म व छेड़खानी के सबसे अधिक मामले असोहा, अजगैन, माखी और बांगरमऊ थाने में दर्ज किए गए हैं। इनमें से अधिकतर मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें या तो जमानत पर रिहा कर दिया गया, या फिर वे फरार हैं।

राज्य के कानून मंत्री बृजेश पाठक उन्नाव जिले से तालुक रखते हैं। वे यहां 2004 से 2009 तक सांसद रहे थे। मंत्री बृजेश पाठक कहते हैं- यह घटना दुखद है कि पीड़ित आज हमारे साथ नहीं है। हम इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने के लिए आज संबंधित अदालत में अपील करेंगे। हम मामले को एक दिन में सुनवाई के लिए भी अपील करेंगे। हम दोषियों को नहीं छोड़ेंगे, वे चाहे जितने रसूखदार हों। हम सख्त कार्रवाई करेंगे।

Brajesh Pathak, Uttar Pradesh Justice Minister on reports of 86 rapes in last 11 months in Unnao: These cases should not be politicised. We will not spare the culprits, however powerful they may be. We will take strictest action. https://t.co/LWIkZVnIVO