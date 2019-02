उन्नाव. अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले भाजपा सांसद साक्षी महाराज का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला पुलवामा अटैक में शहीद हुए अजीत कुमार आजाद की अंतिम यात्रा से जुड़ा है, इसलिए सांसद आम जनमानस के निशाने पर आ गए। शहीद अजीत कुमार आजाद की अंतिम यात्रा के दौरान सासंद साक्षी महाराज हंसते हुए दिख रहे हैं। उनकी तस्वीर कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीटर एकाउंट पर डाली है।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने साक्षी महाराज की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, फिर से कहूंगी, शर्म तो इन्हें है नहीं। वहीं, अन्य यूजर्स ने भी सवाल उठाए। एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि यह शहीद अजीत कुमार आजाद की अंतिम यात्रा थी। देखिए कि एमपी साक्षी महाराज किस तरह ट्रक से हाथ हिला रहे हैं। साक्षी महाराज को ये बताए जाने की जरूरत है कि ये भाजपा का रोड शो नहीं था।

उन्नाव कोतवाली के लोकनगर मोहल्ला निवासी प्यारेलाल का 35 वर्षीय बेटा अजीत कुमार आजाद 115वीं बटालियन में सीआई के पद पर तैनात था। अजीत कुमार की दो बेटियां हैं। जिनमें ईशा (8) व श्रेया (6) साल की है। अजीत कुमार ने दोनों बेटियों को डॉक्टर बनाने का सपना देखा था। पत्नी मीना ने बताया कि 10 फरवरी को जब वह जम्मू जा रहे थे तब उन्होंने बेटियों को मन लगाकर पढ़ने व डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने की बात कही थी। शनिवार को अजीत कुमार की शहर में अंतिम यात्रा निकालकर पूरे राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया।

Lets here the bhakts now...am sure there is a spin to the beaming pic of the MP. फिर से कहूँगी, शर्म तो इन्हें है नहीं pic.twitter.com/c5tXsAZg5B