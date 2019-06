Dainik Bhaskar Jun 20, 2019, 11:53 AM IST

बरेली. जिला अस्पताल व महिला अस्पताल के अधिकारी चार दिन की बीमार मासूम को भर्ती करने के बजाए एक-दूसरे के अस्पताल में दौड़ाते रहे। इस दौरान इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई थी। मामला संज्ञान में आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए जिला अस्पताल के सीएमएस को सस्पेंड कर दिया, जबकि महिला अस्पताल की सीएमएस के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

जिले के बिसारतगंज के सुरेंद्र अपनी चार दिन की बीमार बेटी को लेकर बुधवार को बरेली के महाराणा प्रताप जिला संयुक्त चिकित्सालय गए थे। उनका आरोप है कि वहां बेटी का इलाज करने के बजाए उनसे महिला अस्पताल जाने को कहा गया। महिला अस्पताल में बेड खाली न होने की बात कहकर उन्हें दोबारा जिला अस्पताल भेज दिया गया। करीब तीन घंटे की इस दौड़ के दौरान उनकी बेटी की मौत हो गई।

सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि जिला संयुक्त चिकित्सालय में बाल रोग विशेषज्ञ की उपलब्धता के बावजूद इलाज करने के बजाए बच्ची को महिला अस्पताल भेजा गया।

इस लापरवाही के कारण सीएमएस डॉक्टर कमलेंद्र स्वरूप गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं, महिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर अल्का शर्मा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया गया है।

Bareilly: CMS of the Men wing of the hospital, Dr Kamlemdra Swaroop Gupta allegedly didn't admit a child who was in a critical condition and sent her to Women's wing of the hospital, whose CMS Dr Alka Sharma allegedly referred her back to Men's wing. The child later died. (2/2) https://t.co/y6jwleCE9L