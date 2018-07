शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी...I seriously hate U

लखनऊ. 16 फरवरी को राजधानी में हुई डिप्टी कमिश्नर दीपरतन की पत्नी नम्रता मौत की गुत्थी दिन पर दिन उलझती जा रही है। पुलिस के हाथ लगे सबूत के मुताबिक एक बात तो तय है कि पति-पत्नी के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। पुलिस ने घटना से कुछ दिन पहले पति पत्नी के बीच Wahtsaap पर हुई चैट निकलवाई है, जिससे केस को एक दिशा मिल गई है।









पढ़ें पति-पत्नी के बीच Whatsaap पर हुई बातचीत



नम्रता की तरफ से दीपरतन को लिखा गया मैसेज....I have u n seriously regret the day we got married. We are not made for each other. I know today even I feel I have made the biggest mistake of my life… Wahi toh ab kya kare? I seriously hate u. Mera mann hat gaya hai tumse aur ab mei. Tumhe tum hi kahugi.. I don’t respect u dats y

जवाब में दीपरतन ने ये दिया था रिपलाई...Tu mujhse baat hi mt kiya kr, tujhe dekhne se bhi nfrt hai mujhe. Duniya me sabse jyada chidhta hu tujhse, tu soch bhi nhi skti kitna jyada. Aaj se tujhse tu kh kr hi baat krunga



आगे की स्लाइड्स में पढ़ें क्या था पूरा मामला और देखें मृतकी की फोटोज...