लखनऊ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश के नाम सम्बोधन में भारत के एक अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की घोषणा की है। उनके सम्बोधन के बाद अब विपक्ष इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्विट कर कहा कि मोदी लगभग एक घंटे तक फ्री में मीडिया में छाये रहे। उनका देश के नाम सम्बोधन जनता से जुडे़ मुद्दों बेरोजगारी, महिला सुरक्षा से ध्यान भटकाने की कोशिश है।

दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में भारत के अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा, ''कुछ ही समय पूर्व भारत ने एक अभूतपूर्व सिद्धि हासिल की है। भारत ने अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में दर्ज करा दिया। दुनिया के तीन देश अमरीका, रूस, चीन को ही यह उपलब्धि हासिल थी। अब इस पंक्ति में भारत भी शामिल हो गया।

उन्होंने कहा कि यह एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था और तीन मिनट के भीतर इसे हासिल किया गया। मिशन शक्ति यह बहुत ही कठिन ऑपरेशन था जिसे हमने हासिल किया। हम इसके लिए अपने वैज्ञानिकों बधाई देते हैं। अंतरिक्ष आज हमारे जीवन शैली का अहम हिस्सा बन गया है। आज हमारे पास अलग-अलग उपग्रह हैं और ये देश के विकास में योगदान दे रहे हैं।



Today @narendramodi got himself an hour of free TV & divert nation's attention away from issues on ground — #Unemployment #RuralCrisis & #WomensSecurity — by pointing at the sky.



Congratulations @drdo_india & @isro — this success belongs to you. Thank you for making India safer.