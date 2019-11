Dainik Bhaskar Nov 05, 2019, 02:04 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. अयोध्या जमीन विवाद में फैसला कभी भी आ सकता है। सरकार के साथ ही प्रशासन भी अलर्ट है। इन्हीं सबके बीच अयोध्या विवाद से जुड़े कुछ फर्जी मैसेज भी सोशल मीडिया में वायरल हैं। ऐसा ही एक मैसेज वायरल हो रहा है। जिसमें दावा किया जा रहा है कि अयोध्या फैसले के मद्देनजर कम्यूनिकेशन के नए नियम लागू होने वाले हैं। इनमें सभी कॉल की रिकॉर्डिंग होगी। दैनिक भास्कर मोबाइल ऐप के एक पाठक ने हमें वॉट्सऐप पर यह मैसेज भेजा और इसकी सत्यता जाननी चाही। पड़ताल में वायरल मैसेज फर्जी साबित हुआ। जानिए इसकी हकीकत।

क्या वायरल



वॉट्सऐप पर एक मैसेज काफी वायरल हो रहा है, इसमें लिखा है कि

*अयोध्या फैसला कल से नये communication के नये नियम लागू होने वाले हैं :-*

1. सभी कॉल की recording होगी।

2. सभी call recording saved होंगे

3. Whatsapp, Facebook, Twitter और सभी Social media सभी monitored होंगे

4. जो ये नहीं जानते उन सभी को सूचित कर दीजिये।

5. आपकी Devices को मन्त्रालय systems से जोड़ दिया जायेगा।

6. ध्यान दीजिये कोई भी गलत message किसी को भी मत भेजिये

7. अपने बच्चों, भाइयों, रिश्तेदारों, दोस्तों,परिचितों आदि सभी को सूचित कर दें कि इन सबका ध्यान रखें और social sites को संयम से चलायें।

8. कोई आपत्तिजनक post या video..आदि जो आप recieve करते हैं राजनीति या वर्तमान स्थिति पर सरकार या प्रधानमंत्री के खिलाफ, उसे Send नहीं

करें।

9. इस समय किसी राजनीतिक या धार्मिक मुद्दे पर कोई आपत्तिजनक मैसेज लिखना या भेजना अपराध है .....ऐसा करने पर बिना वारंट के गिरफ़्तारी हो सकती

है |

10. पुलिस एक नोटिफ़िकेशन निकालेगी ....फ़िर Cyber अपराध... फ़िर action लिया जायेगा ।

11. यह बहुत ही गम्भीर है।

आप सभी group members, admins ,...इस विषय पर गहराई से सोचिये

12. कोई गलत Message मत भेजिये। सभी को सूचित करें तथा इस विषय पर ध्यान रखें।

13. Please इसे share कीजिये...

*Groups ज्यादा सतर्क व सावधान रहें।*

क्या है सच्चाई

TOI EXC: @UPGovt enforces curbs in Ayodhya days ahead of key SC verdict in title suit case for two month period till Dec 28 1. No insulting posts on a diety on @WhatsApp , @Twitter , Insta 2. No installation of idol 3. No electronic media debates 4. No alcohol near religious place pic.twitter.com/J4BuD5ug35

निष्कर्ष

UP DGP OP Singh on upcoming verdict in Ayodhya case: We are absolutely ready. Under no circumstances, anybody will be allowed to take law in hand. Our Intelligence machinery is geared up. If needed,National Security Act will be imposed on elements who attempt to disrupt law&order pic.twitter.com/wG8GMyTWbS